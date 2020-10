شیائومی در سال ۲۰۱۸ با عرضه‌ی گوشی پوکوفون F1 (که در هند با نام پوکو F1 معرفی شد) سروصدای زیادی به راه انداخت. این گوشی با وجود داشتن قیمت بسیار پایین، از سخت‌افزار جذابی بهره می‌برد و به نوعی معنای پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه را تغییر داد. این گوشی مورد توجه کاربران و رسانه‌ها قرار گرفت و همچنان به‌عنوان یک «قاتل پرچم‌دار» فوق‌العاده از آن یاد می‌شود.

در سال ۲۰۱۹ خبری از جانشین این گوشی نبود ولی در سال ۲۰۲۰ برند پوکو که زیرمجموعه‌ی شیائومی قرار دارد، از پوکو F2 پرو رونمایی کرد. متاسفانه با وجود اینکه این گوشی امکانات جذابی دارد، اما در نهایت یک جانشین حقیقی برای پوکوفون F1 محسوب نمی‌شود. حالا به گفته‌ی یکی از مدیران برند پوکو، جانشین واقعی این گوشی در دست ساخت قرار دارد. اما از این گوشی چه انتظاراتی داریم؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

قدرت پرچم‌دار

یک قاتل پرچم‌دار باید از تراشه‌ی قدرتمند بهره ببرد و مطمئنا کاربران زیادی انتظار دارند جانشین پوکوفون F1 مانند این گوشی با بهترین تراشه‌ی کوالکام راهی بازار شود.

اما احتمالا همانطور که می‌دانید، اسنپ‌دراگون ۸۶۵ نسبت به نسل قبلی خود تا حد قابل توجهی گران‌تر شده است. بخشی از قیمت بالاتر از انتظار پوکو F2 پرو و کاهش تعداد پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه به همین موضوع برمی‌گردد. اگرچه گفته می‌شود اسنپ‌دراگون ۸۷۵ قرار نیست نسبت به نسل قبلی قیمت چندان بیشتری داشته باشد، ولی اگر همان قیمت مشابه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ را داشته باشد یعنی هزینه‌ی تراشه در گوشی‌های جدید در مقایسه با پرچم‌داران ۲۰۱۹ حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار بیشتر می‌شود.

قیمت مناسب

پوکو F2 پرو با قیمت حدودا ۵۰۰ دلاری راهی بازار شد که نسبت به رقبایی مانند شیائومی می ۱۰، وان‌پلاس ۸ و حتی ریلمی X50 پرو هم قیمت بسیار مناسبی محسوب می‌شود. اما در هر صورت قیمت آن تا حد قابل توجهی بیشتر از پوکوفون F1 است.

این گوشی در هند با قیمت ۲۸۶ دلار به دست کاربران هندی رسید و کاربران اروپایی برای خرید آن باید مبلغ ۳۸۶ دلار می‌پرداختند. اما از آن زمان تغییرات زیادی اتفاق افتاده و در نتیجه انتظار عرضه‌ی یک گوشی مشابه با قیمت حدودا ۳۰۰ دلاری چندان منطقی نیست. اما در هر صورت امیدواریم برند پوکو بتواند یک گوشی جذاب با قیمت حدودا ۴۰۰ دلاری را به بازار عرضه کند.

چرا قیمت جهانی گوشی‌های هوشمند اینقدر افزایش یافته است؟

طراحی جدید

یکی از مهم‌ترین مشکلات گوشی‌های فعلی برند پوکو این است که در حقیقت تمام آن‌ها تا حد زیادی همان گوشی‌های ردمی محسوب می‌شوند. اگرچه در برخی موارد تغییرات بسیار کوچکی اعمال شده، ولی همانطور که گفتیم این تغییرات بسیار جزئی هستند و اساسا همان گوشی‌های ردمی با برند و لانچر پوکو به دست کاربران می‌رسند. پوکو F2 پرو هم از این قاعده مستثنا نیست.

به همین خاطر جانشین واقعی پوکوفون F1 باید از طراحی غیرتکراری بهره ببرد تا بیشتر به چشم بیاید. آیا این طراحی باید جذاب و بسیار چشم‌نواز باشد؟ با توجه به شکل و شمایل پوکوفون F1 که در این زمینه حرف زیادی برای گفتن ندارد، باید بگوییم جواب این سوال خیر است و صرفا طراحی غیرتکراری کفایت می‌کند.

حذف دوربین‌های غیرضروری



این روزها بسیاری از تولیدکنندگان گوشی‌ها به بهره‌گیری از دوربین‌های سه‌گانه و حتی چهارگانه روی آورده‌اند اما واقعیت این است که بیشتر این دوربین‌ها کاربرد چندانی ندارند و تا حد زیادی بلااستفاده می‌مانند. به عنوان مثال شرکت‌ها برای افزایش تعداد دوربین، از دوربین‌های ماکرو ۲ مگاپیکسلی، سنسورهای تشخیص عمق، سنسورهای سیاه‌وسفید با رزولوشن پایین و حتی فیلتر رنگ استفاده می‌کنند.

تمام این ویژگی‌ها فقط هزینه‌ی ساخت گوشی را به‌طور بیهوده افزایش می‌دهند. یک گوشی هوشمندی که باید تا حد ممکن قیمت پایینی داشته باشد، نباید از قطعات بیهوده بهره ببرد. به همین خاطر جانشین پوکوفون F1 به جای دوربین‌های بی‌مصرف، باید از یک دوربین اصلی عالی و دوربین سلفی باکیفیت استفاده کند. همچنین اگر دوربین ثانوی اولترا اواید هم تعبیه شود دست کاربران برای عکاسی بازتر خواهد شد ولی کیفیت دوربین اصلی همچنان اهمیت بیشتری دارد.

نمایشگر

پوکوفون F1 با نمایشگر LCD مبتنی بر رزولوشن FHD+ راهی بازار شد که با توجه به قیمت موردنظر، نمایشگر مناسبی بود. اما برای جانشین آن می‌توانیم چه انتظاراتی داشته باشیم؟

با توجه به اینکه همچنان نمایشگرهای LCD ارزان‌تر از پنل‌های اولد هستند، پس احتمالا پوکو برای کاهش هزینه‌ها بار دیگر از LCD استفاده خواهد کرد. همچنین از آنجایی که شرکت‌ها در حال حرکت به سمت افزایش رفرش ریت نمایشگرها هستند، شاید این مشخصه برای جانشین پوکوفون F1 ارائه شود.

از طرف دیگر، پوکو F2 پرو با نمایشگر اولد مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز راهی بازار شد و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد برای بسیاری از کاربران اولد بودن نمایشگر اهمیت بیشتری نسبت به رفرش ریت بالاتر دارد، شاید گوشی موردنظر در نهایت همراه با صفحه‌نمایش اولد مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز به دست کاربران برسد.

دیگر ویژگی‌های مورد انتظار

از بین دیگر ویژگی‌های مورد انتظار می‌توانیم به فرستنده‌ی مادون قرمز، باتری بزرگ، شارژ نسبتا پرسرعت و نرم‌افزار دوربین باکیفیت اشاره کنیم. باید یادآوری کنیم پوکوفون F1 برای تشخیص چهره از سیستم مادون قرمز استفاده می‌کند و به احتمال زیاد در جانشین این گوشی برای کاهش هزینه‌ها خبری از این مشخصه نخواهد بود.

اگرچه مطمئنا این گوشی از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند، ولی نباید انتظار پشتیبانی از امواج میلی‌متری را داشته باشیم زیرا این فناوری فعلا در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد و گوشی‌های پوکو هیچوقت به طور رسمی راهی بازار آمریکا نشده‌اند. همچنین پشتیبانی از امواج میلی‌متری هزینه‌ی ساخت گوشی را افزایش می‌دهد.

در ضمن با توجه به اینکه گوشی موردنظر قیمت مناسبی خواهد داشت، نباید انتظار پشتیبانی از شارژ بی‌سیم را داشته باشیم و به احتمال زیاد یک گوشی ضدآب نخواهد بود. اگر از جمله کاربران پوکوفون F1 هستید، از جانشین این گوشی محبوب چه انتظاراتی دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

ابتدا ردمی و حالا پوکو؛ ماجرای برندهای زیرمجموعه شیائومی چیست؟

