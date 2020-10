به گزارش افشاگری با نام Sleepy Kuma به نظر می‌رسد، ال جی قصد ندارد حداقل تا نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱، پرچم‌داری با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ راهی بازار کند.

اسنپدراگون ۸۷۵ قرار است اولین پردازنده‌ی پرچم‌دار مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری کوالکام باشد که احتمالا در ماه دسامبر از آن رونمایی می‌شود. گوشی‌های پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ نیز به همین پردازنده مجهز خواهند شد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، ال جی به این زودی‌ها قصد ندارد پرچم‌داری را راهی بازار کند.

این تصمیم ال جی می‌تواند دو دلیل داشته باشد. اول اینکه کوالکام طی یکی دو سال اخیر قیمت پردازنده‌های خود را به شکل چشمگیری افزایش داده و قطعا این اتفاق در سال آینده و برای اسنپدراگون ۸۷۵ نیز رخ می‌دهد. همین حالا هم برخی از شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت پرچم‌دارهای خود، ترجیح می‌دهند از پردازنده‌های میان‌رده استفاده کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به گوگل اشاره کرد.

دلیل دوم هم می‌تواند استراتژی خود ال جی باشد. این شرکت طی سال‌های اخیر در بخش گوشی‌های هوشمند اصلا سودآوری خوبی نداشته و بعد از شکست‌های پیاپی از دوران ال جی جی ۴، دیگر نتوانست به قدرت سابق خود برگردد. غول کره‌ای قبلا دو پرچم‌دار در هر سال معرفی می‌کرد؛ سری جی (G) در نیمه‌ی اول و V در نیمه‌ی دوم. با ورود ال جی ولوت، نماینده‌ی مجهز به اسنپدراگون ۷۶۵G و مودم ۵G این شرکت، سری G رسما بازنشسته شدند.

سپس شاهد رونمایی از پروژه‌ی جست‌و‌جوگر بودیم. پروژه‌ی هیجان‌انگیز و جاه‌طلبانه‌ای که قرار است با تولید گوشی‌هایی غیرمعمول همراه باشد. اولین محصول حاصل از این پروژه نیز ال جی وینگ نام دارد. محصول بسیار جذابی که از یک نمایشگر ثابت و یک نمایشگر چرخان بهره می‌برد.

اینطور که به نظر می‌رسد، کوالکام قصد دارد در سال آینده پردازنده‌های قدرتمند زیادی را راهی بازار کند. یکی از این پردازنده‌ها به احتمال زیاد اسنپدراگون ۷۷۵G نام خواهد داشت که مبتنی بر لیتوگرافی ۶ نانومتری است و گفته می‌شود از لحاظ پردازشی و گرافیکی، به نسبت اسنپدراگون ۷۶۵G، به ترتیب ۴۰ و ۵۰ درصد سریع‌تر خواهد بود. همین مسئله می‌تواند آن را به چیپی در حد اسنپدراگون ۸۶۵ تبدیل کند.

اگر ال جی نخواهد از اسنپدراگون ۸۷۵ در نمایندگان سال بعد خود استفاده کند، اسنپدراگون ۷۷۵G قطعا انتخاب جایگزین این شرکت خواهد بود. اگر اعداد و ارقام در رابطه با توانایی‌های این پردازنده درست باشد، بنابراین کاربران با بودجه‌ی متوسط، می‌توانند به محصولی بروز، قدرتمند و ارزان قیمت دسترسی داشته باشند.

در حال حاضر ال جی روی ساخت گوشی‌های زیادی تمرکز کرده. امسال شاهد معرفی محصولات ۵G متعددی از سوی این شرکت بودیم و ظاهرا این روند در سال آینده نیز تکرار خواهد شد. گوشی هوشمندی که این شرکت فعلا روی آن کار می‌کند، یک محصول جمع شونده است که گفته می‌شود حدودا ۱۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری خواهد شد و در نیمه‌ی اول ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود.

برای آن دسته از کاربرانی هم که نمی‌خواهند فعلا با خرید گوشی‌های این چنینی ریسک کنند، محصولات زیادی شبیه به ولوت تولید خواهد شد که در محدوده‌ی قیمتی ۵۹۹ – ۹۹۹ دلار قرار می‌گیرند. اینطور که به نظر می‌رسد، باید سال آینده با هواوی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازندگان گوشی‌های هوشمند خداحافظی کنیم، اما ظاهرا جای خالی آن قرار است با شرکت‌های نام‌دار قدیمی پر شود.

