در هفته گذشته اپل از آیفون‌های ۱۲ رونمایی کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد همانند اپل واچ سری ۶، اپل در این رویداد آنلاین هم اعلام کرد که به دلیل حفظ محیط زیست تصمیم گرفته است تا آیفون‌های جدید را بدون آداپتور شارژر و ایرپادز در جعبه‌ی آن‌ها به فروش برساند.

به نظر می‌رسد که این تصمیم اپل مبنی بر انجام این کار با توجه به کاهش هزینه‌های تولید، بیشتر به نفع اپل خواهد بود تا محیط زیست. اپل با انجام این کار در هزینه‌های خودش صرفه جویی کرده است اما کاربرانی که با توجه به نبود آداپتور شارژر و ایرپادز در جعبه‌ی آیفون‌ جدیدشان، به صورت جداگانه اقدام به خرید ایرپادز و آداپتور شارژر می‌کنند جنبه‌ی حفظ محیط زیستی این اقدام اپل را کم‌ رنگ‌تر می‌کنند.

اپل در رویداد آنلاین Hi, Speed اعلام کرد که آیفون‌های ۱۲ را تنها با کابل USB-C عرضه خواهد کرد. همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید این شرکت حتی قصد دارد که آیفون ۱۱، آیفون XR و آیفون SE 2020 را هم بدون آداپتور شارژر و ایرپادز عرضه کند. اپل در رابطه با این اقدام می‌گوید که حذف آداپتور شارژر و ایرپادز از جعبه‌ی آیفون با توجه کاهش استخراج مواد مختلف از معادن، کاهش بسته‌بندی، کاهش گرمایش زمین و در نهایت کاهش کربن دی اکسید تولیدی در هنگام ساخت محصولات، برای حفظ محیط زیست خوب است.

این اقدام اپل با توجه به کاهش زباله‌های مربوط به لوازم الکترونیکی در آینده، مورد تقدیر گروه‌های فعال در زمینه‌ی حفظ محیط زیست قرار گرفت. با توجه به تولید محصول‌های مختلف توسط اپل این شرکت نقش بسیار زیادی را در تولید زباله‌های الکترونیکی دارد.

این اقدام اپل در رویداد آنلاین هفته گذشته باعث شد که اپل بیشتر از گذشته به شرکتی دوست‌دار محیط زیست تبدیل شود. اپل در واقع سیاست‌های خود در قبال حفظ محیط زیست را با توجه به تعهدی که در ماه جولای (تیر ماه) داده است، دنبال می‌کند. این شرکت در ماه جولای متعهد شد که تا سال ۲۰۳۰ با انجام کارهایی تولید گازهای که دارای اثر گلخانه‌ای هستند را متوقف می‌کند.

«آنجلو زینو» (Angelo Zino) که یکی از تحلیل‌گران صنعتی است در رابطه با این اقدام اپل می‌گوید که: «آن‌ها انجام این کار را اقدامی در راستای حفظ محیط زیست عنوان کرده‌اند». او در ادامه می‌گوید که اقدام اپل علاوه‌بر کاهش زباله‌های الکترونیکی، سود خوبی را هم به دنبال خواهد داشت.

یکی از تحلیل‌گران تکنولوژی در رابطه با این اقدام اپل گفته است: «امسال اپل تمامی آیفون‌های ۱۲ را با پشتیبانی از فناوری ۵G عرضه خواهد کرد. به نظر می‌رسد که با توجه به افزایش هزینه‌ی تولید به دلیل استفاده از این فناوری جدید، اپل تصمیم گرفته است که برای کاهش هزینه‌های تولید، آیفون‌های ۱۲ را با لوازم جانبی کمتری در جعبه‌ی آن‌ها به فروش‌ برساند.»

برای اولین‌بار تمامی آیفون‌های جدید با فناوری ۵G عرضه خواهند شد. به طور حتم انجام این کار باعث شده است که هزینه‌ی تولید آیفون‌ ۱۲ در مقایسه آیفون ۱۱ افزایش پیدا کند، زیرا سخت افزار‌های مربوط به این تکنولوژی جدید، ۵G، هم پیچیده‌تر هستند و هم قیمت بالایی دارند.

زینو در رابطه به فناوری ۵G به‌ کار رفته در آیفون‌های جدید تخمین می‌زند که سخت افزار مربوط به ارتباط رادیویی این فناوری در آیفون‌های جدید در حدود %۳۰ تا %۳۵ گران‌تر از آیفون‌های قبلی‌ است. او در رابطه با این موضوع می‌گوید: «با توجه به این موضوع اپل سعی کرده است تا هزینه‌های تولید آیفون را با روش‌های دیگر کاهش دهد.»

Gene Munster که در انجام کار‌های مدیریتی با شرکت سرمایه‌گذاری Loup Ventures همکاری دارد نظر خود را در رابطه با این اقدام اپل را اینگونه توصیف می‌کند: «تصمیم اپل مبنی بر عدم عرضه‌ی آداپتور شارژر و ایرپادز در جعبه‌ی آیفون‌های جدید سود ناخالص این شرکت از فروش هر آیفون را در حدود %۱ افزایش خواهد داد.» او در ادامه می‌گوید: «من در کل اعتقاد دارم که اپل با انجام این کار قصد داشته است تا سود آوری آیفون‌های جدید را مانند قبل حفظ کند.»

به نظر می‌رسد که انجام دادن این کار توسط اپل که هم برای محیط زیست خوب است و در نهایت باعث افزایش سود اپل هم می‌شود یک تصمیم برد برد است. همان‌گونه که اپل اعلام کرد، این شرکت تصور می‌کند که تمامی افرادی که آیفون‌های جدید را تهیه می‌کنند، آداپتور شارژر و هدفون تلفن‌های همراه قبلی خود را دارند و از آن‌ها برای آیفون جدیدشان استفاده خواهند کرد.

اگر کاربران جدید تصمیم بگیرند که همراه با آیفون ۱۲ جدیدشان ایرپادز بدون سیم اپل را هم تهیه کنند، این اقدام سود فراوانی را برای اپل خواهد داشت، اما هیچ تاثیری را بر روی محیط زیست نمی‌گذارد.

Munster در ادامه می‌گوید: «اگر کاربران جدید تصمیم بگیرند که همراه با آیفون ۱۲ جدیدشان ایرپادز بدون سیم اپل را هم تهیه کنند، این اقدام سود فراوانی را برای اپل خواهد داشت، اما هیچ تاثیری را بر روی محیط زیست نمی‌گذارد.» او ادامه می‌دهد «اگر تعداد آیفون‌هایی که اپل امسال به فروش می‌رساند برابر با تعداد آیفون‌های فروخته شده در سال ۲۰۱۸ باشد، در حدود ۲۱۸ میلیون، و تنها %۵ درصد خریداران تصمیم بگیرند که همراه با آیفون ۱۲ جدید، ایرپادز بدون سیم اپل را هم تهیه کنند، اپل می‌توانند که در حدود ۷۰۰ میلیون دلار سود ناخالص بدست بیاورد.»

مشکل اصلی این است که زمانی که کاربران تصمیم بگیرند همراه با خرید آیفون جدید آداپتور شارژر یا هدفون را به صورت جداگانه تهیه کنند، این کار باعث می‌شود که تولید زباله‌های ناشی از بسته‌بندی و انتشار گاز کربن دی اکسید توسط تامین کننده‌های دیگر افزایش پیدا کند.

انجام این کار توسط کاربران، اگر آن‌ها این لوازم جانبی را از خود اپل تهیه کنند، به طور حتم باعث خواهد شد که انتشار کربن دی‌ اکسید توسط اپل افزایش پیدا کند. اما اگر این کاربران این لوازم جانبی را شرکت‌های دیگر تهیه کنند، انجام این کار باعث افزایش انتشار کربن دی اکسید توسط آن شرکت‌ها خواهد شد.

در نهایت این اقدام اپل باعث کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نخواهد شد بلکه فقط باعث می‌شود که انتشار این نوع گازها توسط شرکت‌های مختلف صورت بگیرد.

Avi Greengart بنیان‌گذار و تحلیل‌گران ارشد Techsponential در رابطه با این اقدام اپل می‌گوید: «این کار اپل حداقل برای مدت کوتاهی، سود زیادی را برای تولید کنندگان شارژر‌های USB-C به دنبال خواهد داشت.»

همان گونه که دیدیم اپل تنها کابل شارژر USB-C را در جعبه‌ی آیفون‌های جدید قرار خواهد داد. با توجه به اینکه این کابل USB-C است، نمی‌توان آن را به بسیاری از آداپتور‌های شارژری که تاکنون همراه با آیفون‌ها عرضه شده است، متصل کرد. به همین دلیل بسیاری از کاربرانی آداپتور‌های شارژر‌ مناسب آیفون ۱۲ جدید را ندارند، اقدام به خرید آداپتور‌های شارژر پشتیبانی کننده از USB-C یا شارژر‌های بدون سیم می‌کنند.

این هم یکی از دلایلی است که باعث می‌شود این اقدام اپل آن طور که باید تاثیری را بر روی محیط زیست و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نداشته باشد. با توجه به عدم استفاده از آداپتور شارژر و ایرپادز در جعبه‌ی آیفون‌های ۱۲، جعبه‌ی این آیفون‌های جدید در مقایسه با آیفون‌های قبلی دارای ضخامت کمتری است.

اپل در رابطه با این موضوع می‌گوید که کاهش ضخامت جعبه‌‌های آیفون باعث می‌شود که بتوان در حدود %۷۰ آیفون‌های بیشتری را درجعبه‌های مربوط به حمل و نقل کالا قرار داد. با توجه به تعداد آیفون‌های بیشتر فرستاده شده در زمان یک حمل و نقل، این اقدام در نهایت باعث خواهد شد که با توجه به کاهش حمل و نقل مربوط به آیفون، آلودگی‌های ایجاد شده در زمان انجام این فرایند کاهش پیدا کند.

