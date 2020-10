به گزارش یکی از منابع کره‌ای نزدیک به تامین کنندگان قطعات گوشی‌های سامسونگ، ظاهرا غول کره‌ای در تلاش است هزینه‌ی ساخت گلکسی اس ۲۱ را تا حد زیادی کاهش دهد تا این امیدواری برای بسیاری‌ از کاربران پیش بیاید که شاید شاهد کاهش قیمت مصرف کننده هم باشیم.

همانطور که می‌دانید، به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ را زودتر از آنچه که تصور می‌شد راهی بازار کند. در همین راستا موج زیادی از خبرها را پیرامون این محصولات شاهد هستیم. در جدیدترین اخبار و شایعات مربوط به این گوشی‌ها نیز به قیمت آن‌ها پرداخته شده؛ البته نه قیمت مصرف کننده، بلکه هزینه‌ی ساخت.

به گزارش یک منبع کره‌ای، سامسونگ اخیرا با تامین کنندگان خود در رابطه با کاهش قیمت قطعات اصلی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ گفت‌ و گویی داشت. این قطعات شامل اجزای مربوط به ماژول رادیویی (RF) و ماژول نمایشگر می‌شوند که خود سامسونگ تولید کننده‌ی آن‌ها است.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ توانسته برای خرید قطعات ماژول رادیویی، حدودا ۹ درصد تخفیف بگیرد که درصد بسیار خوبی است چون معمولا تخفیف‌ها در این بخش تنها ۵ درصد است. در بخش نمایشگر هم شاهد کاهش قیمت بودیم، منتها رقم دقیق آن مشخص نیست. البته تخفیف در هر دو بخش کمتر از ۱۰ درصد بود.

گزارش‌های متعدد از برتری اگزینوس ۲۱۰۰ بر اسنپدراگون ۸۷۵ خبر می‌دهند

گزارش امروز به این موضوع اشاره داشته که قیمت قطعات گوشی‌های بالارده ممکن است تا قبل سال جدید میلادی، بار دیگر با تخفیف همراه شود و در این حوالی، فقط گلکسی اس ۲۱ است که ظاهرا رونمایی می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا تامین کنندگان شخص ثالث نیز به کاهش قیمت قطعات راضی می‌شوند یا خیر.

همچنین سوال مهم‌تری که پیش می‌آید این است که با کاهش هزینه‌ی ساخت گلکسی اس ۲۱ قیمت مصرف کننده هم کاهش پیدا می‌کند یا سامسونگ هنوز قصد انجام چنین کاری را ندارد؟ اگر غول کره‌ای بخواهد مانند یکی دو سال اخیر، همچنان به سود خود فکر کند، بعید به نظر می‌رسد مصرف کنندگان از کاهش هزینه‌ی ساخت، سودی ببرند.

سود سالانه‌ی آن‌ها در فصل سوم سال جاری، با رشد ۵۸ درصدی همراه بوده و اگرچه جزئیات مربوط به آن ارائه نشد، اما می‌توان حدس زد بخش بزرگی از آن به خاطر فروش گوشی‌های هوشمند بوده. این ادعا را گزارش اخیر CNBC نیز تایید کرد مبنی براینکه گلکسی نوت ۲۰، زد فولد ۲ و زد فلیپ ۵G فروش بسیار خوبی داشته‌اند. به همین خاطر به نظر می‌رسد غول کره‌ای تمایلی به کاهش قیمت پرچم‌دارهایش نداشته باشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱، دی ماه امسال رونمایی می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود طی یکی دو ماه پیش رو، خبرهای بیشتری در رابطه با مشخصات این محصولات و قیمت دقیق آن‌ها بشنویم.

گلکسی S21 احتمالا از فناوری شارژ ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند

