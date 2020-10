طبق گزارش خبرگزاری رویترز، هواوی مشغول مذاکره برای فروش بخش موبایل آنر است. از بین خریداران احتمالی بخش موبایل آنر می‌توانیم به هلدینگ Digital China و همچنین شرکت‌های TCL و شیائومی اشاره کنیم. طبق این گزارش، ارزش این معامله حدود ۳.۷ میلیارد دلار خواهد بود.

به گفته‌ی منابع آگاه، هواوی دیگر علاقه‌ی چندانی به ساخت گوشی‌های ارزان‌قیمت ندارد و برند آنر که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شده، عمدتا به ساخت گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارد. اما با توجه به تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا که تا حد زیادی بخش موبایل هواوی را با مشکلات گسترده‌ای مواجه کرده، ظاهرا این شرکت می‌خواهد توجه خود را به گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت معطوف کند.

اگرچه هنوز این معامله نهایی نشده، ولی گفته می‌شود برند آنر، بخش تحقیق و توسعه و کسب‌وکار مربوط به زنجیره‌ی تامین بخشی از معامله به حساب می‌آیند. در گزارش رویترز آمده که Digital China تا حالا پیشرفت خوبی در مذاکره با هواوی داشته ولی همانطور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، احتمال فروش به TCL یا شیائومی هم وجود دارد.

به نظر می‌رسد اگر برند آنر از کنترل هواوی خارج شود، دیگر تحت تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌گیرد و می‌تواند فعالیت‌های معمول خود را ادامه دهد. اما از طرف دیگر باید خاطرنشان کنیم که آنر و هواوی به‌خصوص در زمینه‌ی تحقیق و توسعه و قطعات تا حد زیادی به هم آمیخته‌اند و به همین خاطر جدا کردن این بخش بزرگ از هواوی کار ساده‌ای نخواهد بود.

در همین رابطه می‌توانیم به گزارش جدید تحلیلگر مشهور صنعت موبایل، مینگ-چی کو، اشاره کنیم که مدتی قبل اعلام کرد هواوی احتمالا در آینده‌ی نزدیک برند آنر را به فروش می‌رساند. در هر صورت احتمالا در رابطه با جزییات این موضوع طی روزهای آینده گزارش‌های بیشتری منتشر خواهد شد.

نگاهی به تبعات دور جدید تحریم‌های علیه هواوی

منبع: Android Central

The post رویترز: هواوی مشغول مذاکره برای فروش بخش موبایل آنر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala