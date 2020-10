مشخصات و تصاویر رندر هواوی میت ۴۰ پرو فاش شد

چند روز دیگر در تاریخ ۲۲ اکتبر (۱ آبان) گوشی‌های هواوی میت ۴۰ رسما معرفی می‌شوند و به همین خاطر حجم گزارش‌های مربوط به آن‌ها رو به افزایش است. در همین رابطه، ساعاتی قبل تصاویر رندر رسمی و مشخصات کلیدی هواوی میت ۴۰ پرو فاش شده که به لطف آن‌ها می‌توانیم به جزییات این گوشی پرچم‌دار بپردازیم.

هواوی میت ۴۰ پرو در مجموع بزرگ‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود. این گوشی از نمایشگر ۶.۷۶ اینچی بهره می‌برد ولی نسل قبلی آن مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی بود. طبق این اطلاعات فاش شده، نمایشگر خمیده‌ی موردنظر رزولوشن ۲۷۲ در ۱۳۴۴ را به ارمغان می‌آورد. در ضمن به جای بریدگی نمایشگر، شاهد بهره‌گیری از حفره‌ی نمایشگر هستیم که درون آن دو دوربین سلفی تعبیه شده است.

قلب تپنده‌ی این گوشی همانطور که انتظار داشتیم، تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ است که از هشت هسته تشکیل شده است. یکی از هسته‌های Cortex-A77 سرعت ۳.۱۳ گیگاهرتز را ارائه می‌کند و سه هسته‌ی A77 دیگر مبتنی بر سرعت ۲.۵۴ گیگاهرتز هستند. همچنین باید به وجود ۴ هسته‌ی کم‌مصرف A55 با سرعت ۲.۰۴ گیگاهرتز اشاره کنیم. از دیگر ویژگی‌های این تراشه نباید پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G78 و مودم ۵G یکپارچه را از قلم بیندازیم.

در اروپا کاربران با خرید این گوشی فقط می‌توانند از ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی UFS 3.1 بهره ببرند. اما در بازار چین، مدل‌های دارای حداکثر ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار می‌شوند.

در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه توجه را جلب می‌کند که یک دوربین ۵۰ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند. همانطور که در تصاویر رندر می‌توانید ببینید، این سه دوربین در ماژول دایره‌ای شکل تعبیه شده‌اند و در مرکز آن هم برند Leica دیده می‌شود. در کنار آن دوربین‌های اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی قرار گرفته که این دوربین تله‌فوتو زوم اپتیکال ۵ برابری ارائه می‌کند. همچنین در این ماژول دوربین، سیستم فوکوس خودکار لیزری هم قرار دارد که سرعت فوکوس خودکار را افزایش می‌دهد.

همانطور که گفتیم در حفره‌ی نمایشگر هواوی میت ۴۰ پرو دو دوربین سلفی قرار دارد که یکی از آن‌ها مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی و دیگری یک سنسور تشخیص عمق به حساب می‌آید.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۶۵ وات پشتیبانی می‌کند. این گوشی همراه با رابط کاربری EMUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد. کاربران اروپایی برای خرید هواوی میت ۴۰ پرو باید به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای بسنده کنند ولی احتمالا کاربران چینی به رنگ‌های بیشتری دسترسی خواهند داشت. در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه‌ی هواوی میت ۴۰ پرو هم هنوز اطلاعات موثقی فاش نشده است.

