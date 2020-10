اپل بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد. محصولاتی که اگرچه از لحاظ طراحی تغییر خاصی نسبت به گذشته نداشته‌اند اما قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خوبی را در خود جای داده‌اند. از قابلیت‌های خوب و جدید سیستم عامل iOS 14 گرفته که پیش‌تر نیز از آن‌ها مطلع بودیم، تا پشتیبانی از اینترنت ۵G، سنسور LiDAR (در مدل‌های پرو) و پردازنده‌ی ۵ نانومتری. در حال حاضر رقبای زیادی برای نمایندگان جدید اپل وجود دارد که از جمله بهترین آن‌ها می‌توان به گوشی‌های سری نوت سامسونگ اشاره کرد. در همین راستا تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی‌ آیفون ۱۲ پرو مکس با گلکسی نوت ۲۰ اولترا بپردازیم که هر دو گوشی در اکوسیستم خود، بهترین به حساب می‌آیند.

برای اولین بار در تاریخ اپل، شاهد رونمایی از ۴ گوشی در یک سال هستیم. محصولاتی که در سه اندازه‌ی ۵.۴، ۶.۱ و ۶.۷ اینچی طراحی شده تا کاربران با سلیقه‌های مختلف بتوانند گوشی مورد نظر خود را از بین آن‌ها انتخاب کنند. (آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو از نمایشگر ۶.۱ اینچی بهره می‌برند).

در بین این گوشی‌ها، دو مدل آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو بسیار جذاب به نظر می‌رسند، اما از لحاظ امکانات، آیفون ۱۲ پرو مکس است که بهترین به حساب می‌آید. شاید چون آیفون‌های جدید از پردازنده‌های ۵ نانومتری بهره می‌برند، مقایسه‌ی آن‌ها با پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ که به پردازنده‌های ۷ نانومتری مجهز شده‌اند کار درستی نباشد، اما گلکسی نوت ۲۰ اولترا را نباید دست کم گرفت. این گوشی علاوه بر بهره‌مندی از قلم، تقریبا بسیاری از امکانات خوب آیفون ۱۲ پرو مکس را نیز در خود جای داده و قلب تپنده‌ی آن هم، پردازنده‌ی توانمند اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس (یا اگزینوس ۹۹۰) است.

مقایسه‌ی‌ آیفون ۱۲ پرو مکس با گلکسی نوت ۲۰ اولترا؛ تفاوت‌های اصلی

نام گوشی آیفون ۱۲ پرو مکس گلکسی نوت ۲۰ اولترا نمایشگر / وضوح تصویر / چگالی / رفرش ریت ۶.۷ اینچی از نوع سوپر رتینا XDR با وضوح ۲۷۷۸ × ۱۲۸۴ – چگالی ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ – رفرش ریت ۶۰ هرتزی ۶.۹ اینچی از نوع داینامیک امولد با وضوح ۳۰۸۸ × ۱۴۴۰ – چگالی ۴۹۶ پیکسل بر هر اینچ – رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی ابعاد / وزن ۷.۴ × ۷۸.۱ × ۱۶۰.۸ میلی‌متر – ۲۲۸ گرم ۸.۱ × ۷۷.۲ × ۱۶۴.۸ میلی‌متر – ۲۰۸ گرم پردازنده / سیستم عامل A14 بایونیک – iOS 14 اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس / اگزینوس ۹۹۰ – اندروید ۱۰ رم / حافظه‌ی داخلی ۶ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 به همراه ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع NVMe ۱۲/۸ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 به همراه ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.0 دوربین‌ / سلفی ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری اپتیکال – دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال، لیزر فوکوس خودکار – دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی باتری / شارژر ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت (بدون شارژر درون جعبه) پشتیبانی از شارژر سریع ۲۰ واتی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۲۵ واتی سریع درون جعبه حسگرها تشخیص چهره سه‌بعدی اثرانگشت اولتراسونیک درون نمایشگر

طراحی نمایشگر

همانطور که از جدول بالا پیداست، گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۰.۲ اینچ بزرگ‌تر است. همچنین این محصول حدودا ۰.۷ میلی‌متر ضخامت بیشتری از آیفون دارد اما با این حال، وزن آن حدودا ۲۰ گرم کمتر از رقیب است. این در حالی است که در بدنه‌ی هر دو گوشی از شیشه و فولاد ضد زنگ استفاده شده و حتی گلکسی نوت ۲۰ اولترا از باتری بزرگ‌تری نیز بهره می‌برد.

روی پنل پشتی هر دو گوشی شاهد ماژول بزرگ دوربین هستیم منتها میزان بیرون زدگی و اندازه‌ی ماژول دوربین نوت ۲۰ اولترا بسیار بیشتر است. روی نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس، مانند سری قبل یک ناچ دیده می‌شود که دوربین سلفی، سنسور تشخیص چهره و مجاورت در آن تعبیه شده اما روی نمایشگر نماینده‌ی سامسونگ تنها شاهد یک حفره‌ی کوچک هستیم که دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در آن قرار گرفته.

لازم به ذکر است هر دو گوشی از استاندارد ضد آب IP68 بهره می‌برند، منتها گوشی اپل می‌تواند در عمق ۶ متری آب، به مدت ۳۰ دقیقه از نفوذ آن به درون جلوگیری کند. در حالی که برای نماینده‌ی سامسونگ، این مقاومت در عمق ۱.۵ متری آب وجود خواهد داشت.

روی نمایشگر این دو، شیشه‌ی محافظ بسیار قدرتمندی قرار گرفته که هر دو ساخت شرکت کورنینگ است. منتها سامسونگ برای گوشی خود از گوریلاگلس ویکتس استفاده کرده و مدعی شده بهترین شیشه‌ی محافظ استفاده شده در بین تمام گوشی‌های دیگر است و این ادعا در تست مقاومت آن هم به خوبی اثبات شد؛ زمانی که پس از ۱۰ بار افتادن روی زمین از طرف نمایشگر، هیچ مشکلی برای آن پیش نیامد.

اپل اما از شیشه‌ی محافظ سرامیک شیلد استفاده کرده و مثل همیشه مدعی شده بهترین و مقاوم‌ترین محافظ صفحه‌ای است که تاکنون روی نمایشگر یک گوشی قرار گرفته. این شرکت در رابطه با شیشه‌ی بکار رفته در آیفون ۱۱ پرو مکس هم همین ادعا را داشت منتها در تست مقاومت این گوشی، آنقدرها غافلگیر نشدیم.

در بخش نمایشگر، هر دو گوشی کیفیت فوق‌العاده‌ای دارند. یعنی جز رفرش ریت ۱۲۰ هرتز در گلکسی نوت ۲۰ اولترا، متوجه تفاوت خاصی بین دو گوشی نخواهید شد. از طرفی وقتی رفرش ریت کهکشانی سامسونگ روی ۱۲۰ هرتز قرار گیرد، وضوح تصویر به +FHD کاهش پیدا می‌کند، اما باز هم تفاوت محسوسی بین کیفیت دو گوشی حس نمی‌شود. البته از بحث کیفیت که بگذریم، رفرش ریت ۲ برابری باعث شده گشت و گذار بین منوهای گلکسی نوت ۲۰ اولترا واقعا لذت‌بخش‌تر باشد.

به طور کلی، همانطور که گفته شد، کاربران معمولی نمی‌توانند تفاوت خاصی بین دو نمایشگر پیدا کنند. روی کاغذ، به خاطر وضوح تصویر بالاتر، برتری با نماینده‌ی سامسونگ است، اما در عمل، چیزی که بیشتر حس می‌شود، تفاوت رفرش ریت است و نه وضوح تصویر.





قدرت گرافیکی آیفون ۱۲ از آیفون ۱۱ پرو هم کمتر استر

سخت‌افزار و نرم‌افزار

قلب تپنده‌ی گلکسی نوت ۲۰ اولترا را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در آمریکا و اگزینوس ۹۹۰ در بازارهای بین‌المللی تشکیل می‌دهند که هر دو، پردازنده‌های بسیار قدرتمندی به حساب می‌‌آیند. اما مدل مجهز به اسنپدراگون رقیب شایسته‌تری برای A14 خواهد بود چون امسال به اگزینوس ۹۹۰ به خاطر فاصله‌ی محسوس با همتای خود از کوالکام، انتقادهای زیادی وارد شد. در کنار این پردازنده، ۸/۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز قرار گرفته تا تمام فرامین کاربر با بالاترین سرعت ممکن انجام گیرد.

آیفون ۱۲ پرو مکس اما از پردازنده‌ی جدیدتر و قدرتمندتر A14 بهره می‌برد که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است و با ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور، عملکرد فوق‌العاده‌ای در مصرف انرژی دارد. این گوشی از ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز بهره می‌برد تا هیچ بازی یا نرم‌افزاری از اکوسیستم اپل وجود نداشته باشد که آیفون ۱۲ پرو مکس را به زحمت بیندازد.

از آن جایی که هر دو گوشی عملکرد بی‌نظیری در سیستم عامل خود دارند، بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به شکل صحیحی با یکدیگر مقایسه کرد. اما در بنچمارک اخیر، آیفون ۱۲ پرو با ۶ گیگابایت رم و پردازنده‌ی A14، در مجموع از گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با ۶ گیگابایت رم و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ امتیاز کمتری بدست آورد. بنابراین می‌توان اینطور پیش‌بینی کرد که در مجموع، عملکرد گلکسی نوت ۲۰ اولترا بهتر از رقیب باشد. هرچند این موضوع باید بعد از عرضه‌ی رسمی آیفون ۱۲ پرو مکس مورد بررسی قرار گیرد.

در بخش نرم‌افزار نیز دو سیستم عامل کاملا متفاوت را شاهد هستیم؛ اندروید ۱۰ و iOS 14. این دو سیستم عامل به نسبت هم نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند اما آنقدر به بلوغ رسیده‌اند که پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند. سامسونگ اندروید ۱۰ را به رابط کاربری One UI 2.5 مزین کرده که قابلیت‌های نرم‌افزاری فوق‌العاده‌ای دارد. اپل نیز اخیرا بسیاری ویژگی جدید به iOS 14 اضافه کرد. بنابراین این دو از لحاظ امکانات، شما را ناامید نمی‌کنند. اما تفاوت اصلی در مدت زمان پشتیبانی است که نماینده‌ی اپل به مدت ۵ سال و نماینده‌ی سامسونگ نیز به مدت ۳ سال، به نسخه‌ی جدید سیستم عامل خود آپدیت می‌شوند.

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

دوربین

در بخش دوربین، سامسونگ بار دیگر روی کاغذ برتری دارد. نوت ۲۰ اولترا از ۳ دوربین روی پنل پشتی بهره می‌برد که شامل دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/3.0 می‌شود. همین سنسورها در آیفون ۱۲ پرو مکس نیز حضور دارند با این تفاوت که دوربین اصلی آن، ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.6 است و گشودگی دیافراگم دو دوربین فوق عریض و تله‌فوتوی آن نیز به ترتیب به f/2.4 و f/2.2 می‌رسد. دوربین سلفی نوت و آیفون نیز به ترتیب سنسوری به بزرگی ۱۰ و ۱۲ مگاپیکسل دارند.

پیش از این، مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا را با آیفون ۱۱ پرو مکس و برخی دیگر از پرچم‌دارهای قدرتمند بازار مشاهده کردیم که در نهایت با برتری نماینده‌ی سامسونگ به اتمام رسید. در وب‌سایت DXOMARK نیز گوشی سامسونگ در رده‌ی دهم و آیفون ۱۱ پرو مکس در رده‌ی شانزدهم قرار گرفته‌اند. اگر بخواهیم اینطور در نظر بگیریم که اپل در گوشی جدید، تجربه‌ی عکاسی را به شکل چشمگیری افزایش داده، به نظر می‌رسد در نهایت باز هم عملکرد دو گوشی باهم برابر باشد. هرچند باید تا بررسی دقیق دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس منتظر بمانیم.

مهم‌ترین ویژگی‌های دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس

با این حال هر دو گوشی در این بخش به نسبت هم برتری‌هایی دارند. اول اینکه آیفون ۱۲ پرو مکس از سنسور LiDAR بهره می‌برد. سنسور LiDAR با تابش لیزر و محاسبه‌ی زمان رفت و برگشت می‌تواند فاصله‌ی اشیاء نسبت به سنسور را محاسبه کند و بدین ترتیب قادر به نقشه‌برداری محیط به صورت سه‌بعدی است. به کمک همین سنسور است که دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس می‌تواند در محیط‌های کم‌نور، تا ۶ برابر فوکوس خودکار سریع‌تری داشته باشد و تصاویر پرتره‌ی بهتری ثبت کند.

در طرف مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا سنسور سنجش عمق، مدت پرواز یا سنسوری مشابه LiDAR در اختیار ندارد. تنها چیزی که می‌بینیم، یک سنسور لیزری است که به فوکوس خودکار گوشی کمک می‌کند و سرعت بسیار بالایی هم دارد. برتری دیگر آیفون به گلکسی می‌تواند قابلیت لرزشگیر جدید آن باشد که با حرکت سنسور، لرزش‌ها را خنثی کرده و گفته می‌شود عملکرد بسیار بهتری از لرزشگیرهای اپتیکال کنونی دارد. با این حال مشکلی در قابلیت لرزشگیر گلکسی نوت ۲۰ اولترا وجود نداشت اما همیشه امکان بهتر شدن وجود دارد.

برتری دیگر آیفون ۱۲ پرو مکس که آن را به گوشی ایده‌آلی برای عاشقان عکاسی تبدیل می‌کند، پشتیبانی از فرمت ProRAW است که برخلاف فرمت‌های JPEG یا HEIF، کیفیت تصاویر را تغییر نمی‌دهد. همچنین آیفون جدید اولین محصولی است که از دالبی ویژن HDR پشتیبانی می‌کند. به این معنا که اکنون این گوشی توانایی ثبت بیش از ۷۰۰ میلیون رنگ را دارد که حدودا ۶۰ برابر بیشتر از قبل است. بدین ترتیب، خروجی‌ها با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و با دقت رنگ و محدوده‌ی دینامیکی فوق‌العاده‌ای ضبط می‌شوند. علاوه بر این‌ها، امکان ویرایش این ویدیو‌ها در همان اپلیکیشن Photo نیز وجود دارد.

اپل حالت شب را به دوربین فوق عریض و سلفی نیز اضافه کرده تا بدین ترتیب کاربران تقریبا در هر حالتی بتوانند در نور شب عکاسی کنند. قابلیت‌هایی نظیر دیپ فیوژن و Smart HDR نیز ارتقا یافته‌اند تا تجربه‌ی عکاسی با قبل کاملا متفاوت باشد. با این حال باید کاربرد آن‌ها را در عمل هم مورد بررسی قرار دهیم.

برتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا بر آیفون ۱۲ پرو مکس در بخش عکاسی و فیلم‌برداری، می‌تواند امکان ضبط ویدیو ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه و همچنین بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال باشد. در غیر این صورت، بعید به نظر می‌رسد برتری دیگری را به نسبت رقیب شاهد باشیم.

طول عمر باتری

اپل ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو مکس را به نسبت آیفون ۱۱ پرو مکس کاهش داده، اما این موضوع به لطف بهره‌مندی از A14، تاثیر منفی روی طول عمر باتری نداشته. با این حال شاید تصور کنید گلکسی نوت ۲۰ اولترا با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود می‌تواند به راحتی در این بخش پیروز باشد. اما اصلا اینطور نیست. تا زمانی که تست باتری آیفون ۱۲ منتشر نشود، اصلا نمی‌توان این گوشی را در نگه‌داری شارژ قضاوت کرد. بررسی‌های اولیه، از عملکرد مشابه این گوشی با آیفون ۱۱ پرو مکس در نگه‌داری شارژ خبر داده‌اند که این می‌تواند نکته‌ی مثبتی باشد.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا در رفرش ریت ۶۰ هرتز، در تمام بخش‌ها (وب‌گردی، بازی، تماشای ویدیو در یوتیوب) از آیفون ۱۱ پرو مکس عملکرد ضعیف‌تری داشت. بنابراین آیفون ۱۲ پرو مکس اگر هیچ پیشرفتی هم نداشته باشد، باز هم آنقدرها جای نگرانی وجود ندارد. در واقع در بخش باتری، آنچه که باعث برتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا می‌شود، بهره‌مندی آن از شارژر سریع ۲۵ واتی درون جعبه است. نماینده‌ی اپل شاید از شارژر سریع ۲۰ واتی پشتیبانی کند، اما کاربر باید آن را به صورت جداگانه تهیه کند و در جعبه تنها یک کابل USB-C به لایتنینگ دریافت خواهد کرد.

آیا اپل واقعا برای نجات کره‌ی زمین شارژر آیفون را حذف کرده است؟

قیمت

گلکسی نوت ۲۰ اولترا با قیمت پایه‌ی ۱۲۹۹ دلار راهی بازار شد و قدرتمندترین مدل آن نیز با قیمت ۱۴۴۹ دلار در دسترس کاربران قرار گرفت. اپل اما چون گوشی خود را در سه مدل راهی بازار می‌کند، شاهد سه برچسب قیمتی متفاوت هستیم که از ۱۱۰۰ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی آغاز شده و به ۱۱۹۹ و ۱۳۹۹ برای مدل‌های ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی می‌رسد. اینکه چه گوشی ارزش خرید بیشتری دارد، باید بعد از بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شود.

هرچند آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی نوت ۲۰ اولترا از دو اکوسیستم کاملا متفاوت هستند و بیشتر سلیقه است که در انتخاب بین آن‌ها مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. با این حال، چون هر دو گوشی پرچم‌دار جدیدی هستند و به قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای مجهز شده‌اند، خرید هر کدام از آن‌ها می‌تواند انتخاب خوبی باشد.

منبع: PhoneArena