«سارا بهداد» (Sara Behdad) دانشیار دانشکده‌ی مهندسی محیط زیست دانشگاه فلوریدا نظر دیگری در رابطه با این گفته اپل دارد. او می‌گوید که در واقعیت چنین اتفاقی در هنگام ارسال آیفون رخ نخواهد داد. او می‌گوید: «با وجود اینکه تعداد آیفون‌های بیشتری در جعبه‌های مربوط به حمل و نقل قرار می‌گیرد، اما این به این معنا نیست که اپل در هنگام ارسال تمامی جعبه‌ها را با آیفون پر خواهد کرد».

او ادامه می‌دهد که «معمولا تعداد آیفون‌های فرستاده شده به هر مغازه با توجه به تعداد تقاضا برای خرید آیفون صورت می‌گیرد. در نتیجه پارامتر‌هایی مانند تعداد تقاضای موجود برای خرید آیفون و فضای موجود جهت انبار کردن آن‌ها، بر میزان پر شدن جعبه‌های حمل و نقل آیفون تاثیر خواهند گذاشت. در نتیجه استفاده از جعبه‌های با ضخامت کمتر برای عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲ بدلیل عدم استفاده از شارژر و ایرپادز، لزوما باعث نخواهد شد که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در زمان ارسال کالا کمتر شود.»

بهداد در ادامه می‌گوید: « سخت است که بخواهیم تنها یک ادعا خاص را در رابطه با تأثیرات یه محصول به‌خصوص مطرح کنیم. قرار دادن ویژگی‌های جدید در یک محصول خاص و مطرح کردن ادعا‌هایی در رابطه با آن سوال‌های بسیاری را برای ما به وجود می‌آورند.»

این عدم اطمینان‌های که در رابطه با این اقدام اپل وجود دارد حدس و گمان‌های فراوانی را به وجود آورده است، به‌خصوص وقتی که ادعاهایی مطرح می‌شود که این کارها در نهایت برای جلوگیری از رخ دادن تغییرات اقلیمی بزرگ و کاهش زباله‌های الکترونیکی انجام شده است.

چرا اپل و دیگر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مسئولیت بیشتری را در قبال استفاده‌ی مجدد از محصولاتشان یا بازیافت آن‌ها بر عهده نمی‌گیرند

Scott Cassel مدیر عامل Product Stewardship Institute در رابطه با این موضوع به سایت The Verge گفت است که: «فروش آیفون‌های ۱۲ با یا بدون هدفون یا آداپتور شارژر ذهن ما را از سوال اصلی‌مان منحرف می‌کند. سوال اصلی ما این است که چرا اپل و دیگر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مسئولیت بیشتری را در قبال استفاده‌ی مجدد از محصولاتشان یا بازیافت آن‌ها بر عهده نمی‌گیرند، بیشتر محصولات این شرکت‌های بزرگ در کشور آمریکا و در سطح جهان دور انداخته ‌می‌شوند.»

Cassel ادامه می‌دهد که به طور حتم تاثیر این شرکت‌های بزرگ بر محیط زیست بیشتر خواهد بود اگر آن‌ها محصولات خود را به گونه‌ای می‌ساختند که بتوان با انجام برخی کار‌ها آن‌ها را دوباره قابل استفاده کرد و بعد از چندین سال به محصولات از رد خارج و زباله تبدیل نمی‌شدند. به عنوان نمونه ایرپادز بدون سیم اپل بعد از چند سال استفاده بدلیل عدم تعمیر پذیری و حتی عدم توانایی در تعویض باتری آن دارای عمر مفید کمتری در مقایسه با هدفون‌های مرسوم خواهد بود.

این اقدام اپل تنها یکی قدم‌های کوچکی است که این شرکت در راستای حفظ محیط زیست برداشته است. در ماه جولای (تیر ماه) این شرکت متعهد شد که تا سال ۲۰۳۰ انتشار گاز کربن دی اکسید خود را به صفر برساند. همچنین آن‌ها از ربات جدیدی به نام Dave رونمایی کردند که قطعات آیفون‌های قدیمی را جدا و موادی که دوباره می‌توانستند مورد استفاده قرار بگیرند را بازیافت می‌کرد.

زینو در نهایت می‌گوید: «که نگاهی به سابقه‌ی این شرکت نشان می‌دهد که آن‌ها در زمینه صحبت درباره‌ی محیط زیست پیش قدم بوده‌اند. به طور حتم تاثیر این شرکت بر روی صنعت و رفتار کاربران مسئولیت بسیار زیادی را برای آن‌ها به وجود خواهد آورد. من فکر می‌کنم هنوز کارهای بسیار زیادی وجود دارند که آن‌ها می‌توانند انجام دهند.»

