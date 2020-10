کانن از دوربین EOS M50 Mark II با سنسور ۲۴٫۱ مگاپیکسلی رونمایی کرد

کانن جانشین دوربین بدون آینه کانن EOS M50 را معرفی کرد. این دوربین جدید که کانن EOS M50 Mark II نام دارد آمده است تا جانشین دوربینی شود که توانسته بود در کشور آمریکا رتبه‌ی نخست فروش در میان دوربین‌های بدون آینه را به خود اختصاص دهد.

همانند نسل پیشین، کانن در این دوربین جدید هم از سنسوری با اندازه‌ی APS-C و با رزولوشن ۲۴٫۱ مگاپیکسل استفاده کرده است. کانن تصمیم گرفته است در این دوربین جدید از قابلیت‌های تازه‌ای مانند سیستم فوکوس بهتر، پشتیبانی از فیلم‌بردای به صورت افقی و قابلیت پخش محتوای ویدیوی به صورت زنده بر روی اینترنت استفاده کند.

اطلاعات منتشر شده توسط کانن نشان می‌دهند که در دوربین EOS M50 Mark II شاهد استفاده از تمامی ویژگی‌های خوب دوربین کانن EOS M50 هستیم، این شرکت تنها با اضافه کردن برخی قابلیت‌های جدید سعی کرده است تا این دوربین را به دوربین کاربردی‌تری تبدیل کند.

شرکت کانن اعتقاد دارد که دوربین بدون آینه EOS M50 دارای ویژگی‌های است که با توجه به آن‌ها، هم در زمان عکاسی و هم در زمان فیلم‌برداری به خوبی عمل می‌کند. همانند دوربین کانن EOS M50 کانن در این دوربین جدید هم از پردازنده‌ی DIGIC 8 استفاده کرده است.

در این قسمت قصد داریم نگاهی به تمامی ویژگی‌های جدید قرار داده شده در این دوربین جدید داشته باشیم.

بهره‌مندی از سیستم فوکوس جدیدتر با قابلیت تشخیص چشم و فوکوس بر روی آن در زمان ضبط فیلم.

پشتیبانی از فیلم‌برداری به صورت عمودی.

اضافه شدن دکمه مربوط به ضبط ویدیو و دکمه‌ی تایمر ویدیو در نمایشگر دوربین برای بهبود تجربه فیلم‌برداری در زمان تهیه‌ی ولاگ.

پشتیبانی از قابلیت وب‌کم با استفاده از نرم افزار EOS Webcam Utility.

قابلیت پخش ویدیو به صورت زنده بر روی یوتوب و به صورت بدون سیم.

قابلیت تغییر نقطه‌ی فوکوس در نمایشگر دوربین در حالی که از طریق منظره‌یاب الکترونیک در حال کادر بندی برای عکاسی هستید.

کانن تغییر خاصی را در سیستم فوکوس خودکار این دوربین ایجاد نکرده است. همانند قبل شاهد استفاده از پیکسل‌های دوگانه برای فوکوس هستیم که می‌تواند علاوه‌بر تشخیص چهره و چشم، چهره و چشم سوژه را هم در هنگام عکاسی دنبال کند. از لحاظ تعداد نقاط فوکوس این دوربین همانند دوربین EOS M50 است.

تنها تغییر صورت گرفته در سیستم فوکوس دوربین جدید EOS M50 Mark II این است که این دوربین اکنون می‌توانند در هنگام ضبط ویدیو هم چهره و چشم سوژه را تشخیص دهد. کانن تأیید کرده است که از این سیستم فوکوس می‌توان برای تشخیص چهره و چشم در هنگام عکاسی و فیلم‌برداری با این دوربین استفاده کرد.

کانن در رابطه با بافر دوربین کانن EOS M50 Mark II اعلام کرده است که این بافر در هنگام عکاسی پیاپی دارای ظرفیت ۳۶ عکس JPEG با کیفیت Fine است. در صورتی که بخواهید هم به صورت Raw و هم به صورت JPEG عکاسی کنید بافر این دوربین می‌تواند ۱۰ عکس JPEG و Raw را تا قبل از پر شدن در خود داشته باشد.

دوربین کانن EOS M50 Mark II می‌تواند که با رزولوشن ۴K و به صورت ۲۴ فریم در ثانیه ضبط کند. همانند نسل قبلی کانن در این دوربین جدید هم از یک جای مموری کارت UHS-1 SD استفاده کرده است. تنها نکته‌ی منفی در رابطه با قابلیت فیلم‌برداری این دوربین این است که شما نمی‌توانید در هنگام ضبط فیلم با رزولوشن ۴K این کار را به صورت ۳۰ فریم در ثانیه انجام دهید.

شرکت کانن تنها شرکتی است که دوربین‌های بدون آینه خودش را در دو سری R، مخصوص دوربین‌های فول فریم، و سری M، مخصوص دوربین‌های با سنسور APS-C، عرضه می‌کند. با توجه به این موضوع این شرکت از دو نوع لنز با مانت‌های مختلف در این دوربین‌های بدون آینه استفاده می‌کند.

با وجود اینکه کانن در گذشته دوربینی بدون آینه با سنسور فول فریم به نام کانن EOS RP را به عنوان یک دوربین مقرون به‌صرفه در سری R معرفی نمود و هدف خود از معرفی این دوربین را ایجاد نوعی جدیدی از دوربین‌های فول فریم مقرون به‌صرفه برای افراد مبتدی عنوان نمود، اما تاکنون این شرکت ژاپنی از دوربینی با سنسور APS-C با مانت لنز RF در سری R رونمایی نکرده است.

کانن حتی مبدلی را هم برای اتصال لنز‌هایی با مانت RF به دوربین‌های سری M خود عرضه نکرده است و کاربران این دوربین‌های بدون آینه تنها می‌توانند که با استفاده از مبدل موجود از لنز‌های دوربین‌های DSLR این شرکت در سری دوربین‌های M استفاده کنند.

با وجود اینکه به‌روزرسانی‌های صورت گرفته در دوربین جدید EOS M50 Mark II مانند سیستم فوکوس جدید با قابلیت تشخیص چهره و چشم در هنگام فیلم‌برداری، تونایی ضبط فیلم به صورت عمودی و پخش زنده‌ی ویدیو بر روی یوتوب جذاب هستند، اما به نظر می‌رسید که کانن می‌توانست تمام این ویژگی‌های جدید را از طریق به‌روزرسانی نرم افزاری به دوربین EOS M50 اضافه کند تا کاربران مجبور به تهیه‌ی دوربینی جدید نباشند.

کانن قصد دارد تا دوربین بدون آینه EOS M50 Mark II را در اواخر ماه نوامبر (اواسط آذر ماه) به بازار عرضه کند. قیمت در نظر گرفته شده برای بدنه‌ی تنها این دوربین ۵۹۹ دلار است. اگر شما بخواهید که این دوربین را با لنز EF-M 15-45mm تهیه کنید باید که مبلغ ۶۹۹ دلار را برای این دوربین بپردازید. کانن قیمت در نظر گرفته شده برای پکیچ عکاسی شامل این دوربین جدید، لنز کیت EF-M 15-45mm و لنز EF-M 55-200mm را ۹۲۹ دلار اعلام کرده است.

