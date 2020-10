همانطور که می‌دانید، سامسونگ امسال به خاطر تفاوت عملکرد محسوس بین چیپ‌های اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ مورد انتقاد کاربران قرار گرفت. در همین راستا تلاش کرد از لحاظ پردازشی، با اگزینوس ۲۱۰۰ این ضعف را پوشانده و از رقیب پیشی بگیرد. با این حال در بخش گرافیک، ظاهرا باز هم نماینده‌ی کوالکام ۱۰ درصد عملکرد بهتری از اگزینوس دارد. اما به نظر می‌رسد تلاش غول کره‌ای در راستای تقویت توان گرافیکی پردازنده‌ی اختصاصی خود، سال آینده، با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۲۵ و گرافیک AMD نتیجه خواهد داد.

شایعه‌ی ساخت پردازنده‌ای جدید و قدرتمند از سوی سامسونگ، که حتی می‌تواند اسنپدراگون ۸۷۵ را هم از میان بردارد، مدت‌ها است که سر زبان‌ها افتاده. اینکه این تراشه در دست ساخت قرار دارد‌ قطعی است و از بابت آن مطمئن هستیم. اما در رابطه با توان پردازشی آن تاکنون صحبت‌های زیادی شکل گرفته که اکثر آن‌ها به قدرت بیشتر آن به نسبت اسنپدراگون ۸۷۵ اشاره داشته‌اند.

اخیرا بنچمارک دو مدل از گلکسی اس ۲۱ با دو پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ منتشر شده بود که در آن شاهد کسب امتیاز بیشتر توسط مدل اگزینوس بودیم؛ هم در بخش چند هسته‌ای و هم در بخش تک هسته‌ای. بدین ترتیب گوشی‌های جدید سامسونگ که وارد بازار آمریکا و چین می‌شوند، بالاخره و بعد از سال‌ها، از مدل‌هایی که وارد کره‌ی جنوبی و بازار جهانی می‌شوند ضعیف‌تر خواهند بود.

البته باید به این نکته‌ی بسیار مهم هم اشاره کنیم که منظور از ضعیف‌تر، تفاوت عملکرد فاحش بین دو پردازنده نیست. چرا که هر دوی آن‌ها قرار است از یک ترکیب هسته با مدل‌های مشابه استفاده کنند. طبق آخرین شنیده‌ها، هسته‌های پردازشی این دو پردازنده را Cortex-X1، سه هسته Cortex-A78 و چهار هسته Cortex-A55 تشکیل خواهند داد. هر دو پردازنده هم توسط سامسونگ و با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید می‌شوند. بنابراین اینطور نیست که تفاوت زیادی را شاهد باشیم.

اما گفته می‌شود توان گرافیکی اسنپدراگون ۸۷۵ که احتمالا از آدرنو ۶۶۰ نیز بهره می‌برد، حدودا ۱۰ درصد بهتر از اگزینوس ۲۱۰۰ خواهد بود که با گرافیک Mali-G78 راهی بازار می‌شود. با این حال، به ادعای افشاگر معروف، Ice Universe، ظاهرا سامسونگ قصد دارد با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۲۵ و گرافیک AMD که اتفاقا در دست ساخت نیز قرار دارد، به طور کلی به سلطه‌ی کوالکام پایان دهد.

به ادعای این افشاگر، سامسونگ سال آینده احتمالا با AMD وارد همکاری می‌شود و در پردازنده‌ای که در نتیجه‌ی این همکاری تولید می‌شود، از گرافیک ساخت AMD استفاده خواهد شد. متاسفانه جزئیات مربوط به این پردازنده هنوز فاش نشده اما از آن جایی که یکی از مدیران ارشد سامسونگ اخیرا وجود پردازنده‌‌های اگزینوس ۱۰۸۰ و ۲۱۰۰ را تایید کرد، به نظر نمی‌رسد به همین زودی‌ها شاهد رونمایی از اگزینوس ۹۹۲۵ باشیم.

همانطور که همه‌ی ما می‌دانیم، اگزینوس ۹۸۳۰ = اگزینوس ۹۹۰، اگزینوس ۹۸۴۰ = اگزینوس ۲۱۰۰

اکنون سامسونگ پردازنده‌های اگزینوس ۹۸۵۵ و ۹۹۲۵ را در دست ساخت دارد که مدل آخر ممکن است به گرافیک ساخت AMD مجهز شود.

شایعات کنونی از این موضوع حکایت دارند که اگر سامسونگ با AMD همکاری کند، می‌تواند از لحاظ توان گرافیکی، پردازنده‌ی پرچم‌دار ساخت کوالکام را پشت سر بگذارد. با این حال این ادعا باید در عمل هم ثابت شود که برای این موضوع باید حداقل تا سال آینده منتظر بمانیم. کوالکام هم احتمالا برای سال ۲۰۲۲، برنامه‌ی ویژه‌ای دارد و می‌خواهد گرافیک‌های آدرنو را با توان بسیار بالایی طراحی کند.

منبع: PhoneArena

