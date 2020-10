مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، در جدیدترین گزارش خود به آمار پیش‌فروش گوشی‌های آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو پرداخته است. این تحلیلگر مشهور، قبل از معرفی خانواده‌ی آیفون ۱۲ اعلام کرد که آیفون ۱۲ محبوب‌ترین مدل این خانواده خواهد بود و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از فروش را از آن خود می‌کند. اما آمار پیش‌فروش بالاتر از انتظار آیفون ۱۲ پرو باعث شده که این تحلیلگر در پیش‌بینی خود تجدیدنظر کند.

در بخشی از گزارش مینگ-چی کو آمده: «آمار پیش‌فروش آیفون ۱۲ پرو به دلیل علاقه‌ی زیاد طرفداران اپل به مدل‌های پیشرفته‌تر، تقاضای زیاد در بازار چین و تقاضای بالای کاربران اروپایی و آمریکایی بر انتظارات ما غلبه کرده است.» به دلیل همین تقاضای بیش از انتظار، این تحلیلگر اعلام کرده که آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو هر کدام می‌توانند ۳۰ تا ۳۵ درصد از آمار فروش کلی این خانواده را از آن خود کنند.

در عین حال، در تخمین مربوط به فروش مدل‌های آیفون ۱۲، پیش‌بینی مربوط به فروش آیفون ۱۲ مینی را کاهش داده و می‌گوید این گوشی می‌تواند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از فروش کلی این خانواده را از آن خود کند. این در حالی است که قبل از معرفی این گوشی‌ها، درصد فروش مربوط به آیفون ۱۲ مینی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود.

همانطور که احتمالا می‌دانید، آیفون ۱۲ و آیفون‌ ‌۱۲ پرو از نمایشگر ۶.۱ اینچی بهره می‌برند و در کل شباهت زیادی به یکدیگر دارند. مهم‌ترین تفاوت‌ها در زمینه‌ی دوربین است که مدل پرو از دوربین تله‌فوتو و سنسور LiDAR بهره می‌برد و در ضمن مجهز به حافظه‌ی رم بیشتری است. البته نباید تفاوت در زمینه‌ی حافظه‌ی داخلی و جنس متفاوت فریم بدنه را از قلم بیندازیم.

منبع: MacRmors

