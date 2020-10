در حال حاضر هیچ شرکتی پرچم‌داری با اسنپدراگون ۸۷۵ راهی بازار نکرده. اما به نظر می‌رسد بعد از سامسونگ که احتمالا اواخر امسال از سری اس ۲۱ رونمایی می‌کند، شیائومی دومین شرکتی خواهد بود که پرچم‌داری را تحت عنوان می ۱۱ با اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی می‌کند.

به گزارش افشاگر معروف، Digital Chat Station، که خب سابقه‌ی زیادی هم در این زمینه دارد، شیائومی می ۱۱ اولین گوشی خواهد بود که با اسنپدراگون ۸۷۵، در کشور چین عرضه می‌شود. بدین ترتیب می ۱۱ اولین گوشی چینی خواهد بود که پردازنده‌ی آمریکایی را قبل از باقی شرکت‌ها دریافت می‌کند. اینطور هم که به نظر می‌رسد، برای مدت محدودی این محصول منحصرا در بازار چین به فروش می‌رسد. اما اینکه چه زمانی باید منتظر عرضه‌ی آن به بازار جهانی باشیم مشخص نشده.

به گفته‌ی یکی از افشاگران، کوالکام در تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) از اسنپدراگون جدید رونمایی می‌کند. از آن جایی هم که اسنپدراگون ۸۶۵ اوایل دسامبر رونمایی شد، می‌توان این خبر را جدی در نظر گرفت. همچنین سامسونگ قصد دارد سری اس ۲۱ را در همان حوالی رونمایی کند، بنابراین انتظار می‌رود از شیائومی می ۱۱ نیز رونمایی شود. البته طبق شایعات، ظاهرا این گوشی همزمان با اسنپدراگون ۸۷۵ معرفی خواهد شد و اواخر ماه ژانویه (اوایل بهمن) برای فروش در دسترس قرار می‌گیرد.

در رابطه با پردازنده‌ی جدید خبرهای زیادی در اختیار نداریم، جز اینکه گفته می‌شود از یک هسته‌ی بسیار قدرتمند Cortex-X1، سه هسته‌ی Cortex-A78 و چهار هسته‌ی Cortex-A55 بهره می‌برد.

منبع: GizChina

