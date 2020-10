چند روز قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن ظاهرا سامسونگ قصد دارد گوشی‌های گلکسی S21 را زودتر از انتظار راهی بازار کند. گفتنی است طی سال‌های گذشته سامسونگ معمولا در ماه فوریه از گوشی‌های گلکسی اس رونمایی می‌کرد و در ماه مارس هم راهی بازار می‌شدند. اما به نظر می‌رسد امسال اوضاع اینگونه نخواهد بود. اما حالا بر اساس گزارش سایت معتبر SamMobile که ید طولایی در افشای اطلاعات مربوط به گوشی‌های سامسونگ دارد، گوشی‌های گلکسی S21 اوایل ژانویه ۲۰۲۱ (اواخر دی ماه سال جاری) معرفی می‌شوند.

در رابطه با این تصمیم سامسونگ می‌توان دلایل احتمالی متعددی را مطرح کرد. شاید این شرکت می‌خواهد از وضعیت بحرانی هواوی حداکثر استفاده را ببرد. یا شاید هم با این کار قصد دارد فاصله‌ی عرضه‌ی بین گوشی‌های گلکسی S21 و نسخه‌ی فن ادیشن را بیشتر کند.

همچنین از آنجایی که سامسونگ سال گذشته به طور همزمان از خانواده‌ی گلکسی S20 و گلکسی Z Flip رونمایی کرد، احتمالا سامسونگ با بهره‌گیری از این رویکرد جدید قصد دارد فاصله‌ی بین تاریخ معرفی آن‌ها را افزایش دهد. با توجه به اینکه سامسونگ قصد دارد هر ساله از دو سری گوشی‌های پرچم‌دار و دو سری گوشی تاشو رونمایی کند، تغییر زمان‌بندی مربوط به معرفی آن‌ها چندان هم غیر منطقی محسوب نمی‌شود.

به گفته‌ی منابع آگاه سایت SamMobile اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای پیش نیاید، این گوشی‌ها در اوایل ژانویه ۲۰۲۱ معرفی خواهند شد. هنوز تاریخ دقیق معرفی این گوشی‌ها فاش نشده ولی احتمالا طی روزهای آینده تاریخ دقیق معرفی این گوشی‌ها لو می‌رود. همچنین خانواده‌ی گلکسی S21 به احتمال زیاد اواخر ژانویه ۲۰۲۱ یا اوایل فوریه راهی بازار خواهند شد.

هر آنچه درباره‌ی سامسونگ گلکسی S21 می‌دانیم

منبع: Sam Mobile

The post گلکسی S21 ظاهرا اواخر دی ماه معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala