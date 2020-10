گزارش کاربران از داغ شدن بیش از حد اپل واچ SE و سوختن نمایشگر آن

به گزارش شش کاربر اپل واچ SE از کره‌ی جنوبی، به نظر می‌رسد این ساعت هوشمند بیش از حد داغ می‌شود. البته فعلا فقط این شش نفر وجود چنین مشکلی را گزارش داده‌اند. با این حال داغ شدن اپل واچ SE باعث سوختگی مچ دست آن‌ها و در نهایت آسیب به نمایشگر شده است.

اپل امسال از دو ساعت هوشمند اپل واچ سری ۶ و SE رونمایی کرد. محصول اول، پرچم‌دار شرکت است. اما SE، همانطور که از نامش پیداست، یک میان‌رده به حساب می‌آید و قیمت کمتری دارد، در حالی که از لحاظ قدرت سخت‌افزاری، مشابه اپل واچ سری ۵ است. با این حال اپل خواسته با عرضه‌ی چنین محصولی، کاربران بیشتری بتوانند به ساعت هوشمند این شرکت دسترسی داشته باشند.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، SE نتوانسته برخی از کاربران را راضی نگه دارد. به گزارش ۶ کاربر این ساعت که مشکل خود را در ردیت نیز به اشتراک گذاشتند، داغ شدن بیش از حد اپل واچ SE نه تنها مچ دست را می‌سوزاند، بلکه نمایشگر آن را نیز از کار می‌اندازد. این مشکل حالت خاصی ندارد. یعنی برخی‌ها زمانی که ساعت در حال شارژ بود این اتفاق برایشان رخ داد و برخی دیگر نیز وقتی در حال استفاده از آن بودند.

ویدیوی جعبه‌گشایی اپل واچ SE

این مشکل بعد از چندین روز استفاده پیش آمده و نشانه‌ی آن نیز به گفته‌ی این کاربران، ظاهر شدن نقطه‌ای زرد رنگ روی نمایشگر است. به نظر می‌رسد منشا آن، اتصالات قسمت بالایی نمایشگر، بین موتور ویبره و تاج چرخان است. حال اینکه چه مشکلی در آن قسمت پیش می‌آید مشخص نیست چون بعد از چند روز تاثیرات منفی آن خود را نشان می‌دهد.

از بین این شش نفر که با چنین مشکلی مواجه شده‌اند، سه نفر توانسته‌اند هزینه‌ی خود را تماما از اپل دریافت کنند. شرکت کوپرتینویی‌ نیز قرار است چند روز دیگر در رابطه با این مشکل توضیحات خود را ارائه دهد. مسلما این مشکل جدی است، منتها به نظر نمی‌رسد همه‌ی کاربران با آن روبرو شوند.

بعد از ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) که این محصول وارد بازار شد، تنها ۶ نفر به وجود چنین مشکلی اشاره کردند که اتفاقا همگی از یک کشور بودند. بنابراین می‌توان این موضوع را طبیعی دانست. مانند سری نوت ۲۰ که برخی‌ها بخار گرفتگی ماژول دوربین آن را گزارش کرده بودند اما اکنون ظاهرا همه چیز خوب به نظر می‌رسد.

با این اوصاف، نمی‌توان قبل از اینکه اپل در این رابطه بیانیه‌ی خود را منتشر ‌کند، در رابطه با داغ شدن بیش از حد اپل واچ SE اظهار نظر کرد. با این حال توصیه می‌شود قبل از خرید، حتما نظرات کاربرانی را که پیش‌تر آن را خریداری کرده‌اند مطالعه کنید.

اگر این مشکل به تعداد خاصی محدود باشد (که اینطور هم به نظر می‌رسد) باید گفت اپل واچ SE یکی از بهترین ساعت‌های هوشمندی است که می‌توان به عنوان یک میان‌رده‌ی قدرتمند خریداری کرد. این محصول از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با پرچم‌دارها ندارد منتها یک سری قابلیت نظیر ECG (نوار قلب)، نمایشگر همیشه روشن و سنسور سنجش اکسیژن خون در آن وجود ندارد.

کالبدشکافی اپل واچ سری ۶ تعمیرپذیری آسان آن را نشان می‌دهد

