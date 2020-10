اینطور که به نظر می‌رسد، اپل تصمیم دارد همانند گوشی‌های سری آیفون ۱۲، با حذف شارژر و هندزفری از جعبه‌ی آیفون ۱۱ و دو گوشی آیفون XR و آیفون SE 2020، هرچه بیشتر در راستای کاهش تاثیرات مخرب زیست‌محیطی قدم بردارد.

اپل شب گذشته و در جریان رویداد Hi Speed، از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد. اما نکته‌ی جالب در رابطه با این گوشی‌ها، حذف شارژر و هندزفری از جعبه‌ی آن‌ها بود. هدف اپل از این اقدام، کاهش تاثیرات مخرب زیست‌محیطی بود اما بسیاری‌ها گمان می‌کردند این سیاست از گوشی‌های جدید به بعد اعمال می‌شود. اما ظاهرا اینطور نیست و گوشی‌های آیفون ۱۱، آیفون XR و آیفون SE 2020 نیز بدون شارژر و هدفون راهی بازار می‌شوند.

اپل در جعبه‌ی گوشی‌های سری آیفون ۱۲ به جای شارژر، یک کابل لایتنینگ به USB-C قرار داد و معتقد است چون کاربران شارژرهای زیادی درون خانه دارند می‌توانند گوشی را بدون نیاز به خرید یک شارژر جدید شارژ کنند. همچنین پشتیبانی از شارژر بی‌سیم مگ‌سیف با سرعت ۱۵ وات در این محصولات وجود دارد منتها کاربر باید این شارژر را به قیمت ۳۹ دلار خریداری کند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها کشوری که تمامی مدل‌های آیفون با هندزفری درون جعبه در آن به فروش می‌رسند، فرانسه است که به خاطر یک سری قوانین محلی، درون جعبه‌ی تمام گوشی‌هایی که به این کشور وارد می‌شوند باید هدفون وجود داشته باشد. با حذف شارژر و هندزفری از جعبه‌ی آیفون ۱۱ و همچنین آیفون XR و SE 2020، محتویات جعبه شامل یک کابل لایتنینگ به USB-C خواهد بود.

کوپرتینویی‌ها که حتی سقف شرکت غول‌پیکر خود را با صفحات خورشیدی پوشانده‌اند، قصد دارند تا سال ۲۰۳۰، تاثیرات مخرب زیست‌محیطی را به صفر برسانند که اگرچه تصمیم بسیار شایسته‌ای است اما انتظار می‌رفت حداقل در این صورت از قیمت محصولات کمی کاسته شود تا کاربران بتوانند در صورت نیاز، شارژر مغناطیسی را خریداری کنند.

البته به نظر می‌رسد این شرکت اقداماتی را هم در این راستا انجام داده. مثلا قیمت هندزفری اپل ۱۰ دلار کاهش داشته و به ۱۹ دلار رسیده تا با شارژر ۲۰ واتی جدید این شرکت در یک سطح قیمتی قرار گیرد. همچنین آیفون ۱۱ و آیفون XR اکنون به ترتیب با قیمت ۵۹۹ و ۴۹۹ دلار در دسترس قرار دارند که دلیل این کاهش قیمت هم، قیمت پایه‌ی ۶۹۹ دلاری آیفون ۱۲ مینی است.

آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵.۴ اینچی OLED معرفی شد

منبع: GSMArena

The post شارژر و هندزفری از جعبه‌ی آیفون ۱۱، آیفون XR و آیفون SE 2020 نیز حذف می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala