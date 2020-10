ساعاتی قبل شرکت شیائومی از فناوری شارژ بی‌سیم ۸۰ وات رونمایی کرد که می‌تواند یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در عرض فقط ۱۹ دقیقه به طور کامل شارژ کند. به گفته‌ی شیائومی، برای رساندن سطح شارژ باتری به ۵۰ درصد، فقط کافی است حدود ۸ دقیقه صبر کنید.

رکورد قبلی این شرکت در زمینه‌ی شارژ بی‌سیم متعلق به می ۱۰ اولترا بود که از شارژ بی‌سیم ۵۰ وات پشتیبانی می‌کند. با توجه به تست‌های انجام شده، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی می‌تواند در عرض حدود ۴۰ دقیقه به طور کامل شارژ شود. در ادامه می‌توانید ویدیوی مربوط به فناوری شارژ بی‌سیم ۸۰ وات شیائومی را تماشا کنید.

مدتی قبل یکی از افشاگران مشهور اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ احتمالا گوشی‌های زیادی می‌توانند از شارژ بی‌سیم ۱۰۰ وات پشتیبانی کنند. با توجه به اینکه شیائومی در حال حاضر موفق به عملی شدن سرعت ۸۰ وات شده، احتمالا در آینده‌ی نزدیک می‌تواند سرعت ۱۰۰ وات را هم ارائه کند. البته این شرکت اعلام نکرده که در چه تاریخی گوشی‌های مبتنی بر این فناوری راهی بازار می‌شوند. اما به نظر می‌رسد اوایل سال آینده‌ی میلادی گوشی‌های سری می ۱۱ همراه با این فناوری معرفی خواهند شد.

در این میان، هنوز معلوم نیست که شارژ بی‌سیم با چنین سرعت بالایی چه تاثیراتی بر روی عمر باتری دارد. این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد ولی به‌عنوان مثال می‌توانیم به شرکت اوپو اشاره کنیم که اعلام کرده فناوری شارژ سیمی ۱۲۵ وات این شرکت بعد از ۸۰۰ بار فرایند شارژ کامل، ظرفیت باتری را به ۸۰ درصد ظرفیت اولیه می‌رساند. از آنجایی که شارژ بی‌سیم معمولا فشار بیشتری بر روی باتری وارد می‌کند، باید ببینیم شیائومی و دیگر شرکت‌ها چگونه با این مشکل برخورد می‌کنند.

