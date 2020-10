آیفون ۱۲ و وان پلاس ۸ تی دو پرچم‌دار جدید شرکت‌های اپل و وان پلاس هستند که به فاصله‌ی یک روز از هم رونمایی شدند. اپل نماینده‌ی خود را به همراه ۳ مدل گوشی دیگر در تاریخ ۲۲ مهر و در جریان رویداد Hi Speed معرفی کرد و از نماینده‌ی وان پلاس هم تنها یک روز بعد رونمایی شد. از آن جایی که آیفون ۱۲ و وان پلاس ۸ تی تقریبا در یک محدوده‌ی قیمتی قرار دارند، تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی آن‌ها بپردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌توانند بهتر از دیگری، نیاز کاربران را برطرف کنند.

اپل آیفون ۱۲ را با قیمت ۸۲۹ دلار و وان پلاس هم ۸ تی را با قیمت ۷۴۹ دلار در نسخه‌ی پایه راهی بازار کردند. اختلاف قیمتی حدودا ۸۰ دلار آنقدر زیاد نیست که بخواهیم این دو محصول را از این لحاظ سوا از هم بدانیم. به همین خاطر ممکن است در انتخاب یکی از این دو، کاربران کمی سردرگم شوند.

قبل از پرداختن به مقایسه باید به این نکته اشاره کنیم که هر دو محصول فوق‌االعاده هستند. وان پلاس ۸ تی در دنیای اندرویدی‌ها یک محصول کم نظیر به حساب می‌آید و آیفون ۱۲ هم در اکوسیستم iOS، تنها مدل پرو و پرو مکس را بالاتر از خود می‌بیند. از آن جایی که اپل و وان پلاس سازنده‌ی این دو گوشی هستند، انتظار داریم در بخش پردازنده، قابلیت‌های نرم‌افزاری، باتری، شارژر و مواردی از این دست، شاهد تفاوت‌های عمده‌ای باشیم.

مقایسه‌ی وان پلاس ۸ تی با آیفون ۱۲

طراحی و نمایشگر

آیفون ۱۲ از زبان طراحی آشنایی برخوردار است. گوشه‌های تخت نمایشگر این گوشی، علاقه‌مندان به محصولات اپل را به یاد گوشی‌های آیفون ۴ و ۵ می‌اندازد. وان پلاس ۸ تی اما متفاوت به نظر می‌رسد. پنل پشتی آن به گونه‌ای انحنادار طراحی شده که در دست نگه داشتن آن آسان باشد. البته از این نظر هر دو عملکرد بسیار خوبی دارند و کاربران مشکلی از بابت نگه داشتن آن‌ها در دست حس نخواهند کرد.

روی پنل پشتی هر دو محصول با شیشه‌ گوریلا گلس پوشانده شده که کیفیت بسیار خوبی هم دارد. حتی جنس مواد بکار رفته در فریم نیز آلومینیومی است و همین مسأله باعث شده وزن دو محصول به نسبت محصولاتی با فریم ساخته شده از فولاد ضد زنگ پایین‌تر باشد. با این حال نماینده‌ی اپل هم کوچک‌تر است و هم باریک‌تر و سبک‌تر (حدودا ۲۰ گرم) که این موضوع باعث می‌شود در دست نگه داشتن آن به مدت طولانی، کاربران را کمتر خسته کند.

علاوه بر این‌ها، نماینده‌ی اپل از استاندارد IP68 بهبود یافته نیز بهره می‌برد تا در عمق ۶ متری آب بتواند به مدت ۳۰ دقیقه از نفوذ آن به درون گوشی جلوگیری کند. این در حالی است که در مشخصات وان پلاس ۸ تی، اشاره‌ای به چنین استانداردی نشده.

تفاوت دیگری که در طراحی دو گوشی دیده می‌شود، محل تعبیه‌ی دوربین سلفی آن‌هاست. وان پلاس مشابه آنچه که در وان پلاس ۸ شاهد بودیم، این دوربین را درون حفره‌ای کوچک و در سمت چپ نمایشگر تعبیه کرده. این در حالی است که اپل همچنان به حضور ناچ روی نمایشگر اصرار نشان داد. البته با حذف میزان قابل توجهی از حواشی و کاهش اندازه‌ی ناچ، نمای زیباتری را شاهد هستیم اما همین مسأله باعث شده بیشتر بخش جلویی وان پلاس ۸ تی را نمایشگر تشکیل دهد.

