هواوی در حال حاضر در بخش سخت‌افزاری خود محصولات متنوعی دارد. از بهترین و زیباترین محصولات این شرکت هم لپ تاپ‌های میت بوک هستند که در کنار عملکرد بسیار خوب، طراحی فوق‌العاده زیبایی هم دارند. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه‌ی لپ تاپ‌های میت بوک هواوی، از میت بوک ۲۰۱۶ تا میت بوک ۱۳ ۲۰۲۰

هواوی یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌های حوزه‌ی فناوری است که در سال ۱۹۸۷، توسط رن ژنگفی، معاون و مدیر سابق ارتش آزادی‌بخش، تاسیس شد. غول بزرگ چینی از همان ابتدا نیز سعی داشت تا جایی که ممکن است به خود متکی باشد تا بتواند در همه‌ی زمینه‌ها، اعم از نرم‌افزار، سخت‌افزار، ارتباطات و مواردی از این دست مستقل عمل کند.

در نتیجه‌ی این افکار جاه‌طلبانه، پیشرفت بسیار سریعی را از این شرکت شاهد بودیم. در واقع هواوی که غالبا در حوزه‌ی تجهیزات مخابراتی فعالیت می‌کند، توانست خیلی زود کسب و کار خود را گسترش دهد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین سازندگان گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. البته در کنار گوشی، محصولات زیادی را هم از این شرکت شاهد هستیم که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به تبلت و لپ تاپ اشاره کرد.

اما در این مطلب به طور ویژه روی لپ تاپ‌های میت بوک هواوی تمرکز کرده‌ایم. یعنی محصولات سری میت‌ بوک که در ابتدا در سال ۲۰۱۶ راهی بازار شدند و اکنون که حدودا ۴ سال گذشته، همچنان شاهد معرفی لپ تاپ‌های بیشتری از این سری هستیم که در بازار هم عملکرد نسبتا رضایت‌بخشی را از خود به جای گذاشته‌اند.

۲۰۱۶: میت ‌بوک، تبلتی در قامت یک لپ تاپ

اولین تلاش هواوی در طراحی یک لپ تاپ، به ساخت میت بوک ۲۰۱۶ منجر شد. محصولی که در کنگره‌ی جهانی موبایل بارسلونا رونمایی شد. در آن زمان مایکروسافت با تبلت‌های هیبریدی سرفیس، بر این بخش از بازار حکومت می‌کرد و میت بوک نیز با الهام از آن‌ها ساخته شده بود.

میت بوک ۲۰۱۶ در واقع یک تبلت هیبریدی به حساب می‌آمد که کاربر می‌توانست با اتصال یک کیبورد، آن را به یک محصول شبه‌ لپ تاپ تبدیل کند.

میت بوک ۲۰۱۶ از نمایشگری ۱۲ اینچی بهره می‌برد که وضوح تصویر در آن به عدد بسیار خوب ۱۴۴۰ × ۲۱۶۰ پیکسل می‌رسید. با این حال، شرکت‌های امروزی سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد در ساخت چنین محصولاتی، حواشی دور نمایشگر را کاهش دهند. اگرچه اگر الان بخواهیم به گذشته نگاه کنیم، حواشی دور نمایشگر این محصول زیاد به نظر می‌رسد، اما در سال ۲۰۱۶، میت بوک ۲۰۱۶ توجه کاربران زیادی را به طراحی زیبای خود جلب کرد.

قلب تپنده‌ی میت بوک را پردازنده‌ی اینتل Core M3-6Y30 تشکیل می‌داد. پردازنده‌ای فوق‌العاده کم مصرف که بر پایه‌ی لیتوگرافی ۱۴ نانومتری طراحی شده بود و از دو هسته با محدوده‌ی فرکانسی ۰.۹ – ۲.۲ گیگاهرتز بهره می‌برد. هواوی برای این محصول، گرافیک مجزا در نظر نگرفت و این وظیفه به گرافیک داخلی Intel HD Graphics 515 محول شده بود. این ترکیب سخت‌افزاری با ۴ گیگابایت رم و یک باتری ۴۴۳۰ میلی‌آمپر ساعتی تکمیل شد و از لحاظ عملکرد نیز توانست رضایت اکثریت کاربران را بدست بیاورد.

