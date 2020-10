ساعاتی قبل یکی از مدیران ارشد هواوی تصویر رندر پنل پشتی هواوی میت ۴۰ را در شبکه‌ی اجتماعی Weibo منتشر کرده که این تصویر طراحی عجیب ماژول دوربین گوشی موردنظر را نشان می‌دهد. با توجه به این رندر، به نظر می‌رسد با ماژول دوربین ۶ ضلعی مواجه هستیم که بخش بزرگی از پنل پشتی را اشغال کرده است.

باید خاطرنشان کنیم در تمام رندرهای غیر رسمی منتسب به گوشی‌های هواوی میت ۴۰ شاهد ماژول دوربین دایره‌ای شکل هستیم. این رندر اطلاعاتی در رابطه با تعداد دوربین‌ها و چینش آن‌ها ارائه نمی‌کند ولی طبق گزارش‌ها، به نظر می‌رسد گوشی هواوی P40 پرو پلاس از دوربین پنج‌گانه بهره می‌برد.

همچنین در این تصویر دکمه‌های فیزیکی پاور و تنظیم صدا توجه را جلب می‌کنند. این در حالی است که هواوی میت ۳۰ پرو از دکمه‌های لمسی بهره می‌برند. گفته می‌شود خانواده‌ی هواوی میت ۴۰ چهار عضو دارد و با جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار این شرکت یعنی کایرین ۹۰۰۰ راهی بازار خواهند شد.

چند روز قبل این شرکت اعلام کرد که در تاریخ ۲۲ اکتبر (۱ آبان) گوشی‌های هواوی میت ۴۰ رسما معرفی می‌شوند و این یعنی در هفته‌ی آینده شاهد معرفی آن‌ها خواهیم بود و تا آن زمان احتمالا اطلاعات موثق‌تری در مورد این گوشی‌ها فاش می‌شود.

