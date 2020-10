قدرت گرافیک آیفون ۱۲ از آیفون ۱۱ پرو هم کمتر است

اینطور که به نظر می‌رسد، پردازنده‌ی A14 بکار رفته در آیفون ۱۲ نه تنها از A14 آیپد ایر ۴ ضعیف‌تر است، بلکه از لحاظ توان گرافیک حتی قدرت کمتری به نسبت آیفون ۱۱ پرو دارد.

A14 Bionic، اولین پردازنده‌ای است که با لیتوگرافی ۵ نانومتری طراحی شده و رسما در یک محصول شاهد استفاده از آن هستیم. اپل از این پردازنده نه تنها در سری آیفون ۱۲ بلکه پیش از آن در آیپد ایر ۴ نیز بهره برده بود. تبلتی که با عملکرد حیرت‌انگیز در بنچمارک، کاربران را به عملکرد A14 امیدوار کرده بود. اما با انتشار نتیجه‌ی بنچمارک آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو، دیدیم که تفاوت پردازنده‌ی جدید برخلاف ادعاهای اپل به نسبت قبل تنها ۵-۶ درصد است.

شرکت کوپرتینویی مدعی شده بود پردازنده‌ی A14 از لحاظ پردازشی و گرافیکی، حدودا ۵۰ درصد به نسبت نسل گذشته عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. اپل حتی گفته بود با این پردازنده، می‌توان قدرت پردازشی لپ تاپ‌ها را نیز به چالش کشید. اما در بنچ‌مارک‌ AnTuTu دیده بودیم آیفون ۱۲ پرو، از لحاظ عملکرد کلی، حتی از گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با اسنپدراگون ۸۶۵ هم امتیاز کمتری بدست آورد. این در حالی بود که نماینده‌ی سامسونگ با رم ۶ گیگابایتی مورد بررسی قرار گرفت؛ یعنی درست به همان اندازه‌ی آیفون.

امتیاز آیفون ۱۲ در بنچمارک AnTuTu در مقابل آیفون ۱۲ پرو: ۵۶۴۸۹۹ – ۵۷۲۱۳۳

امتیاز آیفون ۱۲ پرو در بنچمارک AnTuTu در مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن: ۵۷۲۱۳۳ – ۵۷۳۲۱۱

پردازنده‌ی اپل شاید در بخش تک هسته‌ای توانسته باشد اسنپدراگون ۸۶۵ را شکست دهد، اما با توجه به AnTuTu، ظاهرا باز هم در مجموع، نماینده‌های اندرویدی می‌توانند با آیفون‌ها رقابت تنگاتنگی داشته باشند. اینطور که به نظر می‌رسد، رازی پشت پردازنده‌های آیفون ۱۲ قرار دارد.

اپل در آیپد ایر ۴ از A14 استفاده کرد ولی دیدیم امتیاز آن در AnTuTu بیشتر از آيفون ۱۲ بود. از لحاظ میزان حافظه و سیستم عامل نیز هر دو دستگاه در یک شرایط قرار داشتند. یعنی ۴ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و نسخه‌ی ۱۴.۰.۱ از iOS و iPadOS. اما نکته‌ی جالب این بود که پردازنده‌ی A14 در این محصول، ۹.۵ درصد از لحاظ پردازشی و ۳۰ درصد از لحاظ توان گرافیک از A14 آیفون ۱۲ سریع‌تر بود.

مقایسه‌ی آیفون ۱۲ با وان پلاس ۸ تی

AnTuTu معتقد است اپل توان گرافیکی و پردازشی A14 آیفون ۱۲ را به خاطر ظرفیت کمتر باتری کاهش داده تا بدین ترتیب از مشکلاتی نظیر گرمای بیش از حد جلوگیری شود. همین موضوع در رابطه با آیفون ۱۲ پرو هم صدق می‌کند که عملکرد آن ضعیف‌تر از گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن بود. شاید عجیب باشد اما کاهش توان منابع سخت‌افزاری به قدری در آیفون ۱۲ زیاد بوده که حتی آیفون ۱۱ پرو هم توانست از لحاظ گرافیکی، آیفون ۱۲ را پشت سر بگذارد. این در حالی است که نماینده‌ی جدید اپل گرافیک سریع‌تری دارد.

نتیجه‌ای که می‌توان از این بررسی‌ها گرفت این است که محصولات مجهز به A13 همچنان ارزش خرید بسیار بالایی دارند. حداقل این ادعایی است که عملکرد A14 هم آن را ثابت کرده. پردازنده‌ای که به نظر می‌رسد برخلاف پردازنده‌های گذشته‌ی اپل، پیشرفت چشم‌گیری نداشته.

البته ظاهرا A14 به خودی خود پردازنده‌ی قابلی است. منتها کاهش توان سخت‌افزاری آن توسط اپل به خاطر ضعف باتری باعث شده شکست آن توسط پردازنده‌هایی نظیر اسنپدراگون ۸۷۵، اگزینوس ۲۱۰۰ یا حتی اگزینوس ۱۰۸۰ که گفته می‌شود از لحاظ توان گرافیکی از اسنپدراگون ۸۶۵ هم قدرتمندتر است، تقریبا حتمی باشد.

جالب اینجاست اپل ظرفیت باتری آیفون‌ها را بدون دلیلی موجه، به نسبت قبل کاهش داده. از طرفی تفاوت زیادی هم بین عملکرد سری جدید با قبل دیده نمی‌شود. نمایشگرها نیز همچنان روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم شده‌اند و شارژر و هندزفری هم از جعبه حذف شده. به نظر می‌رسد اگر اندرویدی‌ها امسال با قدرت ظاهر شوند، اپل سال سختی را پیش رو خواهد داشت.

شارژر و هندزفری از جعبه‌ی آیفون ۱۱، آیفون XR و آیفون SE 2020 هم حذف می‌شود

منبع: PhoneArena

The post قدرت گرافیک آیفون ۱۲ از آیفون ۱۱ پرو هم کمتر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala