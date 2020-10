هدفون بلوتوث بیتس فلکس با قیمت ۵۰ دلار معرفی شد

شرکت بیتس که زیرمجموعه اپل به حسب می‌آید، روز گذشته و در پایان مراسم معرفی آیفون ۱۲، یک هدفون جدید با نام بیتس فلکس معرفی کرد. این هدفون ۵۰ دلاری در واقع نسل جدید هدفون‌های Beats X به حساب می‌آید که در سال ۲۰۱۷ معرفی شده بود. نسبت به بیتس اکس، هدفون جدید با پورت USB-C شارژ می‌شود، عمر باتری بیشتری دارد (۱۲ ساعت) و بیتس می‌گوید درایورهای این هدفون را هم تقویت کرده تا در مجموع صدای خروجی بهتر و میکروفون‌های بهتری هم داشته باشد. بیتس فلکس از دوم آبان ماه در رنگ‌های مشکی، زرد، آبی و خاکستری، عرضه خواهد شد.

از نظر طراحی، بیتس فلکس هم مثل Beats X یک بخش به نام Flex-Form دارد که درحقیقت روی گردن کاربر قرار می‌گیرد. گوشی‌های هدفون هم دارای آهن‌ربا هستند و وقت‌هایی که از هدفون استفاده نمی‌شود، به یکدیگر می‌چسبند و از گردن آویزان می‌شوند. همچنین بیتس از وان پلاس هم الگو گرفته و وقت‌هایی که گوشی‌های این هدفون به صورت مغناطیسی بهم وصل می‌شوند، پخش موسیقی متوقف می‌شود و زمانی که دوباره آن‌ها را در گوش قرار دهید، موسیقی دوباره پخش می‌شود.

بیتس در مورد بهبود کیفیت صدا در این هدفون گفته که از درایورهایی با لایه‌های آکوستیک دو محفظه استفاده کرده تا صدایی غنی، بالانس و متعادل با تفکیک استریو به شکلی عالی را فراهم کند. محفظه خود گوشی‌ها نیز به دقت تراش خورده‌اند تا بدون وارد کردن هیچ فشاری به گوش کاربر، صدا را مستقیما به گوش او برسانند. همچنین علاوه بر این‌ها، بیتس از پردازنده Apple W1 استفاده کرده که از مرحله وصل شدن هدفون به گوشی گرفته تا بهینه کردن صدای در حال پخش، کاربرد دارد.

همانطور که گفتیم این هدفون برخلاف Beats X که پورت لایتنینگ داشت، با کمک پورت USB-C که روی بدنه آن تعبیه شده شارژ می‌شود. تقریبا تمام ویژگی‌هایی که چیپ W1 روی هدفون‌های ایرپادز فراهم می‌کنند را در این هدفون هم خواهیم داشت که کانکت شدن سریع هدفون به گجت‌های اپلی و یا استفاده از ویژگی Audio Sharing را شامل می‌شود. با تنها ده دقیقه شارژ کردن این هدفون نیز می‌توان تا یک ساعت موسیقی گوش داد.

بیتس این هدفون‌ها را دقیقا در روزی معرفی کرده که شاهد معرفی اولین سری از گوشی‌های اپل بدون شارژر و هدفون در بسته‌بندی آن‌ها یعنی آیفون ۱۲ بودیم. اگر به دنبال خرید آیفون ۱۲ هستید اما علاقه‌ای به پرداخت ۱۵۹ دلار برای ایرپادز ندارید، بیتس فلکس دقیقا محصولی است که برای شما ساخته شده و قیمت آن‌ها معقول‌تر و ۵۰ دلار است. درواقع این ارزان‌ترین هدفونی است که می‌توان خریداری کرد و از ویژگی‌های چیپست Apple W1 بهره‌مند شد.

اما در کنار این موضوع، تغییر پورت از لایتنینگ به USB-C نشان می‌دهد که بیتس می‌خواهد این هدفون بین کاربران اندرویدی هم محبوب باشد. بیتس حتی یک اپلیکیشن اندرویدی هم برای اتصال سریع این هدفون با گوشی‌های اندرویدی ساخته است. با خبرهایی که از هدفون‌های آینده اپل می‌شنویم، اینکه بیتس بخواهد به دنبال سهمی از بازار کاربران اندرویدی بگردد هم منطقی‌تر به نظر می‌رسد. شما درباره این هدفون جدید بیتس چه فکر می‌کنید؟

منبع: The Verge

