وان پلاس ۸T با شارژر ۶۵ واتی معرفی شد

در دو سال گذشته، هر بار که وان پلاس یک گوشی با پسوند T معرفی کرده، یک نسخه خودروی سوپر اسپورت هم از آن دیده بودیم. امسال اما خبری از این نسخه نیست و حتی پس از مدت‌ها، وان پلاس تنها یک گوشی در مراسم خود معرفی کرد. وان پلاس ۸T با شارژر ۶۵ واتی، گوشی است که امروز معرفی شد و می‌توان باتری آن را از صفر تا صد درصد، تنها در ۳۹ دقیقه شارژ کرد.

باتری این گوشی هم نسبت نسل قبلی یعنی وان پلاس ۸، کمی بزرگ‌تر شده و حالا ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ظرفیت دارد. ۱۲ سنسور اندازه‌گیری دما هم درون این گوشی و در اطراف باتری‌ها قرار گرفته‌اند تا از ریسک و خطرهای احتمالی که شارژر سریع این گوشی می‌تواند به همراه داشته باشد، جلوگیری شود.

شارژر این گوشی علاوه بر سرعت بیشتر، تغییرات دیگری هم داشته و برای شروع باید اشاره کنیم که حالا پورت خروجی این شارژر هم USB-C است. جدا از این مورد، شارژر جدید هم از تکنولوژی‌های قبلی Warp Charge پشتیبانی می‌کند و هم از تکنولوژی USB Power Delivery پشتیبانی می‌کند که می‌تواند گجت‌های مرتبط با آن را با حداکثر سرعت ۴۵ وات شارژ کند. این یعنی مثلا اگر لپ‌تاپی مثل مک بوک ایر جدید داشته باشید و همزمان وان پلاس ۸T هم داشته باشید، می‌توانید لپ‌تاپ و گوشی خود را با همین شارژر شارژ کنید.

اگر هم شارژر گوشی همراهتان نباشد، با هر شارژر USD Power Delivery دیگری می‌توانید این گوشی را با سرعت حداکثر ۲۷ وات شارژ کنید که تقریبا به اندازه وان پلاس ۸ و ۸ پرو سریع است. اگرچه تمام مواردی که درباره باتری و شارژر این گوشی گفتیم، تغییرات مثبت و روبه‌جلو هستند اما متاسفانه این گوشی از شارژ بی‌سیم پشتیبانی نمی‌کند که حالا دیگر در ۲۰۲۰، یک ضعف بزرگ برای گوشی ۷۴۹ دلاری به حساب می‌آید.

تغییر بزرگ دیگر به نمایشگر این گوشی برمی‌گردد که حالا سرعت ۱۲۰ هرتزی دارد. اندازه این صفحه نمایش، همچنان ۶.۵۵ اینچی است و پنل آن هم از نوع AMOLED است و رزولوشن ۱۰۸۰P+ دارد. اما این نمایشگر برخلاف وان پلاس ۸، دیگر در کناره‌ها خمیدگی ندارد و با حاشیه‌های بسیار باریکش، کاملا صاف است. وان پلاس می‌گوید که این پنل که حداکثر روشنایی آن به ۱۱۰۰ نیتس می‌رسد، توانسته از موسسه Display MAte هم امتیاز A+ را کسب کند. همچنین وان پلاس از هوش مصنوعی استفاده کرده تا ۸۱۹۲ مرحله برای تغییر روشنایی این نمایشگر در نظر بگیرد؛ به عبارت ساده‌تر، کم و زیاد کردن روشنایی این صفحه نمایش بسیار روان‌تر انجام خواهد شد تا حس بهتری داشته باشد.

وان پلاس ۸T اولین گوشی این شرکت به حساب می‌آید که از ابتدا با ویژگی Always On Display همراه است. این شرکت در نسخه جدید رابط کاربری خود، ۱۱ تم مختلف هم برای نمایشگر همیشه روشن در نظر گرفته است. برای شخصی‌سازی بهتر، حتی الگوریتمی بر مبنای هوش مصنوعی در این گوشی قرار دارد که از عکس‌های پرتره گرفته شده در گالری گوشی استفاده می‌کنند تا تم‌های جدید برای Always On Display بسازد. وان پلاس حتی با شرکت اسنپ‌چت هم همکاری کرده تا کاربران بتوانند Bitmojiهای خود را به عنوان تصویری در نمایشگر همیشه روشن انتخاب کنند.

وان پلاس ۸T با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ همراه است و خبری از نسخه پلاس از این پردازنده نیست. اما خب به لطف ارتقا یافتن حافظه داخلی دستگاه به تکنولوژی UFS 3.1، می‌توان انتظار داشت که عملکرد این گوشی کمی سریع‌تر از وان پلاس ۸ باشد. صحبت از حافظه داخلی شد و باید بگوییم این گوشی در دو نسخه با حافظه‌های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی همراه خواهد بود که هر کدام از آن‌ها به ترتیب، ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم LPDDR4X خواهند داشت. همچنین سیستم خنک‌کننده پردازنده در این گوشی نیز حالا از صفحات حاوی بخار استفاده می‌کند که ۲۸۵ درصد از نسل قبلی بزرگ‌تر هستند تا گوشی بهتر و سریع‌تر خنک شود.

این گوشی یکی از اولین پرچمداران اندرویدی است که با اندروید ۱۱ به بازار عرضه می‌شود. رابط کاربری Oxygen OS 11 هم روی سیستم عامل گوشی نصب شده که بروزرسانی آن از همین حالا هم برای پرچمداران قبلی وان پلاس قابل دریافت است.

در بخش دوربین‌ها، سنسور اصلی این گوشی همچنان سنسور سونی IMX586 با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل است که آن را در دو گوشی وان پلاس ۷T و وان پلاس ۸ معمولی هم دیده بودیم. برخلاف ۷T اما در این گوشی خبری از دوربین تله‌فوتو نیست.

دوربین دوم سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دارد و لنزی فوق عریض در جلوی آن قرار گرفته است. وان پلاس می‌گوید این عریض‌ترین دوربینی است که در گوشی‌هایش قرار داده و زاویه دید ۱۲۳ درجه‌ای دارد. دو دوربین دیگر در بخش پشتی این گوشی نیز شامل یک دوربین ۵ مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو و یک دوربین دو مگاپیکسلی برای عکاسی سیاه و سفید می‌شوند.

در بخش فیلم‌برداری هم وان پلاس قابلیت فیلم‌برداری پرتره را به کمک الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، به این گوشی آورده است. طبیعتا از آن‌جایی که این کار کاملا نرم‌افزاری انجام می‌شود، نباید انتظار فوق‌العاده‌ای از آن داشت. فیلم‌برداری Nightscape هم به این گوشی اضافه شده تا بتوان ویدیو‌هایی روشن‌تر و با جزئیات بیشتر در نور کم ضبط کرد.

وان پلاس ۸T در ابتدا در دو رنگ سبز و نقره‌ای عرضه می‌شود که مدل نقره‌ای، پوشش مات روی شیشه پشتی خواهد داشت که برای مخفی کردن اثر انگشت‌ها، کاربردی است.

وان پلاس ۸T از تاریخ ۲ آبان ماه به بازار عرضه خواهد شد و قیمت آن نیز ۷۴۹ دلار تعیین شده است. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

