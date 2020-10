آیفون ۱۲ مینی در برابر آیفون SE

اپل در روز سه شنیه ۲۲ مهر ماه با برگزاری رویداد آنلاین Hi, Speed از آیفون‌های ۱۲ جدید رونمایی کرد. اپل امسال در کنار رونمایی از آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس، از یک مدل آیفون ۱۲ مینی هم رونمایی کرد. رونمایی از این آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵٫۴ اینچی OLED توسط اپل یکی از اتفاق‌های خوشحال کننده‌ی این مراسم برای طرفداران تلفن‌های همراه کوچک بود.

در این مقاله قصد داریم که کوچک‌ترین عضو خانوداه‌ی آیفون‌های ۱۲، یعنی آیفون ۱۲ مینی را با آیفون SE معرفی شده در سال ۲۰۲۰ مقایسه کنیم تا متوجه تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود میان این دو آیفون شویم.

تفاوت‌های اصلی میان آیفون ۱۲ مینی و آیفون SE

نمایشگر ۵٫۴ اینچی OLED با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل در آیفون ۱۲ مینی در برابر نمایشگر ۴٫۷ اینچی LCD با رزولوشن ۱۳۳۴ در ۷۵۰ پیکسل در آیفون SE.

چیپست ۵ نانومتری A14 Bionic در آیفون ۱۲ مینی در برابر چیپست ۷ نانومتری A13 Bionic در آیفون SE.

۴ گیگابایت حافظه‌ی رم در آیفون ۱۲ در برابر ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم در آیفون SE.

فناوری ارتباطی ۵G در آیفون ۱۲ مینی در برابر فناوری ارتباطی ۴G LTE در آیفون SE.

دوربین دوگانه متشکل از دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق‌عریض و عریض در آیفون ۱۲ مینی در برابر یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در آیفون SE.

باتری با ظرفیت ۲۲۲۷mAh در آیفون ۱۲ مینی در برابر باتری با ظرفیت ۱۸۲۱mAh در آیفون SE.

در نهایت قیمت ۶۹۹ دلاری آیفون ۱۲ مینی در برابر قیمت ۳۹۹ دلاری آیفون SE.

نمایشگر

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم اپل در آیفون ۱۲ مینی از نمایشگری ۵٫۴ اینچی OLED با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل استفاده کرده است که در برابر نمایشگر ۴٫۷ اینچی با رزولوشن ۱۳۳۴ در ۷۵۰ پیکسل آیفون SE، هم دارای اندازه‌ی بزرگ‌تر و هم کیفیت بیشتری است.

در واقع باید بگوییم که یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان این دو آیفون نمایشگر به کار رفته در آن‌هاست. برای مقایسه بیشتر نمایشگر به کار رفته در آیفون SE دارای تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل در اینچ است که در برابر تراکم پیکسلی ۴۷۶ پیکسل در اینچ نمایشگر آیفون ۱۲ مینی با اختلاف زیادی عقب‌تر است.

علاوه‌بر این تفاوت در نمایشگر، این دو آیفون اپل از لحاظ شکل ظاهری و حاشیه‌های اطراف نمایشگر هم با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارند. با وجود اینکه آیفون SE هم همانند آیفون‌های ۱۲ در سال ۲۰۲۰ معرفی شده است، اما اپل از همان زبان طراحی قدیمی که در آیفون‌ ۷ و ۸ شاهد استفاده از آن بودیم، در آیفون SE هم استفاده کرده است. در نتیجه نمایشگر به کار رفته در آیفون SE دارای حاشیه‌های بسیاری زیادی در قسمت بالایی و پایینی نمایشگر است.

برخلاف آیفون SE اپل در آیفون ۱۲ مینی از نمایشگری با حاشیه‌های اندک استفاده کرده است. با توجه به حذف حاشیه‌های نمایشگر در آیفون ۱۲ مینی، شاهد استفاده از ناچ در آیفون ۱۲ مینی هستیم. در مقایسه با آیفون SE، طراحی ظاهری آیفون ۱۲ مینی جدید‌تر است و دارای زبان طراحی جدید اپل است.