میت بوک ۲۰۱۶ حدودا ۶۴۰ گرم وزن داشت و ضخامت آن به ۶.۹ میلی‌متر می‌رسید. از آن جایی هم که هواوی ویندوز ۱۰ نسخه‌ی هوم را به صورت پیش‌فرض روی آن نصب کرده بود، به نظر می‌رسید یک لپ تاپ ۱۲ اینچی کوچک، جمع‌ و جور و بسیار سبک و باریک در اختیار دارید. هواوی برای سهولت استفاده از این محصول، پشتیبانی از قلم میت‌پن (MatePen) را هم به آن اضافه کرد تا کاربران بتوانند به راحتی فعالیت‌های نوشتاری خود را انجام دهند.

روی بخش جلویی دستگاه یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده بود تا وظیفه‌ی وب‌کم را برعهده گیرد. بدیهی است نمی‌خواهیم از این سنسور تعریف کنیم چون واقعا کیفیت خیلی خوبی نداشت. اما این را نمی‌توان نقطه ضعف دانست چون برخی از لپ تاپ‌های امروزی هم از وب‌کم‌های با کیفیتی استفاده نمی‌کنند. جالب اینجا بود که هواوی در آن زمان این محصول را به حسگر اثر انگشت نیز مجهز کرده بود منتها محل تعبیه‌ی این حسگر روی کلید‌های کنترل شدت صدا، روی فریم کناری دستگاه قرار داشت.

هواوی برای این محصول از ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی SSD استفاده کرده بود تا به این صورت فرایند جابه‌جایی فایل‌ها و یا نصب برنامه با بیشترین سرعت و بدون هیچگونه کندی صورت گیرد. معمولا تبلت‌ها برای رسیدگی به امور روزانه نظیر تماشای فیلم و سریال، رسیدگی به کارهای سبک دانشجویی و مواردی از این دست مناسب هستند و در اختیار داشتن ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی پرسرعت SSD، میت بوک ۲۰۱۶ را به محصولی ایده‌آل جهت انجام این کار تبدیل کرده بود.

اما طولی نکشید کاربران و کارشناسان حوزه‌ی فناوری، زبان به انتقاد گشودند. برخی‌ها معتقد بودند میت بوک آنقدرها خوب نیست که هواوی ادعا می‌کند. برخی دیگر هم هواوی را شرکتی کپی‌کار خوانده و بر این باور بودند غول چینی با ترکیب سرفیس‌های مایکروسافت و آیپدهای اپل، این محصول را ساخته و هیچ نوآوری خاصی در آن دیده نمی‌شود.

عده‌ای می‌گفتند میت بوک که با نام میت بوک m5-6Y54 نیز شناخته می‌شد، دستگاه سبک‌وزنی است. اما رقبای اصلی آن از لحاظ سهولت در جابه‌جایی عملکرد بهتری دارند. برخی نیز معتقد بودند در قامت یک تبلت، می‌توان این محصول را رضایت بخش توصیف کرد اما وقتی بخواهیم به عنوان یک اولترابوک به آن نگاه کنیم، عملکرد خوبی را از آن شاهد نیستیم.

در آن زمان، محصولاتی نظیر سرفیس پرو ۴ که بسیار زیبا، با کیفیت و قدرتمند بودند در بازار حضور داشتند. سرفیس پرو ۴ اگرچه کمی زودتر از نماینده‌ی هواوی راهی بازار شد اما به لطف بهره‌مندی از پردازنده‌ی اینتل Core i5-6300U با دو هسته‌ی پردازشی و فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز، ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی SSD و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR3، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت. نمایشگر آن هم ۱۲.۳ اینچی بود و از وضوح ۲۷۳۶ × ۱۸۲۴ پیکسل بهره می‌برد. همین مسئله نیز باعث شد کاربران زیاد به اولین نماینده‌ی هواوی در این بخش توجه نکنند. (البته مایکروسافت همچنان هم در تولید تبلت‌های اینچنینی موفق عمل می‌کند و کاربران زیادی هم دارد).

هواوی برای رقابت با سرفیس پرو ۴، نسخه‌ی بهبود یافته‌ی میت بوک را با ۸ گیگابایت رم، حافظه‌ی داخلی بیشتر و پردازنده‌ی Core m5-6Y54 با فرکانس ۲.۷ گیگاهرتز راهی بازار کرد.