وان پلاس ۸ تی در رنگ‌های سبز و نقره‌ای به فروش می‌رسد اما اپل برای آیفون ۱۲، ۵ رنگ سبز، قرمز، آبی، سفید و مشکی را در نظر گرفته که تنوع بیشتری هم به نسبت سری قبل دارد.

در بخش نمایشگر، هر دو گوشی به نسبت هم نقاط قوت و ضعفی دارند. مثلا اندازه‌ی نمایشگر وان پلاس ۸ تی ۶.۵۵ اینچ است در حالی که اپل ترجیح داده اندازه‌ی نمایشگر آیفون ۱۲ را ۶.۱ اینچ در نظر بگیرد. این نکته را نمی‌توان برتری یا عدم برتری دانست چون اندازه‌ی نمایشگر همیشه به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد.

اما مواردی نظیر نوع پنل، وضوح تصویر، تراکم پیکسلی، رفرش ریت و فناوری‌های پشتیبانی شده، موارد تعیین کننده‌ای به حساب می‌آیند. وضوح تصویر نمایشگر ۶.۱ اینچی آیفون ۱۱۷۰ × ۲۵۳۲ بوده و تراکم پیکسل در آن به ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ می‌رسد. رفرش ریت آن نیز برخلاف تمام آنچه که ماه‌ها قبل گفته می‌شد و انتظار داشتیم، به ۶۰ هرتز محدود شده. همچنین نوع پنل بکار رفته در این گوشی OLED است که اپل آن را Super Retina XDR می‌نامد.

در طرف مقابل وان پلاس ۸ تی را در اختیار داریم که از پنل OLED با نام Fluid AMOLED و وضوح تصویر ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ یا همان +FHD بهره می‌برد. تراکم پیکسلی این نمایشگر ۶.۵۵ اینچی به ۴۰۲ پیکسل در هر اینچ می‌رسد. رفرش ریت این گوشی اما ۱۲۰ هرتز است و این برخلاف اعداد و ارقام دیگری که در رابطه با نمایشگر این دو گفته شده، کاملا محسوس و در تجربه‌ی کاربری تاثیرگذار است. شاید بتوان از اندک تفاوت بین وضوح تصویر و تراکم پیکسلی که نماینده‌ی اپل در آن با اختلاف کمی پیروز است صرف نظر کرد، اما اختلاف دو برابری در رفش ریت را نمی‌توان نادیده گرفت.

از طرفی نمایشگر آیفون ۱۲ به استانداردهای دالبی‌ویژن، HDR10 و HLG پشتیبانی می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود بتواند با دوربین قدرتمندش، ویدیوی‌های دالبی‌ویژن با کیفیت ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کند.

نمایشگر دو گوشی توسط شیشه‌ی ساخت کورنینگ محافظت می‌شود. البته شیشه‌ی بکار رفته در وان پلاس ۸ تی از نوع گوریلاگلس است اما اپل برای آیفون ۱۲، از شیشه‌ی محافظ سپر سرامیکی یا همان Ceramic Shield استفاده کرده و معتقد است مقاوم‌ترین شیشه‌ محافظی است که تاکنون به عنوان محافظ صفحه در یک گوشی استفاده شده.





نام گوشی آیفون ۱۲ وان پلاس ۸ تی ابعاد / وزن ۷.۴ × ۷۱.۵ × ۱۴۶.۷ / ۱۶۴ گرم ۸.۴ × ۷۴.۱ × ۱۶۰.۷ / ۱۸۸ گرم اندازه‌ی نمایشگر / رفرش ریت ۶.۱ اینچی با رفرش ریت ۶۰ هرتز ۶.۵۵ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نوع پنل Super Retina XDR OLED Fluid AMOLED وضوح تصویر / تراکم پیکسلی ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ / ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ / ۴۰۲ پیکسل در هر اینچ

دوربین و بلندگو

وان پلاس ۸ تی از لحاظ تعداد دوربین بر آیفون ۱۲ برتری دارد. این محصول روی پنل پشتی خود ۴ دوربین دارد که دوربین اصلی از یک سنسور به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.7 و اندازه‌ی پیکسل ۰.۸ میکرومتر بهره می‌برد. وان پلاس در این دوربین از فناوری ترکیب پیکسلی هم استفاده کرده، بدین ترتیب، ترکیب ۴ تایی پیکسل‌ها به یک پیکسل تبدیل می‌شود تا تصاویری ۱۲ مگاپیکسلی با نور بیشتر ثبت شوند.

