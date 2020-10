اپل به‌تازگی از آیفون ۱۲ رونمایی کرد، پیکسل ۵ هنوز رسما وارد بازار نشده، اما خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه سامسونگ قصد دارد سری گلکسی اس ۲۱ را همین امسال رونمایی کند (دی ماه). از آن جایی که سری گلکسی نوت ۲۰ هم پرچم‌داران نوپایی به حساب می‌آیند، برخی‌ها معتقدند عرضه‌ی زودهنگام گلکسی اس ۲۱ ممکن است فروش آن‌ها را با مشکل مواجه کند. اما به نظر می‌رسد سامسونگ دلایل خوبی برای این کار داشته.

قرار بود سامسونگ تغییراتی را در سیاست عرضه‌ی پرچم‌دارهایش اعمال کند. البته هنوز از جزئیات این موضوع مطلع نیستیم. منتها به نظر می‌رسد غول کره‌ای اولین قدم‌ها را در این راستا برداشته. آن‌ها سال پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشتند. اول از همه اینکه سری اس ۲۰ درست در زمان شیوع ویروس کرونا رونمایی و راهی بازار شدند و قیمت بالایی که سامسونگ برای آن‌ها در نظر گرفت (۱۰۰۰ – ۱۴۰۰) مزید بر علت شد تا این سری فروش خوبی را تجربه نکنند.

اما سامسونگ به مسیر خود ادامه داد. با معرفی محصولاتی در محدوده‌ی قیمتی ۱۰۰ – ۲۰۰۰ دلار، از گوشی‌های میان‌رده‌ی معمولی گرفته تا پرچم‌دارهای تاشو، این شرکت اکنون در هر محدوده‌ی قیمتی، یک نماینده برای عرضه دارد. البته کاربران تاکنون بیشتر به گوشی‌های ارزان قیمت این شرکت تمایل نشان دادند. اما با عرضه‌ی اس ۲۰ فن ادیشن با قدرت سخت‌افزاری بالا و قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار، سامسونگ توانست از فروش گوشی‌های گران قیمت نیز سود خوبی بدست بیاورد.

سامسونگ حالا طبق سیاست هر سال خود، دو سری پرچم‌دار، شامل ۵ گوشی و یک شبه‌پرچم‌دار را راهی بازار کرده. دو گوشی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا، سه گوشی اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا و در نهایت هم اس ۲۰ فن ادیشن که در واقع نسخه‌ی پلاستیکی پرچم‌داران اس ۲۰ است. انتظار نداشتیم به این زودی‌ها، پرچم‌دار دیگری را از این شرکت شاهد باشیم اما به نظر می‌رسد این اتفاق با سری اس ۲۱ رخ می‌دهد.

در واقع برای علاقه‌مندان به گوشی‌های سامسونگ، اینکه اس ۲۱ چه تغییراتی را به نسبت گوشی‌های کنونی دارد و یا با چه قیمتی راهی بازار می‌شود اهمیت خاصی ندارد. آن‌ها بیشتر از این بابت که چرا سامسونگ می‌خواهد آن‌ها را به این زودی راهی بازار کند متعجب شده‌اند. (۶ هفته زودتر از تاریخ معمول). اما به نظر می‌رسد دلایل خوبی هم برای این کار وجود داشته.

در حال حاضر هواوی را نمی‌توان رقیبی جدی برای سامسونگ به حساب آورد چون این شرکت از خرید تراشه محروم است و نمی‌تواند مدت زمان زیادی، جایگاه خود را حفظ کند. از طرفی شیائومی هم برای تبدیل شدن به هواوی و یا تهدید سامسونگ، راه درازی در پیش دارد. اما در این بین اپل رقیب بسیار خطرناکی است.

کوپرتینویی‌ها به تازگی از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ با پردازنده‌ی ۵ نانومتری A14 و کلی قابلیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدید رونمایی کردند. از آن جایی که این گوشی‌ها با فناوری‌های سال ۲۰۲۱ راهی بازار شده‌اند، نمی‌توان سری نوت ۲۰ را رقیب خوبی برای آن‌ها در نظر گرفت. بنابراین سامسونگ باید هرچه زودتر فرصت خودنمایی را از آیفون‌ها می‌گرفت و خب چه محصولاتی بهتر از سری اس ۲۱؟

با عرضه‌ی زودهنگام گلکسی اس ۲۱ سامسونگ می‌تواند باعث شود بسیاری از کاربرانی که قصد خرید آیفون‌ها را داشتند، به خیال خرید پرچم‌دار جدید اندرویدی با قابلیت‌های جذاب، کمی منتظر بمانند. در نهایت اگر اس ۲۱ آنچه که تصور می‌شد نباشد، آن‌ها مجددا به سمت آیفون خواهند رفت. البته این در صورتی است که اس ۲۱ واقعا آنچه که انتظار می‌رود نباشد.

حتی با این اقدام، سامسونگ می‌تواند پرچم‌داران دیگر شرکت‌ها را هم از لحاظ فروش دچار مشکل کند. چرا که این شرکت معمولا اولین شرکتی است که پردازنده‌های پرچم‌دار کوالکام را در گوشی‌های خود استفاده می‌کند. از طرفی اسنپدراگون ۸۷۵ هم قرار است با لیتوگرافی ۵ نانومتری سامسونگ ساخته شود. کوالکام اوایل دسامبر (احتمالا ۱۱ آذر) از اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی می‌کند و اگر بتواند در مدت زمان کوتاه، به اندازه‌ی کافی از این پردازنده تولید کند، سامسونگ می‌تواند قبل از عرضه‌ی پرچم‌داران دیگر، گوشی‌های بیشتری را در اختیار کاربران قرار دهد.