اینجا بود که هواوی تصمیم گرفت میت بوک را در بخش پردازنده و رم ارتقا دهد. بدین ترتیب شاهد نسخه‌ی بهبود یافته‌ی میت بوک با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR3، حافظه‌ی داخلی از نوع SSD تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و پردازنده‌ی Core m5-6Y54 با دو هسته و چهار رشته بودیم که در محدوده‌ی فرکانسی ۱.۱ – ۲.۷ گیگاهرتز فعالیت می‌کرد. حالا رقابت بین سرفیس پرو ۴ و میت بوک ارتقا یافته به اوج خود رسید و نمی‌شد به راحتی بین آن‌ها یکی را انتخاب کرد.

۲۰۱۷: میت بوک E، میت بوک D و میت بوک ایکس

با این اوصاف از آن زمان حدودا ۴ سال می‌گذرد و هر دو شرکت (به علاوه‌ی چندین شرکت دیگر) در زمینه‌ی ساخت محصولات اینچنینی پیشرفت زیادی داشته‌اند. اما از آن جایی که در آن زمان شرکت‌های سازنده‌ی لپ تاپ را با نام‌هایی نظیر ایسوس، لنوو، HP، ایسر و … می‌شناختیم که محصولات بسیار با کیفیتی هم تولید می‌کردند، هنگام خرید لپ تاپ نام هواوی به ذهنمان خطور نمی‌کرد. (اکنون نیز کم و بیش شرایط به همین شکل است).

در همین راستا این شرکت تصمیم گرفت سال بعد، یعنی در سال ۲۰۱۷، سه مدل دیگر از محصولات مبتنی بر ویندوز خود را با نام‌های میت بوک E، میت بوک D و میت بوک ایکس راهی بازار کند. در واقع در این بین مدل‌های D و ایکس را می‌شد رسما یک لپ تاپ دانست. چون مدل E یک محصول تبدیل‌ شدنی بود و حتی هواوی هم در بازاریابی آن، به کاربرد آن در حوزه‌ی کارهای اداری تاکید کرد.

میت بوک E از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به نسخه‌ی اولیه‌ی میت بوک داشت. البته تغییراتی در آن دیده می‌شد منتها آنقدری نبود که محسوس باشد. این تبلت در رنگ‌های طلایی، آبی و صورتی راهی بازار شد تا سلیقه‌های مختلف را پوشش دهد. در واقع این محصول شبیه به یک تبلت اندرویدی بزرگ بود که به جای اندروید از ویندوز ۱۰ بهره می‌برد و به همین خاطر می‌شد آن را برای اهداف کاری نیز مورد استفاده قرار داد.

هواوی حواشی دور نمایشگر آن را به خوبی کنترل کرد تا محصول نهایی از لحاظ طراحی بسیار زیبا و چشم‌نواز باشد. میت بوک E با پردازنده‌ی i5-7Y544 Kaby Lake، نمایشگر ۱۲.۱ اینچی و وزن ۱.۱ کیلوگرم در دسترس کاربران قرار گرفت. اما با این حال از آن به عنوان یک تبلت یاد می‌شد و نه لپ تاپ.

ورود هواوی به دنیای لپ تاپ‌ها با میت بوک D و ایکس در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. میت بوک D از نمایشگری ۱۵.۶ اینچی FHD بهره می‌برد تا بدین ترتیب رسما با یک لپ تاپ روبرو شویم و نه یک تبلتی که قابلیت تبدیل شدن به لپ تاپ را دارد. قلب تپنده‌ی این محصول را پردازنده‌ی بسیار قدرتمند i7-7500U تشکیل می‌داد و به عنوان پردازنده‌ی گرافیکی، شاهد جیفورس ۹۴۰MX بودیم که عملکرد خوبی هم داشت. این ترکیب سخت‌افزاری با ۸ گیگابایت رم DDR4 و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی تکمیل شد تا اولین لپ تاپ میت بوک با قدرت در جمع رقبا ظاهر شود.

میت بوک ایکس هم لپ تاپ دیگری از سوی شرکت چینی بود و از نظر بسیاری از کاربران، زیباترین لپ تاپ تولید شده در سال ۲۰۱۷ شناخته می‌شد. میت بوک ایکس نه تنها از لحاظ ظاهری زیبا و چشم‌نواز بود، بلکه ضخامت کمی داشت و به همین خاطر وزن آن به میزان قابل توجهی به نسبت رقبا پایین‌تر بود.

در همان سال بود که ایسوس هم لپ تاپ‌های سبک وزن خود را نظیر ذن بوک ۳ راهی بازار کرده بود و به همین خاطر این دو شرکت وارد رقابت سختی با یکدیگر شدند. هواوی در طراحی این لپ تاپ هرآنچه که در چنته داشت رو کرد. در نتیجه محصولی تولید شد که نه تنها توانست ستایش افراد مختلف را به خاطر طراحی زیبا برانگیزد، بلکه از مشخصات سخت‌افزاری بسیار خوبی هم بهره می‌برد تا بتواند نیازهای کاربران را در سطوح مختلف پوشش دهد.