دوربین اصلی آیفون ۱۲ اما ۱۲ مگاپیکسلی است و اندازه‌ی پیکسل در آن به ۱.۴ میکرومتر می‌رسد. این اندازه به نسبت ترکیب ۴ تایی پیکسل‌های وان پلاس کوچک‌تر است اما این دوربین به لطف بهره‌مندی از گشودگی دیافراگم بازتر f/1.6، در جذب نور عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد.

دوربین دوم و در واقع آخرین دوربین آیفون ۱۲، باز هم سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل داشته و از نوع فوق عریض است. همین دوربین در وان پلاس ۸ تی با اندازه‌ی ۱۶ مگاپیکسل حضور دارد که از لحاظ اندازه‌ی لنز، تقریبا با یکدیگر برابر هستند. دو دوربین دیگر وان پلاس هم ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی مونوکروم (برای عکاسی سیاه و سفید) هستند.

البته اصلی‌ترین دوربین‌ها همان اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو هستند که دوربین آخر در هیچ یک از این دو حضور ندارد. با یک دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو هم نمی‌توان انتظار ثبت تصاویر زیبایی را داشت و در رابطه با دوربین ۲ مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی سیاه و سفید هم توضیح خاصی وجود ندارد. جز اینکه بگوییم وجود این دو دوربین نمی‌تواند باعث برتری وان پلاس در این زمینه باشد و رقابت اصلی بین دوربین‌های اصلی و فوق عریض است که بیشترین کاربرد را دارند.

روی پنل جلویی هر دو گوشی، شاهد تعبیه‌ی دوربین سلفی هستیم. البته با این تفاوت که در وان پلاس ۸ تی این دوربین ۱۶ مگاپیکسلی در گوشه‌ی سمت چپ و در حفره‌ای کوچک قرار گرفته اما دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی آیفون در یک ناچ، درست در بخش وسط-بالای نمایشگر حضور دارد.





دوربین آیفون ۱۲ قابلیت‌های خوبی دارد که مهم‌ترین آن، توانایی فیلم‌برداری دالبی ویژن HDR با وضوح ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و امکان ویرایش پس از ضبط آن است. وان پلاس اما پاسخ این قابلیت جذاب را با ویدیو NightScape داده که همانطور که از نامش پیداست، احتمالا باعث می‌شود فیلم‌برداری در نور شب با کیفیت بیشتری انجام گیرد. همچنین قابلیت ضبط ویدیو‌های پرتره هم با دوربین این گوشی امکان‌پذیر است که در واقع یک حالت بوکه شبیه‌سازی شده در پس‌زمینه‌ی سوژه بوجود می‌آورد.

در بخش کیفیت صدا هم هر دو گوشی از بلندگوی استریو با سیستم مشابه بهره می‌برند. با توجه به تجربه‌ای که از کیفیت صدای گوشی‌های هر دو برند داشتیم، می‌توانیم بگوییم در این بخش هیچ چیز ناامید کننده‌ای وجود نخواهد داشت و کاربران کاملا از آن رضایت خواهند داشت. اگر هم تفاوتی باشد، آنقدری محسوس نیست که در انتخاب بین این دو تفاوتی ایجاد کند.

مقایسه‌ی تمام مدل‌های آیفون ۱۲ از مینی تا پرو مکس با یکدیگر

نام گوشی آیفون ۱۲ وان پلاس ۸ تی دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.6 ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم ندارد ۵ مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم ندارد ۲ مگاپیکسلی مونوکروم با گشودگی دیافراگم f/2.4 قابلیت‌ها پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال، HDR، فلش چهارگانه، فیلم‌برداری دالبی‌ویژن HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و کیفیت ۴K پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال، HDR، فلش دوگانه کیفیت فیلم‌برداری دوربین اصلی ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی / کیفیت فیلم‌برداری ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2

۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه تشخیص چهره سه‌بعدی به کمک سنسور SL 3D دو بعدی با دوربین سلفی

سخت‌افزار و نرم‌افزار

اصلی‌ترین تفاوت دو محصول درست به همین بخش بر می‌گردد. جایی که نه تنها سیستم عامل، بلکه سخت‌افزار متفاوتی را هم شاهد هستیم. البته در هر دو گوشی، بهترین ترکیب سخت‌افزاری موجود استفاده شده. مثلا وان پلاس ۸ تی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در دسترس قرار می‌گیرد که واقعا ترکیب قدرتمندی است.