از طرفی پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ هم که گفته می‌شود از اسنپدراگون ۸۷۵ قدرت پردازشی بیشتری دارد، قرار است قلب تپنده‌ی سری اس ۲۱ در بازارهای بین‌المللی باشد. اگر شایعات پیرامون این پردازنده درست باشد، برای اولین بار بعد از سال‌ها است که می‌بینیم پردازنده‌ی اگزینوس توانسته رقیب خود را از کوالکام پشت سر بگذارد و این می‌تواند در بازار بین‌المللی، تاثیر زیادی روی فروش نمایندگان سامسونگ داشته باشد.

اپل با A‍‍۱۴ در گوشی‌های خود پیشرفت چشم‌گیری به نسبت قبل نداشته و حتی آیفون ۱۲ پرو در بنچمارک AnTuTu نتوانست از اس ۲۰ فن ادیشن با ۶ گیگابایت رم امتیاز بیشتری بدست بیاورد. بنابراین این فرصت برای پیشی گرفتن از اپل شاید هیچوقت دیگر بدست نیاید و سامسونگ باید هرآنچه که در چنته دارد بگذارد تا اس ۲۱ را به پرچم‌داری شایسته برای رقابت با آیفون‌ها تبدیل کند که به نظر می‌رسد کار سختی‌ هم نباشد.

دلیل سوم عرضه‌ی زودهنگام گلکسی اس ۲۱ می‌تواند تغییراتی باشد که پیش‌تر هم در رابطه با آن خبرهای زیادی منتشر شده بود. گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد یک سری از پرچم‌داران خود را بازنشسته کرده و به جای آن از گوشی‌های تاشو رونمایی کند. از آن جایی که گوشی‌های سری اس، پرچم‌داران اصلی شرکت به حساب می‌آیند، پیش‌بینی می‌شد غول کره‌ای سری نوت را از میان برمی‌دارد و به جای آن از گوشی‌های سری زد (Z) که گوشی‌های تاشوی شرکت را تشکیل می‌دهند رونمایی می‌کند.

اما ظاهرا امسال این اتفاق رخ نمی‌دهد. در واقع شاید سری نوت ۲۱ اخرین محصولاتی باشند که از خانواده‌ی محبوب نوت خواهیم دید. به همین خاطر سامسونگ که معمولا اواخر فوریه یا اوایل ماه مارس، رویداد آنپکد خود را برای رونمایی از سری اس برگزار می‌کرد، تصمیم گرفت آن را ۶ هفته زودتر برگزار کند تا فاصله‌ی مناسب برای برگزاری دو رویداد دیگر جهت رونمایی از گوشی‌های نوت و زد وجود داشته باشد.

سامسونگ به خوبی می‌داند ویروس کرونا و از طرفی افزایش قیمت پرچم‌دارها، توان مردم را برای خرید گوشی‌های پرچم‌دار به شکل محسوسی کاهش داده. برخی‌ از کاربران حتی فکر تعویض گوشی را هم از ذهن خود خارج کرده و بیشتر به دنبال محصولات شبه‌پرچم‌دار یا میان‌رده هستند.

سامسونگ می‌تواند با سری گلکسی اس ۲۱ با برچسب قیمتی مشابه پرچم‌داران اس ۲۰، در دوران بیماری با بیشترین سود به کار خود ادامه دهد.

در همین راستا، سامسونگ تصمیم گرفت با تامین کنندگان قطعات اصلی گوشی‌‌های سری اس ۲۱ وارد مذاکره شده تا بتواند هزینه‌ی ساخت گوشی را تا حد زیادی کاهش دهد و در این مسیر موفق هم بوده. بنابراین این احتمال وجود دارد که این شرکت قیمت پرچم‌دارهای جدیدش را به شکل محسوسی، یا در بهترین حالت، اصلا افزایش ندهد. با این سیاست سامسونگ می‌تواند کاربران را به شدت به خرید اس ۲۱ ترغیب کند و در عین حال سود خوبی هم بدست بیاورد.

مسلما سامسونگ هم مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر در تلاش است خود را با نیازهای مردم تطبیق دهد و با چندین سال تجربه، قطعا راه انجام این کار را نیز به خوبی می‌داند. آن‌ها امسال، همزمان با رونمایی از گوشی‌های نوت ۲۰، در سیاست ارائه‌ی بروزرسانی‌های خود تجدید نظر کرده و تصمیم گرفتند گوشی‌های جدید را که شامل پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ هم می‌شوند، به مدت سه سال بروزرسانی نرم‌افزاری کنند. از طرفی بازار میان‌رده‌ها و پایین‌رده‌ها نیز تقریبا در تسخیر این شرکت قرار دارد چون تنوع بسیار بالایی در این بخش وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد فعلا سامسونگ توانسته کاربران را راضی نگه دارد.

با همه‌ی این تفاسیر، در حال حاضر سری اس ۲۱ به مرکز توجه کاربران تبدیل شده‌اند. محصولاتی که قرار است با قدرت سخت‌افزاری بالا، امکانات نرم‌افزاری فراوان و احتمالا بدون تغییر قیمت (یا اندکی گران‌تر) به نسبت پرچم‌داران اس ۲۰ راهی بازار شوند و این دقیقا همان چیزی است که کاربران خواهان آن هستند.