متخصصان در رابطه با میت بوک ایکس کاملا نظر مثبت داشته و به تمجید از توجه به جزئیات هواوی در طراحی آن پرداختند. البته یک نقطه ضعف جزئی هم به آن وارد کردند که به عملکرد نه چندان خوب ترک‌پد مربوط می‌شد. هرچند این نقطه ضعفی نبود که بخواهد عملکرد موفقیت‌ آمیز میت بوک ایکس را با چالش مواجه کند.

هواوی در ساخت بدنه‌ی ۱۲ میلی‌متری این محصول از آلومینیوم با پوشش مات استفاده کرد که ظاهری فوق‌العاده جذاب به آن داده بود. وجود نمایشگری ۱۳ اینچی با وضوح ۲۱۶۰ × ۱۴۴۰ باعث شد جزئیات تصاویر به بهترین شکل ممکن در آن به نمایش درآیند؛ بنابراین میت بوک ایکس به بهترین گزینه برای تماشای فیلم تبدیل شد.

البته این تنها کاری نبود که لپ تاپ هواوی توان انجام آن را داشت. غول چینی برای این محصول یک پردازنده‌ی i5-7200U و ۸ گیگابایت رم LPDDR3 در نظر گرفته بود که برای رسیدگی به امور روزانه کافی به نظر می‌رسید. عدم بهره‌مندی از گرافیک مجزا باعث شده بود میزان دمای تولید شده آنقدری زیاد نباشد که به یک خنک کننده‌ی حرفه‌ای نیاز شود منتها راه حل هواوی برای کنترل همان میزان دمای تولید شده هم مورد پسند کارشناسان واقع نشد.

در سال ۲۰۱۷، هواوی میت ایکس از سوی کارشناسان حوزه‌ی فناوری به عنوان بی‌صدا‌ترین لپ تاپ شناخته شد.

اتفاقا هواوی برای طراحی سیستم خنک کننده‌ی میت بوک ایکس روش جالبی را هم در پیش گرفته بود. این شرکت از ماده‌های ژل مانندی استفاده کرد که هنگام افزایش دمای کاری لپ تاپ، از حالت جامد به مایع درمی‌آمد. از لحاظ تئوری، این راه حل در مقایسه‌ با سیستم‌های خنک کننده‌ی مبتنی بر محفظه‌ی بخار، سرعت بیشتری در انتقال حرارت داشتند. از آن جایی هم که احتمالا به خاطر عملکرد بدون صدا، فن از درون این لپ تاپ حذف شده بود، هواوی باید روشی را برای انتقال حرارت در نظر می‌گرفت که ظاهرا راهی جز بسته‌های ژل مانند وجود نداشت.

میت بوک ایکس لپ تاپ خوبی بود اما نقاط ضعفی هم داشت که خب نمی‌شد به سادگی از کنار آن گذشت. با همه‌ی این تفاسیر، کاربران بیشتر از گذشته به لپ تاپ‌های میت بوک علاقه نشان دادند و همین موضوع انگیزه‌ای شد برای هواوی تا به این روند موفقیت‌آمیز ادامه دهد. در نتیحه در سال ۲۰۱۸، محصولی وارد بازار شد که می‌شد تلاش هواوی را در پوشش نقاط ضعف نسل‌های قبل به خوبی در آن دید.

۲۰۱۸: میت بوک ایکس پرو

در سال ۲۰۱۸، هواوی میت بوک ایکس پرو راهی بازار شد. همانطور که از اسم این محصول پیداست، هواوی آن را تولید کرد تا بتواند نقاط ضعف میت ایکس سال گذشته را جبران کند. این محصول در همان نگاه اول بسیاری از کاربران را مجذوب خود کرد. استفاده از فلز بسیار با کیفیت در ساخت بدنه و ضخامت تنها ۱۴.۶ میلی‌متری باعث شد میت ایکس پرو مفهوم زیبایی در بین میت بوک‌ها را بار دیگر تغییر دهد.

اما این تمام ماجرا نبود و جذابیت نماینده‌ی قدرتمند هواوی تنها به شکل ظاهری آن محدود نشد. غول چینی برای این محصول از پردازنده‌ی قدرتمند Core i7-8550U استفاده کرد که از ۴ هسته و ۸ رشته بهره می‌برد و در محدوده‌ی فرکانسی ۱.۸ – ۴.۰ گیگاهرتز فعالیت می‌کرد.