زمانی که دو آیفون SE و آیفون ۱۲ مینی را در کنار یکدیگر قرار دهید، با وجود اینکه آیفون ۱۲ مینی دارای نمایشگر ۵٫۴ اینچی است، اما از آیفون SE بدنه‌ی کوچک‌تری دارد.

مشخصات سخت افزاری

اپل در مراسم رونمایی از آیفون‌های ۱۲ اعلام کرد که در تمامی این آیفون‌های جدید از پردازنده‌ی جدید ۵ نانومتری A14 Bionic استفاده کرده است. بررسی‌های صورت گرفته همچنین نشان می‌دهند که آیفون ۱۲ مینی دارای ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم است.

در مقابل آیفون ۱۲ مینی، آیفون SE دارای پردازنده‌ی قدیمی‌تر A13 Bionic است که به صورت ۷ نانومتری ساخته شده است. همچنین این تلفن همراه در مقایسه با آیفون ۱۲ مینی دارای ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم کمتر است.

ویدیوی رسمی معرفی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی

با وجود استفاده از پردازنده‌ی قدیمی‌تر در آیفون SE، اما این آیفون با توجه به رزولوشن نمایشگری که دارد به راحتی از پس تمامی کارهای پردازشی بر می‌آید. در واقع پردازنده‌ی A13 Bionic پردازنده‌ی بسیار قدرتمندی برای آیفون SE است. با این وجود، اپل در مورد پردازنده‌ی جدید A14 Bionic که در آیفون‌های ۱۲ و آیپد ایر جدید شاهد استفاده از آن هستیم، می‌گوید که این پردازنده‌ی جدید در مقایسه با A13 Bionic بسیار پرقدرت‌تر است.

برای مقایسه بهتر باید به اطلاعات منتشر شده در رابطه با این پردازنده‌ی جدید توسط TSMC اشاره کنیم. TSMC که تولید این پردازنده‌های جدید را بر عهده دارد اطلاعاتی را در رابطه با این پردازنده‌های منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات منتشر شده، تکنولوژی ۵ نانومتری که پردازنده‌های جدید با استفاده از آن ساخته شده‌اند در مقایسه با پردازنده‌های ۷ نانومتری، در حدود %۱۵ سریع‌تر است و در حدود %۳۰ مصرف انرژی کمتری را هم دارد.

اگر شما در زمان انتخاب یک تلفن همراه به انجام شدن سریع کار‌ها اهمیت بسیاری زیادی می‌دهید، آیفون ۱۲ مینی با پردازنده‌ی جدید A14 Bionic انتخاب مناسبی برای شماست. با توجه به بهره‌مندی از این پردازنده‌ی جدید و همچنین مقدار حافظه‌ی رم بیشتر، این آیفون در مقایسه با آیفون SE می‌توانند که کارها را به صورت سریع‌تری انجام دهد.

یکی دیگر از تفاوت‌های اصلی میان این دو تلفن همراه، پشتیبانی از فناوری جدید ۵G در آیفون ۱۲ مینی است. پشتیبانی این تلفن همراه از اینترنت ۵G باعث می‌شود که کاربران در زمان استفاده از این تلفن همراه بتوانند از سرعت بسیاری زیاد در هنگام دانلود یا آپلود فایل‌هایشان بر روی اینترنت استفاده کنند. با توجه به این موضوع خرید آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با آیفون SE که تنها از فناوری ۴G LTE پشتیبانی می‌کند، خرید آینده نگرانه‌تری است.

دوربین

نگاهی به قسمت پشتی هر دو آیفون به آسانی نشان می‌دهد که در این زمینه‌ هم کفه‌ی ترازو به سمت آیفون ۱۲ مینی سنگینی می‌کند. برخلاف آیفون SE که دارای تنها یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در قسمت پشتی خود است، اپل در آیفون ۱۲ مینی از دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق‌عریض و عریض استفاده کرده است.

