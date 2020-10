اکانت وان‌پلاس در توییتر با انتشار یک توییت به‌صورت غیرمستقیم اعلام کرده که به‌زودی ساعت هوشمند این شرکت راهی بازار خواهد شد. در این توییت تصویری از طرح اولیه‌ی یک ساعت هوشمند هم دیده می‌شود که مدت‌ها قبل هم‌بنیان‌گذار این شرکت یعنی «کارل پی» آن را منتشر کرده است.

برنامه‌های ساخت ساعت هوشمند وان‌پلاس به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد و در حقیقت گفته می‌شود که این شرکت گجت موردنظر را به طور کامل ساخته ولی در نهایت مدیران وان‌پلاس تصمیم گرفته‌اند سوار بر موج عرضه‌ی ساعت‌های هوشمند نشوند و در عوض زمانی چنین گجتی را عرضه کنند که حرفی برای گفتن داشته باشد.

حالا به‌نظر می‌رسد وان‌پلاس موفق به ساخت ساعت جذابی شده و به احتمال زیاد در آینده‌ی نزدیک معرفی خواهد شد. هنوز در مورد جزییات این ساعت هوشمند گزارش موثقی منتشر نشده و فقط مدتی قبل شایعه‌ای مبنی بر گرد بودن نمایشگر این ساعت مطرح شد. البته از آنجایی که محصولات وان‌پلاس و اوپو از تعداد زیادی قطعات مشترک بهره می‌برند، این احتمال وجود دارد که ساعت هوشمند وان‌پلاس با طراحی مشابه اوپو واچ راهی بازار شود. ‌

روی هم رفته، به احتمال زیاد طی هفته‌های آینده گزارش‌های بیشتری از این ساعت هوشمند منتشر خواهد شد که با استناد به آن‌ها می‌توانیم با قاطعیت بیشتری در مورد ویژگی‌های این گجت اظهارنظر کنیم.