هواوی در ساخت نمایشگر این محصول هم تمام تلاش خود را به کار برد تا هیچ نقطه ضعفی به آن وارد نباشد. بدین ترتیب شاهد یکی از کم‌حاشیه‌ترین نمایشگرهایی بودیم که در یک لپ تاپ قرار می‌گیرد. بیش از ۹۰ درصد پنل جلویی را نمایشگر تشکیل می‌داد که چنین درصدی را در کمتر لپ تاپی شاهد هستیم. در راستای طراحی ظریف و مدرن، هواوی تلاش کرد تا جایی که ممکن است حواشی را حذف کند و همانطور که مشاهده می‌کنید به میزان زیادی هم در این مسیر موفق بوده.

با این همه زیبایی، باز هم همه چیز در رابطه با این محصول عادی به نظر می‌رسید جز یک مورد که آن هم وب‌کم بود. هواوی در راستای کاهش حواشی بالا، مجبور شد وب‌کم را نه به فریم پایینی بلکه به درون کیبورد منتقل کند. اما این وب‌کم یک مگاپیکسلی از مکانیزم جهنده بهره می‌برد. بدین صورت که باید دکمه‌ی مربوطه در بخش بالایی کیبورد را فشار می‌دادیم تا این دوربین به بیرون بجهد.

اگرچه برخی از کاربران این حرکت هواوی را خلاقانه دانستند اما این وب‌کم از سنسوری به بزرگی ۱ مگاپیکسل بهره می‌برد و قرارگیری آن در چنین محلی هم باعث می‌شد سوژه‌ها در زاویه‌ی درستی قرار نگیرند. به همین خاطر عملکرد این وب‌کم آنطور که انتظار می‌رفت نبود.

در سال ۲۰۱۸، میت بوک ایکس پرو رقبای سرسخت و بسیار قدرتمندی نظیر سرفیس لپ تاپ را با نمایشگر ۱۳.۵ اینچی موسوم به پیکسل سنس روبروی خود می‌دید. نماینده‌ی هواوی به نمایشگری ۱۳.۹ اینچی مجهز شده بود که از وضوح تصویر خیره‌کننده‌ی ۳۰۰۰ × ۲۰۰۰ بهره می‌برد. اما برخلاف سرفیس لپ تاپ که پردازنده‌ی نسل هفتم اینتل را به عنوان قلب تپنده در اختیار داشت، هواوی تصمیم گرفت از نسل هشتم استفاده کند که همین موضوع باعث برتری انکارناپذیر نماینده‌ی چینی‌ها در مقابل سرفیس شد.

هواوی با میت ایکس پرو به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرد. در واقع سال ۲۰۱۸ زمانی بود که این شرکت توانست به فرمول درست ساخت لپ تاپ دست پیدا کند و دیگر اشتباهات مبتدیانه‌ی قبل را انجام نمی‌داد. در واقع رمز پیروزی بسیار ساده بود؛ عدم تغییر ساختار کلی بدنه و ارتقای سخت‌افزاری. در نتیجه، میت بوک ۱۳ در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد.

۲۰۱۹: میت بوک ۱۳

با ورود میت بوک ۱۳ بار دیگر کاربران غافلگیر شدند. این محصول تغییرات قابل توجهی را به نسبت سری قبل داشت و توانست به رقیبی شایسته برای لپ تاپ‌های بالارده تبدیل شود. این محصول به نسبت رقبای هم ‌قیمت خود از قدرت پردازشی بیشتری برخوردار بود و به لطف طراحی زیبا و چشم‌نوازی که داشت، توانست طرفداران بسیار زیادی پیدا کند و تحسین کارشناسان را برانگیزد.

هواوی برای کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی این محصول اما مجبور شد یک سری قابلیت‌ها را از آن حذف کند. اما حذف این قابلیت‌ها باعث نشد تجربه‌ی کاربری با مشکل مواجه شده و یا از لذت آن کاسته شود. مثلا درگاه تاندربولت ۳ در آن حضور نداشت که البته این موضوع بیشتر برای کاربران حرفه‌ای می‌تواند یک مسأله‌ی مهم باشد. از طرفی تنوع سخت‌افزاری آن هم پایین بود. برای محصولی که در سال ۲۰۱۹ وارد بازار ‌شد و بیش از ۱۰۰۰ دلار هم قیمت داشت، وجود یک ترکیب سخت‌افزاری با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم در کنار نسخه‌های ۸ گیگابایتی می‌توانست کارآمدتر باشد اما خب اینچنین نشد و میت بوک ۱۳ با ۸ گیگابایت رم در دسترس قرار گرفت.