در طرف مقابل اما آیفون ۱۲ با پردازنده‌ی بسیار قدرتمند و جدید A14، احتمالا ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی راهی بازار می‌شود. از لحاظ پردازنده، بدیهی است A14 توان پردازشی و گرافیکی بیشتری از اسنپدراگون ۸۶۵ داشته باشد. دلیل اول اینکه یک سال جدیدتر است و دلیل دوم و مهم‌تر اینکه با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید شده و از ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور بهره می‌برد. همین مسئله موجب شده از لحاظ مصرف انرژی، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشد. هرچند توان پردازشی آن، آنقدرها که انتظار داشتیم افزایش پیدا نکرد اما برای پشت سر گذاشتن اسنپدراگون ۸۶۵ کافی است.

اما وان پلاس یک شانس بزرگ برای شکست نخوردن دارد و آن هم بهره‌مندی از سیستم عامل متفاوت است. در واقع سال‌های زیادی است که پردازنده‌های اپل، حتی رقبای هم سطح خود را نیز شکست داده‌اند اما به طور کلی این برتری در انتخاب بین دو گوشی تاثیری نمی‌گذارد. چون وان پلاس ۸ تی با همین سخت‌افزار تا مدت‌ها می‌تواند تمام بازی‌ها و برنامه‌های اندروید را به راحتی اجرا کند. همانطور که آیفون ۱۲ می‌تواند این کار را در iOS انجام دهد.

علاوه بر این‌ها، نباید فراموش کرد که نماینده‌ی وان پلاس از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نیز پشتیبانی می‌کند و همین مسئله موجب می‌شود گشت و گذار و اسکرول کردن بین منو‌های مختلف یک برنامه لذت‌بخش‌تر و سریع‌تر از آنچه که در آیفون تجربه می‌کنید باشد.

در بخش نرم‌افزار هم شاهد اندروید ۱۱ به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض وان پلاس و iOS 14 برای آیفون ۱۲ هستیم که عملکرد و قابلیت‌های بسیار خوبی دارند. خصوصا iOS 14 که در این نسخه، نقاط ضعف زیادی که به نسبت اندروید در سال‌های گذشته داشت را با امکانات خوب جایگزین کرد.

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

این دو سیستم عامل طی سال‌های اخیر به شدت از لحاظ عملکرد و اپلیکیشن به یکدیگر نزدیک شده‌اند. هم اپ استور و هم پلی استور غنی از برنامه‌های مختلف و کاربردی هستند که نیاز کاربران را در هر سطحی پوشش می‌دهند. iOS 14 اکنون از ویجت‌ها پشتیبانی می‌کند و اندروید هم بالاخره به قابلیت Nearby Share که مشابه AirDrop اپل است مجهز شده.

اما وان پلاس در رابط کاربری خود، تمرکز زیادی روی بخش گیمینگ گذاشته و ابزار Gaming Tool را برای بهینه‌سازی عملکرد سخت‌افزاری در راستای اجرای بهتر بازی‌ها در گوشی خود قرار داده. با کمک این قابلیت، هیچ اعلانی حین بازی دریافت نمی‌شود و پاسخ دادن به هر پیامی هم بدون ترک بازی ممکن است.

نکته‌ی بسیار مهم دیگر، اجرای بازی فورتنایت در وان پلاس ۸ تی با رفرش ریت ۹۰ هرتز است که فوق‌العاده به نظر می‌رسد. این در حالی است که اپل این بازی را به خاطر عدم استفاده‌ی اپیک گیمز از سیستم تراکنش اپل جهت خرید‌های درون برنامه‌ای، از استور پاک کرد. از آن جایی که اندروید آزادی عمل بیشتری به کاربران می‌دهد، امکان دور زدن چنین محدودیت‌هایی به راحتی وجود دارد. البته این موضوع در رابطه با محصولات اپل هم صدق می‌کند، منتها فرایند انجام آن ممکن است به راحتی اندروید نباشد. هرچند این موضوع هم نقاط ضعف و قوت خود را دارد.

