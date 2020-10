چند روز قبل اپل از خانواده‌ی آیفون ۱۲ رونمایی کرد و همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی‌ها بدون شارژر و هدفون به دست کاربران می‌رسند و این یعنی خریداران موردنظر باید مبلغ جداگانه‌ای برای خرید شارژر و هدفون سیمی بپردازند. مطابق معمول این حرکت واکنش‌های زیادی به همراه داشته و یکی از صفحات سامسونگ در سایت فیسبوک با انتشار تصویری این اقدام اپل را به سخره گرفته است.

در تصویری که در ادامه می‌توانید ببینید، یک شارژر به تصویر کشیده شده که در پایین آن عبارت «همراه با گوشی گلکسی شما» توجه را جلب می‌کند.

باید خاطرنشان کنیم سامسونگ شرکت اپل را به دلیل حذف جک هدفون تا مدت‌ها مسخره می‌کرد اما فقط چند سال بعد این شرکت تصمیم گرفت گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ را بدون جک هدفون روانه‌ی بازار کند. سامسونگ بعد از انجام این کار برای اینکه ریاکار به نظر نرسد، تمام ویدیوهای موردنظر را حذف کرد ولی کاربران موفق به پیدا کردن ویدیوهای موردنظر شدند و بار دیگر آن‌ها را آپلود کردند.

بنابراین از آنجایی که سامسونگ سابقه‌ی خوبی در این زمینه ندارد، معلوم نیست که چه زمانی این شرکت می‌خواهد شارژر را از جعبه‌ی گوشی‌های خود حذف کند. در همین رابطه می‌توانیم به یک گزارش اشاره کنیم که چند ماه قبل منتشر شد و طبق آن، احتمالا سامسونگ قصد دارد از سال ۲۰۲۱ شارژر را از جعبه‌ی برخی از گوشی‌های خود حذف کند. این یعنی برخلاف جک هدفون، ظاهرا لازم نیست چند سال منتظر بمانیم و به نظر می‌رسد سامسونگ در این زمینه خیلی زود دست به کار خواهد شد.

سامسونگ تنها شرکتی نیست که اپل را به خاطر حذف شارژر از جعبه‌های آیفون ۱۲ به سخره گرفته و همچنین می‌توانیم به شیائومی هم انتشار کنیم که اکانت رسمی آن در توییتر یک توییت در این رابطه منتشر کرده است. در این توییت شیائومی اعلام کرده که چیزی را از جعبه‌ی گوشی پرچم‌دار Mi 10 Pro حذف نکرده است.

روی هم رفته، به نظر شما آیا سامسونگ به‌زودی شارژر را از جعبه‌ی گوشی‌های خود حذف می‌کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