اما از طرفی از لحاظ عملکرد پردازشی، طول عمر باتری، کیفیت نمایشگر، وضوح صدا و مواردی از این دست، میت بوک ۱۳ یک محصول فوق‌العاده و تحسین‌برانگیز بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ارزش خرید بالایی هم دارد. اگرچه می‌شد میزان رم را افزایش داد تا محصولی بی‌نقص را شاهد باشیم اما در کنار همین میزان رم از پردازنده‌ی قدرتمند Core i7-8565U استفاده شد که از ۴ هسته و ۸ رشته با فرکانس ۱.۸۰ – ۴.۶ گیگاهرتز بهره می‌برد. عملکرد باتری این محصول هم بسیار خوب و رضایت بخش بود. مخصوصا اینکه هواوی قابلیت شارژ سریع را هم به آن اضافه کرد.

در سال ۲۰۱۹، میت بوک ۱۳ توانست در بخش چند هسته‌ای امتیاز بسیار خوبی را بدست بیاورد و سیستم خنک کننده‌ی آن هم جا برای هیچ انتقادی باقی نگذاشت.

پردازنده‌ی گرافیکی این محصول را گرافیک MX150 انویدیا تشکیل می‌داد که از ۲ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR5 بهره می‌برد. در کنار آن هم از ۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت SSD استفاده شد تا نیازهای کاربران با بالاترین سرعت ممکن برطرف شد. البته از آن جایی که ظرفیت گرافیک این محصول محدود بود، انتظار عملکرد بسیار خوبی از آن در اجرای بازی‌های روز با کیفیت بالا نداشتیم.

همانطور که از اسم این محصول پیداست، نمایشگر آن ۱۳ اینچی بود و از وضوح ۲۱۶۰ × ۱۴۴۰ بهره می‌برد. نمایشگری که حداکثر روشنایی در آن به ۳۰۰ نیت می‌رسید و به صورت ۱۰۰ درصد فضای رنگی sRGB را پوشش می‌داد.

بسیاری از کاربران نیز معتقد بودند این محصول حتی از مک‌بوک‌ ۲۰۱۹ اپل هم زیباتر بود. البته نباید این موضوع را هم فراموش کنیم که میت ‌بوک‌ها واقعا شبیه به مک‌بوک‌های اپل هستند و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. اما در دنیای فناوری، مادامی که یک نوآوری مطابق سلیقه و علاقه‌ی کاربران باشد، بدیهی است شرکت‌ها از آن الگو برداری کنند. برای مثال تیم کوک یکی از منتقدین سیاست مایکروسافت در قبال تبلت‌های سرفیس پرو بود. اما در نهایت تمایل کاربران، کوپرتینویی‌ها را هم به سوی ساخت چنین محصولاتی سوق داد.

اما به نظر می‌رسید سال ۲۰۱۹ همچنان می‌تواند میزبان یک لپ تاپ دیگر از هواوی باشد. هنوز جانشینی برای میت ایکس پرو سال گذشته راهی بازار نشده بود. نماینده‌ی سال ۲۰۱۸ بسیار تحسین‌برانگیز بود و هواوی هم اصلا قصد نداشت به تولید جانشین‌های آن پایان دهد. بدین ترتیب، میت بوک ایکس پرو ۲۰۱۹ راهی بازار شد.

۲۰۱۹: میت بوک ایکس پرو

میت بوک ایکس پرو ۲۰۱۹ به عنوان جانشین لپ تاپ موفق هواوی در سال ۲۰۱۸ راهی بازار شد. هواوی که تا آن زمان با محصولات خود حسابی کاربران را شگفت‌زده کرده بود، باید تغییراتی در این محصول بوجود می‌آورد تا بار دیگر توجه را به سوی خود جلب کند. منتها این تغییر در طراحی ظاهری دیده نشد. البته این اقدام شرکت چینی نه تنها با انتقادی همراه نبود بلکه بسیار حمایت هم شد چون میت ایکس پرو ۲۰۱۸ با همان زبان طراحی زیبا و چشم‌نواز خود به برگ برنده‌ی هواوی در بین رقبا تبدیل شد و بهتر بود هواوی برای نوآوری، باطن دستگاه را دستخوش تغییراتی اساسی می‌کرد.