علاوه‌بر دوربین دوگانه، اپل در رویداد آنلاین Hi, Speed اعلام کرد که آن‌ها در دوربین‌های آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی از لنز جدید با هفت المان اپتیکی و همچنین گشودگی دیافراگم جدید f/1.6 استفاده کرده‌اند که در مقایسه با لنز دارای پنج المان اپتیکی آیفون SE و گشودگی دیافراگم f/1.8 این آیفون پیشرفت قابل توجهی است. علاوه‌بر این، اپل سعی کرده است که کیفیت عکاسی در محیط‌هایی با نور کم را در آیفون‌های ۱۲ بهبود ببخشد.

در رابطه با دوربین ایفون SE باید بگوییم که تنها دوربین استفاده شده در این آیفون دارای لرزشگر تصویر اپتیکال است و از قابلیت Smart HDR پشتیبانی می‌کند. اپل در زمان رونمایی از آیفون SE، دوربین این آیفون را با عبارت بهترین دوربینی یگانه که تا به حال بر روی آیفون استفاده شده است، توصیف کرد.

مقایسه‌ی تمام مدل‌های آیفون ۱۲ از مینی تا پرو مکس با یکدیگر

با مقایسه دوربین این دو آیفون می‌توان به سادگی نتیجه گرفته که مهم نیست که دوربین به کار رفته شده در آیفون SE چقدر خوب است، به طور حتم آیفون ۱۲ مینی با توجه به داشتن سیستم دوگانه و بهبودهای صورت گرفته، دارای دوربین بهتری است.

باتری

یکی از انتقاد‌هایی که کاربران نسبت به آیفون SE دارند ظرفیت کم باتری استفاده شده در این تلفن همراه است. باتری استفاده شده در آیفون SE دارای ظرفیت ۱۸۲۱mAh است. با توجه به اینکه اپل در این تلفن همراه از پردازنده‌ی پرقدرت A13 Bionic استفاده کرده است، به طور حتم کاربران در زمان استفاده از این تلفن همراه نگران تمامی شدن زودهنگام باتری خود هستند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که عمر باتری این تلفن همراه در زمان استفاده متوسط است.

در طرف مقابل اپل در آیفون ۱۲ مینی از باتری با ظرفیت بالاتر ۲۲۲۷mAh استفاده کرده که در مقایسه با آیفون SE دارای ظرفیت بیشتری است. علاوه‌بر باتری با ظرفیت بیشتر، پنل OLED نمایشگر آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با پنل LCD آیفون SE، دارای مصرف انرژی کمتری است. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد، پردازنده‌ی A14 Bionic آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با پردازنده‌ی A13 Bionic دارای مصرف انرژی کمتری است.

با توجه به موارد مطرح شده انتظار داریم که عمر باتری آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با آیفون SE هم بیشتر باشد.

طول عمر باتری آیفون ۱۲ پیشرفتی به نسبت قبل نداشته است

قیمت

اگر این مقاله را تا این قسمت مطالعه کرده باشید، تا قبل از این قسمت به این نتیجه رسیده‌اید که در تمامی زمینه‌ها آیفون ۱۲ مینی اپل از آیفون SE بهتر است. به‌طور حتم آیفون ۱۲ مینی با وجود اندازه‌ی کوچکش با توجه به داشتن نمایشگر OLED، پردازنده‌ی جدید‌تر، دوربین دوگانه‌ی پیشرفته‌تر، حافظه‌ی رم بیشتر و حتی بدنه‌ای کوچک‌تر از آیفون SE تلفن همراه جذابی است.

تنها زمینه‌ای که بدون شک آیفون SE در آن برنده‌ی این مقایسه است، بحث قیمت است. پرداخت ۳۹۹ دلار برای تلفن همراهی که دارای پرازنده‌ی A13 Bionic است، بسیار مناسب است. آیفون ۱۲ مینی دارای قیمت ۶۹۹ دلار است که نسبت به آیفون SE گران‌تر است.

در نهایت باید بگوییم که اگر قصد تهیه‌ی تلفن همراه کوچکی از برند اپل را دارید که دارای طراحی جدید، نمایشگر باکیفیت، پشتیبانی از فناوری ۵G ،پردازنده‌ی قوی و باتری بزرگ‌تر باشد، به طور حتم آیفون ۱۲ مینی انتخاب بسیار مناسبی است.

مقایسه‌ی آیفون ۱۲ با وان پلاس ۸ تی

