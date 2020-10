اطلاعات مربوط به سرعت شارژ گلکسی S21 در سایت مربوط به گواهی ۳C چین منتشر شده که طبق آن، این گوشی از شارژ ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند. البته با توجه به اینکه گوشی موردنظر از شماره مدل SM-G9910 بهره می‌برد، به احتمال زیاد این ویژگی صرفا مربوط به مدل استاندارد گلکسی S21 است.

اگرچه طبق گزارشی که مدتی قبل منتشر شده به نظر می‌رسد گلکسی S21 اولترا از شارژ ۶۵ وات پشتیبانی می‌کند، ولی حالا با توجه به این خبر می‌توان گفت که قرار نیست تمام گوشی‌های این خانواده از چنین شارژ پرسرعتی بهره ببرند. همچنین از آنجایی که در این اسناد اطلاعات مربوط به سرعت شارژ دیگر مدل‌های این خانواده قرار نگرفته، فعلا می‌توانیم در مورد بالاتر سرعت شارژ آن‌ها امیدوار باشیم.

البته شاید هم گوشی موردنظر از شارژ سریع‌تری پشتیبانی می‌کند و در این صورت سامسونگ طبق روند اخیر خود، احتمالا آن را با شارژر ۲۵ وات راهی بازار خواهد کرد و کاربران برای بهره‌گیری از شارژ سریع‌تر باید شارژر مخصوص را به‌طور جداگانه خریداری کنند.

در رابطه با ظرفیت باتری این گوشی‌ها هم اطلاعاتی فاش شده است. طبق این اطلاعات، گلکسی S21، S21 پلاس و اولترا به ترتیب با باتری‌های ۴۰۰۰، ۴۸۰۰ و ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار خواهند شد. روی هم رفته به نظر می‌رسد سامسونگ امسال هم قصد دارد از نظر سرعت شارژ رویکرد محافظه‌کارانه‌ای را اتخاذ کند. در هر صورت معلوم نیست مدیران سامسونگ به دلیل کاهش هزینه‌ها چنین رویکردی را اتحاذ کرده‌اند یا شاید هم نگران تکرار اتفاقات گلکسی نوت ۷ هستند.