فورتنایت از روی اپ‌استور و پلی‌استور حذف شد؛ قضیه چیست؟

به طور کلی، در بخش نرم‌افزاری، هر دو گوشی عملکرد کم نقصی را از خود نشان می‌دهند و از این بابت جای هیچ نگرانی نیست. انتخاب بین این دو گوشی اگر به سیستم عامل وابسته باشد، قطعا تجربه‌ی کاربری و سلیقه است که می‌تواند شما را به سمت یکی از آن‌ها سوق دهد. در غیر این صورت ضعف خاصی در آن‌ها دیده نمی‌شود. البته ناگفته نماند اپل به مدت حدودا ۵ سال از گوشی‌های خود پشتیبانی نرم‌افزاری می‌کند در حالی که این مدت برای وان پلاس به ۳ سال برای پرچم‌دارها کاهش پیدا می‌کند. هرچند از لحاظ قابلیت، بعید به نظر می‌رسد در نهایت تفاوت چشم‌گیری بین iOS 19 و اندروید ۱۴ وجود داشته باشد.

نام گوشی آیفون ۱۲ وان پلاس ۸ تی پردازنده A14 با ۶ هسته و گرافیک ۴ هسته‌ای اسنپدراگون ۸۶۵ با ۸ هسته، گرافیک آدرنو ۶۵۰ حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی احتمالا ۴ گیگابایت با حافظه‌ی داخلی ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع NVMe ۸/۱۲ گیگابایت با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 سیستم عامل / رابط کاربری iOS 14 اندروید ۱۱ با رابط کاربری OxygenOS 11

طول عمر باتری

طول عمر باتری گوشی‌های اپل معمولا به نسبت رقبای اندرویدی پایین‌تر است. تنها محصول قدرتمند در این زمینه آیفون ۱۱ پرو مکس بود که بخش بزرگی از موفقیت آن را می‌توان به بهره‌مندی از نمایشگر ۶۰ هرتزی نسبت داد، در حالی که اکثر رقبایش به نمایشگرهایی ۹۰/۱۲۰ هرتزی مجهز شده بودند. هرچند در رفرش ریت ۶۰ هرتز هم به سختی می‌شد با ۱۱ پرو مکس رقابت کرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، آیفون ۱۲ به یک باتری ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده که البته رسما این موضوع اعلام نشده اما بسیاری از شایعات و خبرها روی این ظرفیت اتفاق نظر دارند. به نسبت قبل هم پیشرفت خاصی را در نگه‌داری شارژ مشاهده نمی‌کنیم.

هندزفری و شارژر هم درون جعبه‌ی دستگاه وجود ندارد و تنها چیزی که دریافت می‌کنید، یک کابل لایتنینگ به USB-C است. بدین ترتیب یا باید گوشی را با شارژرهایی که با توجه به اپل احتمالا در اختیار دارید شارژ کنید، یا هزینه‌ی خرید یک آداپتور و شارژر مغناطیسی هم به مبلغ پرداختی گوشی اضافه خواهد شد. اخیرا حتی این شرکت هندزفری و شارژر را از جعبه‌ی آیفون ۱۱، آیفون XR و آیفون SE نیز حذف کرده.

وان پلاس ۸ تی اما از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که مانند آیفون ۱۲، به نظر می‌رسد بتواند یک روز دوام داشته باشد. همچنین درون جعبه‌ی این محصول یک شارژر سریع ۶۵ واتی نیز قرار گرفته که می‌تواند باتری پرظرفیت آن را در مدت زمان ۳۹ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند. این شارژر به قدری قدرتمند هست که کاربر بتواند با استفاده از آن، حتی لپ تاپ‌ها را نیز شارژ کند.

نتیجه

همانطور که مشاهده کردید، وان پلاس با قیمت ۷۴۹ دلار به نسبت آیفون ۱۲ با قیمت ۸۲۹ دلار، ظاهرا ارزش خرید بیشتری دارد. از برتری‌های آیفون به این گوشی می‌توان پردازنده‌ی قدرتمندتر، دوربین احتمالا بهتر و نمایشگر با وضوح بیشتر اشاره کرد. اما در طرف مقابل وان پلاس ۸ تی از نمایشگر با رفرش ریت بیشتر، اندازه‌ی بزرگ‌تر، ۸/۱۲ گیگابایت رم، باتری پرظرفیت‌تر و شارژر سریع ۶۵ واتی درون جعبه بهره می‌برد.

