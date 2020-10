اپل دو روز قبل از خانواده‌ی آیفون ۱۲ رونمایی کرد و در این میان گوشی‌های آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو آخر هفته‌ی آینده راهی بازار می‌شوند. در همین رابطه، بنچمارک این دو عضو خانواده‌ی آیفون ۱۲ در سایت AnTuTu منتشر شده که طبق آن می‌توان گفت اسنپدراگون ۸۶۵ عملکرد بهتری نسبت به تراشه‌ی ۵ نانومتری A14 دارد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، هر ۴ مدل آیفون ۱۲ از تراشه‌ی A14 بهره می‌برند که نخستین تراشه‌ی ۵ نانومتری اپل محسوب می‌شود. در بنچمارک AnTuTu هر دو گوشی موفق به اخذ امتیاز نزدیک به ۵۷۰۰۰۰ شده‌اند که امتیاز چشمگیری به حساب نمی‌آید. به‌عنوان مثال، می‌توانیم به شیائومی می ۱۰ پرو اشاره کنیم که از اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و در بنچمارک AnTuTu امتیاز ۶۸۷۰۰۰ را از آن خود کرده است. مهم‌ترین تفاوت آن‌ها هم به پردازنده‌ی گرافیکی برمی‌گردد که گوشی شیائومی در این زمینه ۴۰ درصد عملکرد بهتری دارد.

باید خاطرنشان کنیم در زمینه‌ی بنچمارک، مقدار حافظه‌ی رم تا حدی تاثیرگذار است و به‌همین خاطر شاهد تفاوت امتیاز بنچمارک آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ هستیم؛ زیرا آیفون ۱۲ پرو از ۶ گیگابایت رم بهره می‌برد ولی آیفون ۱۲ با ۴ گیگابایت رم به دست کاربران می‌رسد.

با وجود اینکه بنچمارک‌ها لزوما عملکرد تراشه در دنیای واقعی را نشان نمی‌دهند، اما در هر صورت معیار مناسبی برای مقایسه‌ی تراشه‌ها با یکدیگر هستند. البته در این زمینه پلتفرم مورد استفاده هم تاثیرگذار است ولی حتی اگر اختلاف عملکرد تراشه‌ی A14 با اسنپدراگون ۸۶۵ را نادیده بگیریم، باید بگوییم که این تراشه حتی نسبت به نسل قبلی خود یعنی A13 هم بهبود چشمگیری ارائه نمی‌کند.

آیفون ۱۱ پرو مکس در بنچمارک AnTuTu توانسته امتیاز ۵۳۶۸۸۳ را به دست بیاورد و این یعنی خانواده‌ی آیفون ۱۲ حدود ۵ تا ۶ درصد عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی خود دارند. طی روزهای آینده با عرضه‌ی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو، مطمئنا گزارش‌های بیشتری در مورد عملکرد آن‌ها منتشر می‌شود و با قاطعیت بیشتری می‌توانیم اظهارنظر کنیم.