کارشناسان مختلف هواوی میت بوک ایکس پرو را به خاطر حواشی بسیار باریک نمایشگر، نمایشگر باکیفیت، ابعاد و وزن مناسب، سرعت شارژ بالا و پردازنده‌ی گرافیکی مجزا تحسین کرده بودند. نقطه ضعف اساسی آن هم همچنان همان محل بد تعبیه‌ی وب‌کم بود. اما یک مشکل دیگر در رابطه با این محصول، قیمت بالای آن بود که باعث شد خرید آن از توان کاربران عادی خارج باشد.

این لپ تاپ به عنوان قلب تپنده‌ی خود از پردازنده‌ی Core i7-8565U، پردازنده‌ی گرافیکی MX250 با ۲ گیگابایت حافظه‌ی پرسرعت GDDR5 و ۱۶ گیگابایت رم استفاده می‌کرد و به ۱ ترابایت حافظه‌ی SSD هم مجهز شده بود. وضوح نمایشگر ۱۳.۹ اینچی آن مجددا به ۳۰۰۰ × ۲۰۰۰ بازگشت تا میت بوک ایکس پرو ۲۰۱۹ از همه لحاظ یک محصول تمام عیار باشد.

همانطور که اشاره شد، از سال ۲۰۱۸ به بعد هواوی دیگر اشتباهات قبل را در ساخت لپ تاپ تکرار نکرد و تقریبا در این زمینه به یک شرکت حرفه‌ای تبدیل شد. برای مثال میت ایکس پرو ۲۰۱۹ هرچند از لحاظ ظاهر تغییری به نسبت قبل نداشت، اما هواوی به خوبی متوجه این شد که چه چیز می‌تواند کاربران را مجددا به وجد بیاورد. بدین ترتیب تنها دغدغه‌ی کاربران یعنی عدم بهره‌مندی از میزان حافظه‌ی رم بیشتر را با یک رم ۱۶ گیگابایتی به طور کامل رفع کرد. همه‌ی این‌ها در حالی بود که بار دیگر از لحاظ طراحی هم تحسین شد.

هواوی در نتیجه‌ی همکاری خود با AMD، دو لپ تاپ D15 و D14 را با پردازنده‌ی رایزن ۵ ۳۵۰۰U و گرافیک رادئون وگا ۸ راهی بازار کرد.

اما نمایندگان سال ۲۰۱۹ هواوی به این محصولات خلاصه نشدند. غول چینی که حسابی در ساخت لپ تاپ‌ها خوش درخشیده بود تصمیم گرفت تنوعی در محصولات خود داده و اینبار با AMD وارد همکاری شود، تا بدین ترتیب برای علاقه‌مندان به پردازنده‌های AMD نیز گزینه‌های خوبی برای خرید در دسترس باشد.

۲۰۱۹: میت بوک D15 و D14

در همین راستا لپ تاپ‌های میت بوک D15 و D14 با پردازنده‌های رایزن ۵ و رایزن ۷ و در رنگ خاکستری راهی بازار شدند. همچنین محصولاتی نظیر میت بوک ۱۴ و میت بوک ۱۳ هم در جریان کنگره‌ی جهانی موبایل ۲۰۱۹ رونمایی شدند که هواوی از آن‌ها به عنوان محصولاتی «هنری، نوآورانه و هوشمند» یاد کرد.

میت بوک D15 از نمایشگری ۱۵.۶ اینچی از نوع IPS و وضوح ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ بهره می‌برد. این محصول با پردازنده‌ی رایزن ۵ ۳۵۰۰U و رایزن ۷ ۳۷۰۰U راهی بازار شد. گرافیک داخلی آن‌ها را نیز به ترتیب Vega 8 با ۸ هسته و RX Vega 10 با ۱۰ هسته تشکیل می‌داد که از گرافیک‌های خوب به حساب می‌آیند.

برای این محصول ۸ گیگابایت رم ، ۱ ترابایت HDD و ۲۵۶ گیگابایت SSD نیز در نظر گرفته شد تا کاربر نه از بابت فضا مشکلی داشته باشد و نه از بابت سرعت. مدل ۱۴ اینچی نیز از همین مشخصات بهره می‌برد، با این تفاوت که نمایشگر آن ۱۴ اینچی بوده و حافظه‌ی داخلی آن نیز ۵۱۲/۲۵۶ گیگابایتی از نوع SSD است. (این دو محصول در مدل‌هایی با پردازنده‌ی اینتل و گرافیک انویدیا MX250 نیز راهی بازار شدند).

