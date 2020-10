سال گذشته گلکسی S10e به‌عنوان بخشی از خانواده‌ی گلکسی S10 معرفی شد اما همان زمان به نظر می‌رسید که سامسونگ قصد ندارد جانشینی برای این گوشی عرضه کند. در نتیجه، یک سال بعد در بین اعضای خانواده‌ی گلکسی S20 اثری از S20e دیده نمی‌شد. اما هفته‌ی قبل اپل از نسل جدید آیفون‌ها رونمایی کرد و در این بین آیفون ۱۲ مینی به لطف بدنه‌ی جمع‌وجوری که دارد، توجهات زیادی را جلب کرده است.

احتمالا هنگام معرفی این گوشی، مدیران سامسونگ متوجه اشتباه بزرگ خود شده‌اند زیرا به هر حال گلکسی S10e معادل اندرویدی آیفون ۱۲ مینی محسوب می‌شود اما خیلی زودتر از انتظار سامسونگ آن را رها کرد. در این مطلب می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیفون ۱۲ مینی ثابت می‌کند سامسونگ با نساختن گلکسی S20e مرتکب اشتباه بزرگی شده است.

آیفون ۱۲ مینی در برابر گلکسی S10e؛ مشابه اما متمایز

اپل در جریان معرفی آیفون ۱۲ مینی اعلام کرد: «این گوشی با اندازه‌ی کوچک خود، از همان ویژگی‌های آیفون ۱۲ بهره می‌برد. این یعنی قرار است فقط بین دو اندازه‌ی مختلف دست به انتخاب بزنید.» اما در رابطه با گلکسی S10e باید بگوییم که چنین توصیفی صحیح نیست. اگرچه این گوشی شباهت‌های زیادی با مدل استاندارد گلکسی S10 داشت، اما از جهات مختلف هم گوشی ضعیف‌تری بود. به‌عنوان مثال می‌توانیم به ظرفیت رم کمتر، فقدان حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، دوربین ضعیف‌تر و دیگر موارد اشاره کنیم.

اما از طرف دیگر، آیفون ۱۲ مینی دقیقا همان چیزی است که اپل توصیف کرد. تنها ویژگی‌هایی که از مدل استاندارد به مدل کوچک‌تر راه پیدا نکرده، ظرفیت باتری و رزولوشن نمایشگر است که با توجه به اندازه‌ی کوچک‌تر این گوشی چنین چیزی کاملا منطقی محسوب می‌شود.

اشتباه بزرگ سامسونگ در قبال گلکسی S10e به همین موضوع برمی‌گردد. سامسونگ به جای اینکه صرفا توجه کاربران طرفدار گوشی‌های کوچک همه‌فن‌حریف را جلب کند، به کاربران طرفدار گوشی‌های ارزان‌قیمت هم توجه کرده است. اما اپل می‌داند که کاربران زیادی خواهان گوشی‌های کوچک‌تر هستند اما در عین حال نمی‌خواهند گوشی‌های ارزان‌قیمتی مانند آیفون SE را خریداری کنند. آیفون ۱۲ مینی تمام ویژگی‌های یک پرچم‌دار تمام‌عیار را در قالب بدنه‌ای کوچک‌تر به کاربران موردنظر ارائه می‌دهد.

آیفون ۱۲ مینی در برابر آیفون SE 2020

سامسونگ با عرضه‌ی گلکسی S20e می‌توانست در این مسیر حرکت کند. این شرکت می‌توانست وقت و بودجه‌ی بیشتری را برای افزایش استحکام برند e صرف کند تا به کاربران نشان دهد در صورت خرید گوشی کوچک‌تر می‌توانند از تمام مزایای گوشی استاندارد بهره‌مند شوند. در عوض، مدیران سامسونگ تصمیم گرفتند این گوشی کوچک را به طور کامل رها کنند و در عوض بر روی ساخت گوشی غول‌پیکر بسیار گران‌قیمت گلکسی S20 اولترا تمرکز کردند.

با توجه به گزارش‌های منتشر شده در مورد آمار فروش گوشی‌های گلکسی S20، به نظر می‌رسد سامسونگ یک اشتباه بسیار پرهزینه مرتکب شده است.

شرایط بهتر اپل برای ساخت آیفون ۱۲ مینی

همان‌طور که می‌دانید، متاسفانه هیچ‌وقت گلکسی S20e راهی بازار نشده اما می‌توانیم تصور کنیم که همان رویکرد S10e را تکرار می‌کرد؛ این یعنی از اگزینوس ۹۹۰ یا اسنپ‌دراگون ۸۶۵ استفاده می‌کرد ولی سامسونگ برای اینکه قیمت را پایین بیاورد در دیگر زمینه‌ها امکانات ضعیف‌تری را ارائه می‌داد.

البته هر صحبتی در مورد این گوشی گمانه‌زنی صرف است. اما با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که سامسونگ برای این گوشی از رویکرد مشابه آیفون ۱۲ مینی استفاده نمی‌کرد. در زمینه‌ی شرایط بهتر اپل برای ساخت آیفون ۱۲ مینی می‌توانیم به ۲ دلیل مهم اشاره کنیم.

دلیل اول این است که اپل کنترل زیادی بر روی طراحی و ساخت بخش زیادی از قطعات سخت‌افزاری آیفون دارد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به اسنپدراگون ۸۶۵ اشاره کنیم که نسبت به اسنپدراگون ۸۵۵ قیمت بسیار بالاتری دارد. شاید اصلا به دلیل همین موضوع سامسونگ تصمیم گرفته ساخت گلکسی S20e را کنار بگذارد. اما از آنجایی که اپل از تراشه‌های اختصاصی استفاده می‌کند، این تراشه‌ها مطمئنا هزینه‌ی بسیار کمتری برای اپل دارند و این شرکت حتی با عرضه‌ی گوشی هوشمندی مانند آیفون ۱۲ مینی می‌تواند سود قابل توجهی را کسب کند.

دومین دلیل برای شرایط بهتر اپل هم این است که مدل‌های غیر پرو آیفون معمولا از سخت‌افزار ضعیف‌تری نسبت به گوشی‌های سری گلکسی اس بهره می‌برند. به‌عنوان مثال، قیمت گلکسی S20 از ۹۹۹ دلار آغاز می‌شود و قیمت پایه آیفون ۱۲ پرو-نه آیفون ۱۲-همین رقم است. به طور خلاصه، آیفون ۱۲ مینی نیازی ندارد که به مدل پرو شباهت داشته باشد ولی گلکسی S20e باید نسخه‌ی کوچک‌تر گلکسی S20 باشد که معادل مدل پرو آیفون محسوب می‌شود.

سامسونگ باید از آیفون‌ ‌۱۲ مینی الگوبرداری کند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های گلکسی S20 وضعیت فروش مناسبی ندارند و مدل اولترا هم نتوانسته توجه کاربران زیادی را جلب کند. در عین حال در سال جاری تعدادی از گوشی‌هایی که مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته‌اند، گوشی‌های کوچک، ارزان‌قیمت و باکیفیتی مانند گوگل پیکسل ۴a، آیفون SE و وان‌پلاس Nord هستند.

سامسونگ با گوشی‌های گلکسی S20 می‌خواست بلندپروازی کند ولی در این زمینه شکست سختی خورده است. سامسونگ بعد از شکست این خانواده با عرضه‌ی گلکسی S20 FE تلاش کرده توجه کاربران بیشتری را جلب کند. با این حال، اگرچه گوشی موردنظر ویژگی‌های جذابی دارد اما کاربران معمولی را گیج کرده است. اصلا این پسوند FE چه معنایی دارد؟ چرا این گوشی ۶ ماه بعد از دیگر گوشی‌های این خانواده راهی بازار شده است؟

به یاد داشته باشید که بیشتر کاربران معمولی اصلا پیگیر اخبار تکنولوژی نیستند و بنابراین اگرچه افراد پیگیر خبرها می‌دانند که این FE مخفف فن ادیشن (Fan Edition) است ولی بسیاری از کاربران معمولی از چنین چیزی اطلاعی ندارند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم گلکسی S20 FE بسیار بزرگ‌تر از آیفون ۱۲ مینی است و به همین خاطر گوشی مناسبی برای طرفداران گوشی‌های کوچک محسوب نمی‌شود.

تصور کنید که سامسونگ برای سری گلکسی S21 رویکرد خود را تغییر دهد. این یعنی یک گلکسی S30 با قیمت مشابه گلکسی S20 FE عرضه شود. در کنار آن، کاربران شاهد رونمایی از گلکسی S30 مینی خواهند بود که همان S30 ولی با ابعاد کوچک‌تر محسوب می‌شود. سپس باید به گلکسی S30 پلاس اشاره کنیم که در راستای S20 اولترا ولی با ابعاد کوچک‌تر است. در نهایت نباید گلکسی S30 اولترا را از قلم بیندازیم که از همان مشخصات S30 پلاس بهره می‌برد ولی با ابعاد بزرگ‌تر و چند ویژگی اضافی به دست کاربران می‌رسد.

اگر سامسونگ چنین رویکردی را اتخاذ کند، می‌تواند نظر انواع کاربران را جلب کند. این یعنی تمام گوشی‌های این خانواده عالی خواهند بود اما به لطف تفاوت‌های بین آن‌ها می‌توانند خریداران مختلف را پوشش دهند. در عین حال کاربرانی که خواستار گوشی‌های بسیار ارزان‌تر هستند، می‌توانند از بین گوشی‌های سری گلکسی A دست به انتخاب بزنند.

همچنین باید خاطرنشان کنیم سامسونگ سال‌ها قبل گوشی‌های دارای پسوند مینی را راهی بازار می‌کرد. این یعنی بهره‌گیری از این رویکرد جدید به جای اینکه کپی‌برداری از اپل باشد، به‌نوعی بازگشت به رویکردهای قدیمی این شرکت خواهد بود. اما واقعیت این است که طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار نیست در بین خانواده‌ی گلکسی S21 یک مدل جمع‌وجور قرار بگیرد و ظاهرا همان رویکرد سال قبل تکرار خواهد شد.

هر آنچه درباره‌ی سامسونگ گلکسی S21 می‌دانیم

