در این مطلب تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی دوربین وان پلاس ۸ تی با پیکسل ۵ بپردازیم تا ببینیم آیا بهره‌مندی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ می‌تواند برای نماینده‌ی وان پلاس یک امتیاز مثبت به حساب بیاید یا پیکسل ۵ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G می‌تواند با قدرت دوربین خود، رقیب را شکست دهد.

احتمالا شنیده‌اید که مگاپیکسل لزوما روی کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین گوشی‌ها تاثیر نمی‌گذارد. این موضوع را بارها در عمل هم دیده‌ایم که برخی از گوشی‌ها با مگاپیکسل پایین دوربین، توانستند با دوربین‌هایی با مگاپیکسل بالا رقابت تنگاتنگی داشته باشند و حتی پیروز شوند. بنابراین یک سری موارد دیگر هم در کیفیت عکاسی تاثیرگذار هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نقش پردازنده است.

وان پلاس ۸ تی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. در طرف مقابل پیکسل ۵ را در اختیار داریم که برای کاهش هزینه‌ها و احتمالا جذب بیشتر مشتری، به اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز شده که پردازنده‌ی توانایی است منتها با پرچم‌دار کوالکام فاصله‌ی زیادی دارد.

علاوه بر این، در بخش دوربین هم شاهد تفاوت‌هایی هستیم. مثلا وان پلاس ۸ تی از ۴ دوربین بهره می‌برد. دوربین اصلی با سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل، فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و مونوکروم ۲ مگاپیکسلی. گوگل اما ترجیح داده مختصر و مفید عمل کند. در همین راستا گوشی خود را به دو دوربین اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسلی و فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی مجهز کرد.

ضعف در بخش دوربین روی کاغذ دیده می‌شود. اما در بخش پردازنده، کاملا می‌توان این فاصله را بین دو گوشی حس کرد. با این حال تاثیر در عکاسی چقدر خواهد بود؟ معمولا در اختیار داشتن پردازنده‌ی بهتر باعث تسریع زمان پردازش تصویر، بهبود نوردهی HDR، بهبود محدوده‌ی دینامیکی، تفکیک پیکسل‌ها و مواردی از این دست می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که دیگر فاکتورها هم در موارد یاد شده در بالا تاثیرگذار هستند و اینطور نیست که صرفا یک پردازنده بتواند یک محصول با دوربین معمولی را شانه به شانه‌ی یک پرچم‌دار در رقابت نگه دارد. در واقع باید آن را یکی از فاکتورهای مهم در نظر گرفت. با این حال، آیا اسنپدراگون ۸۶۵ می‌تواند وان پلاس ۸ تی را پیروز این مقایسه کند؟ در ادامه خواهیم دید.

آیا تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G انتخاب مناسبی برای پیکسل ۵ است؟

نام گوشی وان پلاس ۸ تی پیکسل ۵ دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7، اندازه سنسور ۱.۲ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۸ میکرومتر، پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال ۱۲.۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7، اندازه سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۴ میکرومتر، پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال دوربین فوق عریض ۱۶ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2، پوشش ۱۲۳ درجه‌ای، اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر ۱۶ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2، پوشش ۱۰۷ درجه‌ای، اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 ندارد دوربین مونوکروم ۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 ندارد کیفیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر ۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر کیفیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۰۸۰P با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه

مقایسه‌ی دوربین وان پلاس ۸ تی با پیکسل ۵

تصویر اول به هنگام غروب و با چراغ‌های روشن به ثبت رسید تا بدین ترتیب عملکرد گوشی‌ها در کنترل منابع نور و نمایش خوب سوژه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد که در نهایت پیکسل ۵ به شکل محسوسی عملکرد بهتری از خود نشان داد. در واقع در تصویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ تی، رنگ‌ها تمایل به زردی دارند و همین موضوع آن را از حالت طبیعی خارج کرده. عدم توانایی وان پلاس در کنترل رنگ‌ها باعث شده جزئیات نیز در برخی از نقاط از بین برود. برای مثال، صندلی مشکی سمت چپ تصویر را مشاهده کنید که چقدر در تصویر ثبت شده توسط پیکسل ۵ با جزئیات بالا به نمایش درآمده.

