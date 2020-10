مقایسه آیپد ایر جدید با آیپد پرو ۱۱ اینچی ۲۰۲۰

اپل در ماه گذشته با برگزاری رویداد آنلاین Time Flies در کنار رونمایی از اپل واچ سری ۶ و اپل واچ SE از نسل جدید آیپد ایر هم رونمایی کرد. آیپد ایر جدید دارای طراحی و ویژگی‌هایی است که آن را بیشتر از پیش به نسخه‌ی پرو آیپد شبیه می‌کند.

در این رویداد آنلاین تیم کوک چندین بار به تمامی محصولات تولیدی توسط اپل اشاره کرد. با وجود اینکه او به این موضوع اشاره نکرد که آیپد ایر جدید در کجای لیست محصولات این شرکت قرار می‌گیرد، اما او در رابطه با این موضوع تأیید کرد که اپل همواره سعی می‌کند محصولاتی را برای تمامی کاربران و با توجه به نیاز‌هایی آن‌ها ارائه دهد.

در گذشته هم شاهد رخ دادن این اتفاق بودیم، که اپل محصولی را معرفی می‌کرد که بسیار شبیه به محصول‌ قبلی این شرکت بود. به عنوان نمونه بعد از معرفی آیمک پرو، اپل تمامی آیمک‌های جدید را از لحاظ سخت افزاری به‌روز کرد.

انجام دادن این کار توسط اپل باعث شد کاربرانی که قصد داشتند آیمک پرو این شرکت را تهیه کنند قبل از انجام این کار بیشتر به تصمیم خود فکر کنند و آیمک‌های به‌روز شده را با آیمک پرو مقایسه کنند. با رونمایی از آیپد ایر جدید به نظر می‌رسد که شاهد رخ دادن اتفاقی مشابه بین آیپد ایر جدید و آیپد پرو ۱۱ اینچی هستیم.

به طور ویژه‌ای ایپد ایر جدید که دارای نمایشگر ۱۰٫۹ اینچی است به آیپد پرو ۱۱ اینچی شبیه است. این موضوع باعث شده است که فکر کنیم اپل شاید در آینده تولید آیپد پرو ۱۱ اینچی را متوقف کند. به طور حتم رخ دادن این اتفاق زیاد خوش آیند نخواهد بود چون آیپد پرو ۱۱ اینچی به هر حال دستگاهی است که دارای سطح کاری بالاتر در مقایسه با آیپد ایر جدید است، البته آیپد ایر جدید این فاصله را کم کرده و حتی از بعضی نظر‌ها از آیپد پرو پیشی گرفته است.

با وجود اینکه هنوز دلایل مختلفی برای برتری و انتخاب آیپد پرو نسبت به آیپد ایر جدید وجود دارند، اما در این مقاله قصد داریم که به مقایسه این دو تبلت بپردازیم و در نهایت نتیجه بگیریم که کدام یک انتخاب مناسب‌تری برای شماست.

تفاوت‌های اصلی میان آیپد ایر ۲۰۲۰ و آیپد پرو ۱۱ اینچی

آیپد ایر جدید آیپد پرو ۱۱ اینچی سال تولید ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ قیمت پایه (دلار) ۵۹۹ ۷۹۹ اندازه‌ی نمایشگر (اینچ)

۱۰٫۹ ۱۱ رزولوشن (پیکسل)

۲۳۶۰ در ۱۶۴۰ ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ تراکم پیکسلی (DPI) ۲۶۴ ۲۶۴ میزان روشنایی (نیت) ۵۰۰ ۶۰۰ نوع نمایشگر Retina با قابلیت Ture Tone Liquid Retina با قابلیت‌های Ture Tone و ProMotion پردازنده A14 Bionic A12Z Bionic قلم Apple Pencil نسل دوم نسل دوم رابط Smart Connector دارد دارد ابعاد (سانتیمتر) ۲۴٫۷۴ در ۱۷٫۷۸ در ۰٫۶۱ ۲۴٫۷۴ در ۱۷.۸۳ در ۰٫۵۸ وزن (گرم) ۴۵۳ ۴۷۲ حافظه‌‌ی داخلی (گیگابایت) ۶۴، ۲۵۶ ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ و ۱ ترابایت دوربین پشتی (مگاپیکسل) ۱۲ ۱۰ فوق عریض، ۱۲ عریض دوربین جلویی (مگاپیکسل) ۷ ۷ فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K و به صورت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه با رزولوشن ۴K و به صورت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه تعداد اسپیکر ۲ ۴ پورت USB-C USB-C سنسور امنیتی Touch ID Face ID

تفاوت‌های ظاهری و سخت افزاری

اپل در طراحی آیپد ایر جدید از زبان طراحی آیپد پرو استفاده کرده است. در نتیجه همانند آیپد پرو، آیپد ایر جدید هم دارای لبه‌هایی با طراحی صاف است. حتی ابعاد این دو دستگاه هم تفاوت چندانی را با یکدیگر ندارد. به نظر می‌رسد که حمل و نقل هر دو تبلت به عنوان نمونه در کیف هم تفاوت چندانی را با یکدیگر نداشته باشند.

اپل همچنین برای اولین‌بار پشتیبانی از کیبورد اپل مجیک را به تبلتی غیر از آیپد‌ پرو‌هایش اضافه کرده است. در نتیجه شما می‌توانید که آیپد ایر جدید را هم به این کیبورد متصل کنید.

تنها تفاوت موجود در قسمت پشتی هر دو تبلت، تفاوت ماژول دوربین به کار رفته در آن‌هاست. همان‌گونه که می‌دانید اپل در آیپد پرو‌های معرفی شده در سال ۲۰۲۰ از ماژول دوربین دوگانه مجهز به سنسور LiDAR استفاده کرده است. اما در آیپد ایر جدید تنها شاهد استفاده از یک دوربین با کیفیت هستیم.

برای مقایسه باید بگوییم که ماژول دوربین به کار رفته در آیپد پرو دارای یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی فوق‌عریض، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی عریض و در نهایت سنسور LiDAR است. هدف اپل از قرار دادن سنسور LiDAR در آیپد‌های پرو کمک کردن این سنسور به این آیپد‌ها در زمان استفاده از قابلیت واقعیت افزوده اپل است.

نمایشگر استفاده شده در دو دستگاه هم بسیار به یکدیگر شبیه هستند. تنها تفاوت‌های موجود میان نمایشگرها به اندکی تفاوت در اندازه، ۱۱ اینچ در آیپد پرو در مقابل ۱۰٫۹ اینچ در آیپد ایر جدید، و میزان روشنایی بیشتر نمایشگر آیپد پرو، ۶۰۰ نیت در آیپد پرو و ۵۰۰ نیت در آیپد ایر، محدود می‌شوند.

البته در بحث مربوط به نمایشگرها باید به این نکته هم توجه کرد که برخلاف آیپد ایر، نمایشگر استفاده شده در آیپد پرو از قابلیت ProMotion پشتیبانی می‌کند. با توجه به پشتیبانی از این قابلیت، محتوای نمایش داده شده در نمایشگر آیپد پرو روان‌تر به نظر می‌رسد و همچنین این نمایشگر در مقایسه با نمایشگر به کار رفته در آیپد ایر، در هنگام کار کردن یا نوشتن بر روی آن به شکل سریع‌تری از خود واکنش نشان می‌دهد.

پشتیبانی از قابلیت ProMotion باعث می‌شود که آیپد پرو با توجه به نوع محتوای نمایش داده شده نرخ به‌روزرسانی نمایشگر را تغییر دهد. در بیشترین حالت نرخ به‌روزرسانی نمایشگر آیپد پرو به عدد ۱۲۰ هرتز می‌رسد اما در این حالت مصرف باتری افزایش پیدا می‌کند.

آیپد پرو در هنگام افزایش نرخ به‌روزرسانی نمایشگر آن را به صورت هوشمند انجام می‌دهد. این دستگاه به جای اینکه تمامی نمایشگر را با حداکثر سرعت به‌روزرسانی کند، این کار را فقط در جاهایی انجام خواهد داد که بیشترین سود را برای کاربر داشته باشد. به عنوان نمونه فرض کنید که در حال کشیدن طرحی بر روی آیپد پرو با استفاده از قلم Apple Pencil هستید. در این حالت آیپد پرو فقط ناحیه‌ای از نمایشگر را که در حال کشیدن طرح بر روی آن هستید، با نرخ ۱۲۰ هرتز به‌روزرسانی خواهد کرد و باقی قسمت‌ها مانند قسمت مربوط به انتخاب ابزار‌ها و رنگ‌ها در اپ طراحی، با نرخ به‌روزرسانی کمتری نمایش داده می‌شوند.

