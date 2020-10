در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) هواوی موفق شد عنوان بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند را از آن خود کند. اما حالا طبق گزارش Counterpoint Research، سامسونگ در ماه آگوست (مرداد-شهریور) توانسته بار دیگر صدرنشین بازار موبایل شود و ۲۲ درصد از سهم بازار جهانی را از آن خود کرده است.

این یعنی سامسونگ نسبت به آوریل امسال با رشد ۲ درصدی مواجه شده و هواوی پس از کسب رکورد ۲۱ درصدی در ماه آوریل، سهم بازار گوشی‌های این شرکت به ۱۶ درصد رسیده است. اگرچه ماه‌های ابتدایی تابستان دوران دشواری برای تولیدکنندگان گوشی‌ها بود، اما سامسونگ بعد از بازگشایی بازارهای مهم مانند هند در ژوئیه و آگوست موفق شد خیلی سریع به دوران اوج خود برگردد.

تنش‌های فزاینده بین مشتریان هندی و محصولات چینی هم به نفع سامسونگ تمام شد و این شرکت به لطف بازاریابی تهاجمی آنلاین موفق شد در هند بهترین عملکرد خود را از سال ۲۰۱۸ داشته باشد.

گوشی‌های اپل هم کماکان سهم بازار ۱۲ درصدی خود را حفظ کرده‌اند که احتمالا با عرضه‌ی خانواده‌ی آیفون ۱۲ اپل می‌تواند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند. اگرچه آیفون‌های جدید دیرتر از انتظار راهی بازار می‌شوند، اما گوشی‌های پرفروشی مانند آیفون SE 2020 و آیفون ۱۱ می‌توانند آمار فروش آیفون را ثابت نگه دارند.

«مینسو کانگ»، تحلیلگر Counterpoint Research در بخشی از این گزارش نوشته: «سیاست‌های ژئوپلیتیک و امور سیاسی بین کشورها از بسیاری جهات بر بازار گوشی‌های هوشمند تاثیر می‌گذارد. به همین خاطر در برخی مناطق فعالیت‌های بازاریابی بیشتر می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را ببرند. در چنین شرایطی شرکت‌های بزرگ مانند سامسونگ، اپل، شیائومی و اوپو می‌توانند بیشتر از رقبا از این شرایط بهره‌مند شوند.»

از جمله شرکت‌هایی که همچنان در حال بهبود سهم بازار خود است، باید به شیائومی هم اشاره کنیم که از سهم بازار ۸ درصدی در ماه آوریل توانسته در ماه آگوست سهم بازار ۱۱ درصدی را به دست بیاورد. با توجه به تحریم‌های گسترده علیه هواوی، شرکت‌های شیائومی و اوپو قادر به پر کردن فضای خالی مربوط به گوشی‌های هواوی در بازار اروپا خواهند بود.

منبع: GSM Arena