در تصویر دوم اما به دوربین سلفی سوییچ کردیم. در همان نگاه اول، جزئیات بیشتر را می‌توان در تصویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ تی مشاهده کرد. علاوه بر این‌ها، این تصویر روشن‌تر، شارپ‌تر و با طروات‌تر هم هست. این در حالی است که پیکسل ۵ تقریبا تصویر نرمی را ثبت کرد. نکته‌ی جالب دیگر، تفاوت رنگ موی این شخص است که در دو گوشی کاملا متفاوت به نمایش درآمد که البته وان پلاس نزدیک‌تر به واقعیت آن را ثبت کرد.

قابلیت‌های نرم‌افزاری دوربین گوگل پیکسل ۵

در نور شب اما دوربین سلفی پیکسل ۵ خارق‌العاده ظاهر شد و تصویری با جزئیات بالا، درخشندگی مناسب و نزدیک به واقعیت ثبت کرد. از آن جایی که این گوشی از عکاسی پرتره در حالت شب بهره می‌برد، می‌بینیم که به خوبی توانسته پس زمینه را محو کرده و سوژه‌ی اصلی را تشخیص دهد. وان پلاس اما توانسته تا حدودی تصویر روشنی ثبت کند اما نویز تصویر بالاست و روشنایی هم به اندازه‌ای نیست که بخواهیم عملکرد این گوشی را رضایت‌بخش بدانیم.

در تصویر بالا، منبع نور از پنجره به درون می‌تابد. به همین دلیل عملکرد گوشی‌ها در نقاط روشن باید به قدری خوب باشد که جزئیات حفظ شوند. این موضوع را در تصویر ثبت شده توسط پیکسل ۵ می‌بینیم. مخصوصا اگر به چوب‌های زیر گلدان نگاه کنید، به خوبی متوجه جزئیات بالای تصویر پیکسل خواهید شد.

وان پلاس اما تمایل به ثبت تصویری روشن‌تر دارد. به همین خاطر تصویر شارپ و با طراوت نیست. اگر دقت کنید، به خوبی می‌توانید این موضوع را در گل قرمز رنگ سمت راست تصویر مشاهده کنید. در حالی که پیکسل ترجیح داده با کنترل نقاط روشن، رنگ طبیعی را حفظ کند، وان پلاس در انجام این کار ناتوان بود.

در این تصویر که در نور روز و در هوای ابری گرفته شده، به وضوح می‌توان ضعف وان پلاس ۸ تی را در پردازش تصویر مشاهده کرد. در تصویر بعدی، قصد داریم نسخه‌ی برش‌خورده روی درخت را مشاهده کنیم، اما در همین تصویر نیز به وضوح مشخص است پیکسل ۵ با چه فاصله‌ای توانسته تصویر بهتری را ثبت کند.

با برش تصویر، به خوبی می‌توانید برتری پیکسل ۵ را چه در نقاط روشن، چه در نقاط تیره و چه در نمایش جزئیات تماشا کنید. البته به طور کلی، عملکرد هیچ یک از این دو گوشی به خوبی پرچم‌دارهای گران قیمت بازار نیست.

وان پلاس ۸ تی اما با این تصویر توانست تا حدودی توانایی‌های خود را به رخ رقیب بکشد. همانطور که می‌بینید، دو گوشی، دو تصویر با کنتراست و رنگ‌بندی متفاوت ثبت کردند. پیکسل ۵ مثل همیشه تلاش کرده تصویر با طبیعی‌ترین حالت خود به ثبت برسد.

وان پلاس ۸ تی در طرف مقابل با کنتراست بیشتر و اشباع بیش از حد، توانسته تصویر زیباتری را خلق کند. اگر نخواهیم در رابطه با این تفاوت سلیقه‌ای نظر بدهیم، باید بگوییم وان پلاس همچنین توانسته جزئیات برگ‌های پشت و اطراف را نیز بهتر به نمایش بگذارد.