به طور حتم پشتیبانی از این قابلیت یکی از تفاوت‌های اصلی میان این دو دستگاه است. البته در یک زمینه‌ هم آیپد ایر جدید از رقیب پروی خود بهتر عمل می‌کند و آن نوع پردازنده‌ی به کار رفته در این تبلت جدید است. با توجه به اینکه اپل در آیپد ایر جدید از پردازنده‌ی پرقدرت و جدید A14 Bionic استفاده کرده است، این دستگاه از آیپد پرو که دارای پردازنده‌ی A12Z Bionic است، هم قوی‌تر و هم سریع‌تر است.

به طور حتم اگر شما دو تبلت را در کنار یکدیگر قرار دهید این تفاوت آشکارتر خواهد شد. اما باید به این نکته هم توجه کرد که با وجود این تفاوت در قدرت پردازنده‌های این تبلت‌ها، نباید تفاوت فاحشی در سرعت انجام کار‌های کاربر میان این دو تبلت وجود داشته باشد.

در نهایت باید به این نکته هم توجه کرد که اپل در آیپد پرو از سیستم تشخیص چهره‌ی خودش به نام Face ID استفاده کرده است که در مقایسه با Touch ID استفاده شده در دکمه‌ی پاور آیپد ایر، هم متداول‌تر است و هم احتمالا سریع‌تر.

آیپد ایر جدید یا آیپد پرو ۱۱ اینچی؟

زمانی که اپل از آیپد پرو ۱۱ اینچی خود در سال ۲۰۲۰ رونمایی کرد، این سوال برای بسیاری از افراد پیش آمد که آیا اپل فکر می‌کند این وسیله باید جایگزین لپ‌تاپ‌های مرسوم شود. با گذشت چندین ماه از عرضه‌ی آیپد پرو این سوال پاسخ داده نشد و سوال دیگری به وجود آمد که به نظر اپل چه کسانی باید آیپد پرو را تهیه کنند.

همان‌گونه که می‌دانید تفاوت قیمت آیپد ایر و آیپد پرو در حدود ۲۰۰ دلار است. شما با پرداخت این مبلغ اضافی قابلیت‌هایی مانند دوربین دوگانه مجهز به سنسور LiDAR، سنسور Face ID، نمایشگر Liquid Retina با پشتیبانی از قابلیت ProMotion دریافت می‌کنید. البته باید به این نکته هم توجه کرد که آیپد پرو را می‌توان با حافظه‌ی داخلی بیشتری در مقایسه با آیپد آیر جدید سفارش داد.

در حالت کلی قابلیت‌های اضافه آیپد پرو با توجه به ۲۰۰ دلار قیمت بالاتر آن به‌صرفه هستند. به هر حال هر چه که باشد آیپد پرو ۱۱ اینچی ارزان‌ترین آیپدی است که در خانواده‌ی آیپد‌های پرو اپل وجود دارد.

البته در استفاده‌ی روزمره و برای کار‌های عادی تفاوت نمایشگر دو دستگاه آنقدر زیاد نخواهد بود، باید به این نکته هم توجه کرد که سنسور LiDAR استفاده شده در آیپد پرو جدید فعلا آن طور که باید کاربرد چندانی را ندارد و در نهایت به دلیل استفاده از پردازنده‌ی جدید‌تر، آیپد ایر از آیپد پرو قوی‌تر است.

البته هنوز و تا قبل از بررسی کامل آیپد ایر جدید نمی‌توان که در رابطه با قدرت پردازشی این تبلت نظر قاطعی داد، اما به احتمال زیاد و با توجه به گفته‌های اپل در مراسم‌های رونمایی، این پردازنده‌ی جدید از پردازنده‌ی استفاده شده در آیپد پرو قوی‌تر است.

همان‌گونه که اگر بخواهید بین آیمک پرو و آیمک استاندارد یک مورد را انتخاب کنید، اگر قیمت برای شما مهم باشد به طور حتم مدل استاندارد آیمک را انتخاب خواهید کرد اما اگر ترجیح می‌دهید که آیمک خریداری شده دارای سخت افزار قوی‌تری باشد بدون شک آیمک پرو را خواهید خرید. به شکل مشابهی انتخاب میان آیپد پرو و آیپد ایر جدید هم به این گونه‌ است و با خرید آیپد ایر جدید علاوه‌بر قابلیت‌های گفته شده حافظه‌‌ی داخلی بیشتری را دریافت خواهید کرد.

البته اگر قصد داشته باشید آیپد پرو ۱۱ اینچی را با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایتی تهیه کنید باید مبلغی در حدود ۱۲۹۹ دلار برای آن بپدازید. البته شما نمی‌توانید که ایپد ایری را با این حافظه‌ی داخلی تهیه کنید که این پارامتر ممکن است در نهایت در تصمیم شما میان این دو تبلت تاثیر بگذارد.

