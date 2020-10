اینطور که به نظر می‌رسد، اچ تی سی نمی‌خواهد به این زودی‌ها از بازار گوشی‌های هوشمند خارج شود. این شرکت که اصلا سال‌های خوبی را سپری نمی‌کند، ساعاتی پیش از جدیدترین نماینده‌ی خود با نام اچ تی سی دیزایر ۲۰ پلاس رونمایی کرد. محصول میان‌رده‌ای که از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G بهره می‌برد.

HTC برای اینکه نام خود را بار دیگر در بین شرکت‌های برتر سازنده‌ی گوشی هوشمند ببیند، باید با عرضه‌ی گوشی‌های ارزان قیمت، توجه کاربران را به خود جلب کند که ظاهرا وظیفه‌ی دیزایر ۲۰ پلاس نیز همین است. این گوشی به نمایشگری ۶.۵ اینچی از نوع LCD و وضوح +HD مجهز شده و در بالاترین بخش آن یک بریدگی v شکل برای تعبیه‌ی دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی دیده می‌شود.

قاب پشتی این گوشی طراحی بافتی‌ شکل با برجستگی‌های مورب دارد، به همین خاطر در دست نگه داشتن آن آسان‌تر بوده و گوشی سر نمی‌خورد. روی همین قاب، شاهد یک ماژول مستطیل شکل هستیم که میزبان ۴ دوربین، شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض و سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی و ماکروی ۲ مگاپیکسلی است. در کنار این ماژول، حسگر تشخیص اثر انگشت نیز دیده می‌شود.





قلب تپنده‌ی اچ تی سی دیزایر ۲۰ پلاس را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G تشکیل می‌دهد که در کنار ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی با امکان افزایش از طریق کارت حافظه‌ی جانبی، به راحتی می‌تواند از پس نیاز کاربرانی با بودجه‌ی محدود بر بیاید. مشابه این گوشی از لحاظ سخت‌افزار، ردمی نوت ۹ پرو از شیائومی و گلکسی A51 از سامسونگ است. بنابراین به نظر می‌رسد با گوشی توانمندی روبرو هستیم.

به عنوان منبع تغذیه، یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده که ظرفیت بسیار خوبی دارد و با توجه به وضوح نمایشگر، انتظار می‌رود عملکرد مطلوبی از خود به نمایش بگذارد. همچنین اچ تی سی این گوشی را با سیستم عامل پیش فرض اندروید ۱۰ راهی بازار خواهد کرد. لازم به ذکر است این محصول از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز پشتیبانی می‌کند.

اچ تی سی دیزایر ۲۰ پلاس در رنگ‌های نارنجی و مشکی، با قیمت حدودا ۲۹۵ دلار، از تاریخ ۲۲ اکتبر (۱ آبان) برای فروش در دسترس قرار می‌گیرد. البته این عرضه مربوط به کشور تایوان است. اینکه چه زمانی شاهد عرضه‌ی این محصول در بازار جهانی خواهیم بود مشخص نیست. شما عزیزان می‌توانید ویدیوی معرفی این گوشی را در زیر مشاهده کنید.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala