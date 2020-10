شرکت DJI از دو گیمبال RS 2 و RSC 2 رونمایی کرد

شرکت چینی DJI بیش از هر چیزی به ساخت پهپادهای حرفه‌ای برای فیلمبرداری شهرت دارد اما فناوری‌های به کار رفته در پهپادها بر روی زمین هم می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. دو سال قبل، این شرکت از گیمبال‌ها یا همان لرزشگیرهای سری Ronin رونمایی کرد که نظر فیلمبرداران حرفه‌ای را جلب کردند. این در حالی است که سری Osmo عمدتا برای کاربران معمولی ارائه می‌شوند. حالا بعد از حدود دو سال، شاهد معرفی گیمبال های RS 2 و RSC 2 هستیم.

هر دو گیمبال سه‌محوره هستند و از موتورهای قوی‌تر، مواد سبک‌تر، تحمل وزن بیشتر و نرم‌افزارهای تازه‌نفس بهره می‌برند. اول از همه بهتر است به تغییرات سخت‌افزاری گیمبال RS 2 بپردازیم. این گیمبال با فیبر کربن ساخته شده و به همین خاطر فقط ۱.۳ کیلوگرم وزن دارد و به گفته‌ی DJI می‌تواند تا وزن ۴.۵ کیلوگرم را هم تحمل کند.

از دیگر ویژگی‌های این گیمبال می‌توانیم به بهره‌گیری از یک نمایشگر لمسی ۱.۴ اینچی اشاره کنیم که در بخش فوقانی جوی‌استیک تعبیه شده است. مهم‌ترین وظیفه‌ی این نمایشگر، دسترسی کاربر به تنظیمات گیمبال است تا راحت‌تر بتواند این تنظیمات را تغییر دهد.

این شرکت همچنین الگوریتم موسوم به Titan Stabilization را هم معرفی کرده که می‌تواند با توجه به سبک فیلمبرداری کاربر، گیمبال را بهینه‌سازی کند و در نتیجه نیاز به اعمال تنظیمات دستی مانند موارد مربوط به سرعت و شتاب کاهش پیدا می‌کند. همچنین یکی دیگر از قابلیت‌های نرم‌افزاری SuperSmooth نام دارد که مشخصا وظیفه‌ی نرم کردن حرکات دوربین هنگام فیلمبرداری با لنزهای زوم تا فاصله کانونی ۱۰۰ میلی‌متری را بر عهده دارد.

نسخه‌ی کوچک‌تر این گیمبال RSC 2 است که مشخصا برای دوربین‌های بدون آینه‌ی کوچک‌تر ساخته شده است. این گیمبال از بدنه‌ی تاشو بهره می‌برد و با بسیاری از ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برادر بزرگ‌تر خود به دست کاربران می‌رسد. وزن این گیمبال به ۱.۲ کیلوگرم می‌رسد با این حال می‌تواند وزن ۳ کیلوگرم را تحمل کند. به همین خاطر از این گیمبال می‌تواند برای دوربین پرطرفداری مانند پاناسونیک SH1 به همراه لنز ۲۴-۷۰ میلی‌متر استفاده کرد.

این محصول به لطف بدنه‌ی تاشویی که دارد، به کاربران اجازه می‌دهد که به راحتی دوربین را به نزدیک زمین ببرند و از این زاویه فیلمبرداری کنند. در ضمن نباید تعبیه‌ی نمایشگر ۱ اینچی در بدنه‌ی آن را از قلم بیندازیم.

طبق اعلام DJI، باتری هر دو گیمبال با هر بار شارژ تا ۱۲ ساعت دوام می‌آورند و فقط با ۱۵ دقیقه شارژ کردن، می‌توان به مدت ۲ ساعت از آن‌ها استفاده کرد. به غیر از حالت‌های فیلمبرداری نسل قبلی مانند پانوراما، تایم‌لپس و فیلمبرداری عمودی، این دو گیمبال حالا از قابلیت موسوم به «تایم تونل» بهره می‌برند که به کاربران اجازه می‌دهد هایپرلپس را در حالت چرخش ۳۶۰ درجه ثبت کنند.

گیمبال RS 2 و RSC 2 از امروز با قیمت ۸۴۹ و ۴۹۹ دلار راهی بازار می‌شوند. همچنین اگر کاربران می‌خواهند این دو گیمبال را به همراه لوازم جانبی خریداری کنند، به ترتیب باید ۹۹۹ و ۷۳۹ دلار بپردازند.

