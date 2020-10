خبر‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در تولید ایرپادز استودیو به مشکل خورده است. یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Jon Prosser با منتشر کردن توییتی مدعی شده است که اپل در تولید ایرپادز استودیو به مشکل خورده و مجبور شده است که برخی از ویژگی‌های این هدفون را حذف کند.

این افشاکننده در ادامه گفته است که به احتمال زیاد اپل در ماه آینده از این هدفون رونمایی می‌کند و با توجه به این مشکلات پیش آمده در زمان تولید، این هدفون جدید در ماه دسامبر (آذر ماه) عرضه خواهد شد. او البته عرضه‌ی ایرپادز استودیو را در ماه مارچ (اسفند ماه) هم محتمل می‌داند.

در ماه گذشته بود که تصاویری از مدل اسپورت ایرپادز استودیو منتشر شد. این تصاویر منتشر شده نشان می‌دادند که اپل در این هدفون جدید از گوشی‌های بزرگ با بالشتک‌های برای حذف صداهای اضافی محیط استفاده کرده است. از دیگر قابلیت‌های پیش‌بینی شده برای این هدفون جدید می‌توانیم به قابلیت حذف صدای محیط به صورت فعال و بهره‌مندی از پورت USB-C اشاره کنیم.

اطلاعات منتشر شده از این هدفون نشان می‌دهند که برخلاف هدفون‌های مرسوم، در این هدفون شاهد قرارگیری علامت چپ و راست بر روی گوشی‌های ایرپادز استودیو نیستیم. این اطلاعات می‌گویند که اپل ایرپادز استودیو را به گونه‌ای ساخته است که بتوان آن را بدون توجه به این که کدام گوشی باید بر روی کدام گوش قرار بگیرد، استفاده کرد. گفته شده است که ایرپادز استودیو می‌تواند که تشخیص دهد که به چه صورت بر روی گوش کاربر قرار گرفته است و صدای هر گوشی را متناسب با این نحوه‌ی قرار گیری، تنظیم کند.

انتظار داریم که اپل ایرپادز استودیو را در دو رنگ سفید و خاکستری فضایی و در دو نسخه‌ی اسپورت و پرمیوم عرضه کند. پیش‌بینی شده است که قیمت نسخه‌ی استاندارد این هدفون ۳۵۰ دلار است و نسخه‌ی پرمیوم که در آن از مواد باکیفیتی مانند چرم و فلز استفاده شده است با قیمت ۶۵۰ دلار عرضه شود.

مدل پرمیوم اپل ایرپادز استودیو احتمالا ۶۰۰ دلار خواهد بود

Jon Prosser اطلاعات جدیدی را هم در رابطه با یکی از بحث برانگیز‌ترین وسیله‌های سال‌های اخیر یعنی «ایرتگز» (AirTags) منتشر کرده است. او مدعی شده است ایرتگز اپل آماده شده‌ و به احتمال زیاد هم زمان با مننتشر شدن نسخه‌ی ۱۴.۳ از سیستم عامل iOS، عرضه خواهد شد.

به احتمال زیاد هم زمانی عرضه‌ی ایرتگز با این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS به این دلیل است که این نسخه از سیستم عامل iOS دارای ویژگی‌های برای استفاده‌ی هر چه بهتر از ایرتگز است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که استفاده از چیپست U1 در این وسیله‌ی جدید باعث می‌شود تا بتوان با متصل کردن ایرتگز به وسایلی مانند دسته کلید، کیف پول، کیف دستی، دوچرخه و حتی حیوانات خانگی در صورت گم شدن هریک از این وسیله‌ها، آن را با استفاده از ایرتگز و اپ Find My پیدا کرد.

