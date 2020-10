اگر که برای تعویض پردازنده‌ی خود با نمونه‌های جدیدتر بودجه‌ی محدودی و در حدود ۱۰۰ دلار در نظر گرفته‌اید پردازنده‌ی جدید اینتل Core i3-10100F با داشتن ۴ هسته و ۸ ترد پردازنده‌ی مناسبی برای شماست.

در هفته‌های گذشته رونمایی از سری ۵۰۰۰ پردازنده‌های AMD باعث خوشحالی طرفداران کامپیوتر شد. با وجود اینکه این پردازنده‌‌های جدید قدرت شگفت‌انگیزی دارند، اما بسیاری از کاربران حاضر نیستند که مبلغ‌هایی در حدود ۳۰۰ تا ۸۰۰ دلار را تنها برای پردازنده‌ی کامپیوتر خود هزینه کنند.

شرکت اینتل تاکنون نسخه‌های متنوعی را از پردازنده‌‌های نسل دهمی Comet Lake عرضه کرده است. به نظر می‌رسد که هدف اینتل از عرضه‌ی این پردازنده‌ی جدید جلب کردن نظر خریدارانی است که به دنبال خرید پردازنده‌های ارزان قیمت و با قیمت کمتر از ۱۰۰ دلار هستند. همان‌گونه که از نام این پردازنده مشخص است به دلیل استفاده از F در نام‌ گذاری آن این پردازنده‌ی جدید فاقد گرافیک است و به نظر می‌رسد که اینتل قیمتی بین ۷۹ تا ۹۷ دلار را برای آن در نظر گرفته است.

همانند دیگر پردازنده‌ها نسل دهم Comet Lake این پردازنده‌ی جدید هم ۱۴ نانومتری است. از دیگر مشخصات این پردازنده‌ی جدید می‌توانیم به فرکانس کاری پایه ۳٫۶ گیگاهرتزی و فرکانس بوست ۴٫۳ گیگاهرتزی، ۶ مگابایت حافظه‌ی کش L3 و در نهایت توان مصرفی ۶۵ واتی اشاره کنیم.

به نظر می‌رسد که اینتل با عرضه‌ی پردازنده‌ی Core i3-10100F قصد دارد تا با پردازنده‌ی AMD Ryzen 3300X هم رقابت کند. پردازنده‌ی Ryzen 3300X تیم قرمز هم همانند این پردازنده‌ی جدید اینتل فاقد گرافیک است و توان مصرفی آن و فرکانس کاری آن در حالت بوست همانند این پردازنده‌ی جدید اینتل است.

در مقایسه این دو پردازنده‌ باید بگوییم که پردازنده‌ی AMD دارای فرکانس پایه ۳٫۸ گیگا هرتز، ۱۶ مگابایت حافظه‌ی کش L3 و قیمت ۱۲۰ دلاری است.

با رونمایی از پردازنده‌های سری ۵۰۰۰ AMD بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که تیم قرمز با رونمایی از این پردازنده‌های جدید زنگ خطر را برای اینتل به صدا در آورده است. در نتیجه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این پردازنده‌های جدید AMD بتوانند سهمی بیشتری را در بازار پردازنده‌های با توان پردازشی بالا بدست بیاورند.

در نهایت با توجه به قیمت و قدرت پردازنده‌ی Core i3-10100F می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این پردازنده‌ی جدید به پردازنده‌ی پر طرفداری در میان کاربرانی که مایل به انجام هزینه‌ی زیاد برای خرید کامپیوتر نیستند، تبدیل شود.

