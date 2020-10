نخستین تصاویر رندر گلکسی S21 منتشر شد

طی چند روز گذشته حجم خبرهای مربوط به گلکسی S21 افزایش پیدا کرده و حالا یکی از افشاگران مشهور که در زمینه‌ی انتشار تصاویر رندر گوشی‌ها سابقه‌ی خوبی دارد، نخستین تصاویر رندر گلکسی S21 را منتشر کرده است. گفته می‌شود این خانواده شامل سه گوشی است و این تصاویر مربوط به کوچک‌ترین مدل هستند.

همانطور که می‌توانید ببینید، پنل جلویی این گوشی مشابه نسل قبلی است. طبق اطلاعات فاش شده، این گوشی مانند نسل قبلی از نمایشگر ۶٫۲ اینچی حفره‌دار بهره می‌برد. اما مهم‌ترین مشخصه‌ی طراحی این گوشی، ماژول دوربین آن است که توجه را جلب می‌کند و این ماژول دوربین بخشی از لبه‌ی بدنه را پوشش داده است.

در این ماژول سه دوربین به صورت عمودی تعبیه شده و فلش هم خارج از این بخش قرار گرفته است. هنوز در مورد سنسورهای به کار رفته گزارشی منتشر نشده ولی احتمالا طی روزهای آینده جزییات بیشتری از این گوشی فاش خواهد شد. طول این گوشی به ۱۵۱٫۷ میلی‌متر و عرض آن بدون احتساب برجستگی ماژول دوربین به ۷٫۹ میلی‌متر می‌رسد.





برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که گلکسی S21 از همان تراشه‌ی تعبیه شده در دو مدل دیگر بهره نمی‌برد ولی در این زمینه هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است؛ به همین خاطر فعلا می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۱۰۰۰ را داشته باشیم.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی می‌توانیم به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات اشاره کنیم. بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، گوشی‌های گلکسی S21 زودتر از انتظار در اوایل ماه ژانویه (اواخر دی ماه) معرفی خواهند شد. شما در مورد طراحی این گوشی پرچم‌دار چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