در تصویر بالا که در نور شب ثبت شده، وان پلاس ۸ تی توانست نور بیشتری جذب کرده و بنابراین تصویر روشن‌تری را خلق کند. اگرچه هر دو گوشی از حالت شب پشتیبانی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد وجود سنسور بزرگ‌تر و توان پردازشی بیشتر توانسته در این بخش به کمک وان پلاس بیاید.

در این تصویر، وان پلاس ۸ تی باز هم توانست تصویر روشن‌تری ثبت کند. اما علاوه بر این، در کنترل نقاط روشن هم عملکرد بهتری از خود نشان داد. این موضوع را می‌توانید در آپارتمان سمت چپ مشاهده کنید. جایی که چارچوب پنجره به خوبی از میان چراغ‌های درخشان دیده می‌شود. اما پیکسل ۵ تقریبا آن را محو کرده. پیکسل مثل تمام تصاویر بالا، در درجه‌ی اول سعی کرده تصویری نزدیک به واقعیت ثبت کند که در انجام این کار موفق هم بوده.

حال به دوربین فوق عریض سوییچ می‌کنیم. جایی که وان پلاس ۸ تی و پیکسل ۵ از سنسورهایی با مشخصات تقریبا مشابه بهره می‌برند. جز اینکه نماینده‌ی وان پلاس می‌تواند ۱۲۳ درجه و پیکسل هم ۱۰۷ درجه را پوشش دهند.

طبیعی است اگر به نسبت تصویر ثبت شده توسط دوربین اصلی در نور شب، این تصویر کمی تارتر و با جزئیات کمتر باشد. اما در رابطه با فرق دو گوشی باید بگوییم وان پلاس ۸ تی کنتراست بیشتری روی تصویر اعمال کرده اما پیکسل توانسته آن را روشن‌تر و با محدوده دینامیکی بیشتر به ثبت برساند.

۸ گوشی هوشمندی که می‌توانند بهترین جایگزین برای پیکسل ۵ باشند

نتیجه

همانطور که مشاهده کردید، تصاویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ تی بیشتر اشباع شده و بنابراین زیباتر هستند. اما با این کار، دقت رنگ‌ها و همچنین جزئیات در برخی از تصاویر از بین می‌رود. همچنین در مواردی کنتراست تصاویر نیز بسیار بالاست. از نقاط قوت آن هم باید به نوردهی خوب و کنترل نقاط روشن اشاره کرد.

پیکسل ۵ اما مطابق انتظار توانسته تصاویر واقعی‌تری ثبت کند و در عین حال در بسیاری مواقع عملکرد بهتری از وان پلاس ۸ تی داشته باشد. البته در نوردهی و کنترل نقاط روشن یک سری مشکلات وجود داشت منتها آنقدری زیاد نبود که بخواهیم عملکرد این گوشی را ناامید کننده بدانیم. نقاط قوت این گوشی در عکاسی را می‌توان عملکرد خوب آن در طبیعی نشان دادن رنگ‌ها و حفظ جزئیات دانست.

اینطور که به نظر می‌رسد، عملکرد خوب پیکسل در زمینه‌ی پردازش تصویر باعث شده وان پلاس ۸ تی با سخت‌افزار قدرتمندتر هم نتواند آن را شکست دهد. نمی‌توان نقش پردازنده را در کیفیت تصاویر نادیده گرفت، اما وان پلاس این مقایسه را در بخش‌های دیگر به پیکسل ۵ واگذار کرد. البته مقایسه‌ی دوربین وان پلاس ۸ تی با پیکسل ۵ صرفا به این تصاویر خلاصه نمی‌شود و مقایسه‌ی ویدیو نیز می‌تواند عامل مهمی در انتخاب برنده به حساب بیاید. اما فکر می‌کنید برای عکاسی، کدام یک از این دو مناسب‌تر هستند؟