جاه‌طلبی‌های هواوی در سال ۲۰۲۰ هم به پایان نرسید و امسال نیز نماینده‌های شایسته‌ای از این شرکت راهی بازار شده‌اند. در واقع این شرکت به نوعی مجبور به ادامه‌ی مسیر موفقیت آمیز در این بخش‌هاست چرا که طی یکی دو سال اخیر هم از لحاظ نرم‌افزاری (گوگل) و هم از لحاظ سخت‌افزاری (منع ارسال تراشه) به شدت توسط دولت آمریکا تحریم شده و به نظر می‌رسد بخش گوشی این شرکت در آینده‌ای نزدیک به ورطه‌ی نابودی کشیده خواهد شد. برای کاهش تاثیرات منفی، هواوی باید در این بخش‌ها تلاش خود را افزایش دهد تا بالاخره بتواند راهی برای مذاکره و یا دور زدن تحریم پیدا کند.

نقد و بررسی لپ‌تاپ هواوی میت بوک D15 با پردازنده‌ی AMD

۲۰۲۰: میت بوک ۱۳، میت بوک ۱۴ و میت بوک ایکس پرو

در همین راستا ۳ میت بوک جدید در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شدند که از زبان طراحی آشنا و البته محبوب برخوردارند. این محصولات به ترتیب شامل میت بوک ۱۳ ۲۰۲۰، میت بوک ۱۴ ۲۰۲۰ و میت بوک ایکس پرو ۲۰۲۰ می‌شوند که نسخه‌های قدیمی‌شان در سال‌های گذشته موفقیت بسیار خوبی را بدست آوردند.

میت بوک ۱۳ ۲۰۲۰ از لحاظ سخت‌افزاری کمی به نسبت قبل بهبود داشته تا بدین ترتیب با نیازهای امروز کاربران سازگاری بیشتری داشته باشد. این محصول که تنها ۱۴.۹ میلی‌متر ضخامت دارد، از بدنه‌ای آلومینیومی بهره می‌برد و در دو رنگ خاکستری و نقره‌ای به فروش می‌رسد.

همانطور که از نامش پیداست، میت بوک ۱۳ از نمایشگری ۱۳ اینچی با وضوح ۲۱۶۰ × ۱۴۴۰ بهره می‌برد تا تماشای محتوا در آن بسیار لذت‌بخش باشد. قلب تپنده‌ی این محصول را در یک مدل پردازنده‌ی نسل ده اینتل یعنی i5-102100U و در مدلی دیگر i7-10510U تشکیل می‌دهند.

به عنوان گرافیک، شاهد حضور انویدیا MX250 هستیم که توان پردازشی خوبی دارد. این لپ تاپ در مدلی مجهز به پردازنده‌ی رایزن ۵ ۳۵۰۰U شرکت AMD نیز راهی بازار شد که قیمت کمتری هم دارد و به عنوان پردازنده‌ی گرافیکی، رادئون وگا ۸ در آن ایفای نقش می‌کند.

میت بوک ۱۴ ۲۰۲۰ اما از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با مدل ۱۳ اینچی ندارد منتها در بخش سخت‌افزار از پردازنده‌های بسیار قدرتمند و جدید رایزن ۵ ۴۶۰۰H و رایزن ۷ ۴۸۰۰H بهره می‌برد.

با عملکرد موفقیت آمیز میت بوک ایکس پرو، هواوی تصمیم گرفت نسخه‌ی ۲۰۲۰ آن را هم تولید کند. محصولی که از لحاظ ظاهر شباهت زیادی با مدل ۲۰۱۹ داشت منتها از لحاظ سخت‌افزاری کمی ارتقا یافت. به خصوص اینکه مدل بالارده‌ی آن برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال یک لپ تاپ قدرتمند می‌گردند، یک انتخاب فوق‌العاده جذاب به حساب می‌آید.

در حال حاضر، هواوی در بخش لپ تاپ‌ها محصولات زیادی دارد. شرکتی که در ابتدا با یک تبلت هیبریدی آغاز به کار کرد و در نهایت به محصولی رسید که طرفداران و علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. در واقع زیرکی و جاه‌طلبی‌های این شرکت بود که باعث شد به سرعت در تولید لپ تاپ‌ها پیشرفت کند. لپ تاپ‌هایی که اکنون نام آن‌ها را در جمع بزرگان این زمینه می‌بینیم.

