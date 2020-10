همان گونه که در خبر‌ها خوانده‌‌اید نیکون قصد داشت که در ۲۳ مهر از دو دوبین جدید نیکون Z7 II و نیکون Z6 II رونمایی کند. با توجه به این موضوع نیکون امروز از دوربین‌های نیکون Z7 II و Z6 II رونمایی کرد.

دو دوربین جدید همانند نسل قبلی خود دارای سنسوری فول فریم هستند و نیکون تنها برخی مشکلات موجود در دوربین‌های قبلی را در دو دوربین نیکون Z7 II و Z6 II رفع کرده است. با توجه به این موضوع دو دوربین جدید بدون آینه‌ی نیکون اکنون از دو جای مموری کارت بهره‌ می‌برند، سیستم فوکوس بهتری دارند و می‌توان با آن‌ها با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثاینه فیلم‌برداری کرد.

با وجود این تغییرات صورت گرفته، نیکون هنوز هم از سنسور دوربین‌های قبلی در این دو دوربین جدید استفاده کرده است. در نتیجه دوربین نیکون Z7 II دارای سنسوری با رزولوشن ۴۵٫۷ مگاپیکسل و دوربین نیکون Z6 II هم دارای سنسوری با رزولوشن ۲۴٫۵ مگاپیکسل است.

بدنه‌ی دو دوربین جدید نیکون یعنی Z7 II و Z6 II بسیار به نسل‌ قبلی آن‌ها شبیه است و نیکون در این دوربین‌های جدید هم از همان منظره‌یاب الکترونیکی دوربین‌های قبلی و بدون تغییر در رزولوشن استفاده کرده است. هر دو دوربین جدید هم دارای نمایشگری هستند که می‌توانید در هنگام کار با این دوربین‌های جدید، زاویه‌ی آن را تغییر دهید.

نیکون در هر دو دوربین جدید از دو پردازنده‌ی EXPEED 6 استفاده کرده است که در نهایت باعث شده است بتوانید با این دوربین‌های جدید با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کنید. در رابطه با سرعت عکاسی پیاپی این دوربین‌های جدید باید بگوییم که دوربین نیکون Z7 II می‌تواند با سرعت ۱۰ فریم در ثانیه عکس بگیرید در حالی که دوربین نیکون Z6 II می‌تواند این کار با سرعت ۱۴ فریم در ثانیه انجام دهد.

نیکون در رابطه با این دوربین‌های جدید گفته است که هر دو دوربین دارای بافری با اندازه‌ی بزرگ‌تر، سیستم فوکوس بهبود یافته برای فوکوس بهتر در محیط‌هایی با نور کم و با قابلیت تشخیص چشم و حیوانات است.

نیکون در این دو دوربین جدید یکی از نکات منفی اصلی دو دوربین نیکون Z7 و Z6 یعنی بهره‌مندی تنها از یک جای مموری کارت را رفع کرده است. هر دو دوربین تازه معرفی شده دارای دو جای مموری کارت هستند و می‌توانید در این دوربین‌های جدید از مموری‌ کارت‌های XQD/CFexpress و UHS-II SD استفاده کنید.

کاربران شرکت نیکون از این شرکت درخواست کرده بودند که قابلیت پشتیبانی از گریپ را به این دو دوربین جدید اضافه کند. با توجه به این موضوع نیکون در کنار رونمایی از این دو دوربین از گریپ MB-N11 هم رونمایی کرد. این گریپ که ظرفیت دو باتری EN-EL16c را دارد دارای ویژگی‌های جدید مانند بهره‌مندی از دکمه‌ی شاتر و دکمه‌ی چرخان برای انجام تنظیمات دوربین است.









هر دو دوربین تازه معرفی شده نیکون Z7 II و نیکون Z6 II تا قبل از پایان سال میلادی عرضه خواهند شد. نیکون قصد دارد که دوربین نیکون Z6 II را با قیمت ۲۰۰۰ دلار برای بدنه‌ی تنها و ۲۶۰۰ دلار همراه با لنز کیت NIKKOR Z 24-70mm f/4 در ماه نوامبر (آبان ماه) عرضه کند.

قیمت در نظر گرفته شده برای دوربین نیکون Z7 II برای بدنه‌ی تنها ۳۰۰۰ دلار خواهد و اگر قصد داشته باشید این دوربین را با لنز کیت NIKKOR Z 24-70mm f/4 تهیه کنید باید برای این پکیج عکاسی و فیلم‌برداری ۳۶۰۰ دلار بپردازید. دوربین نیکون Z7 II در ماه دسامبر (آذر ماه) عرضه خواهد شد. در نهایت قیمت در نظر گرفته شده برای گریپ MB-N11 جدید ۴۰۰ دلار خواهد بود و همانند نیکون Z6 II در ماه نوامبر (آبان ماه) عرضه خواهد شد.

PetaPixel

digikala