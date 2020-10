فقط دو روز دیگر در تاریخ ۱ آبان گوشی‌های سری هواوی میت ۴۰ رسما معرفی می‌شوند که طبق گزارش‌ها، باید انتظار ۴ گوشی میت ۴۰، میت ۴۰ پرو، میت ۴۰ پرو پلاس و میت ۴۰ RS را داشته باشیم.

این گوشی‌ها از تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ بهره می‌برند که طبق بنچمارک‌های فاش به نظر می‌رسد با تراشه‌ای ضعیف‌تر از A14 Bionic، اسنپ‌دراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ سروکار داریم. حالا یکی از افشاگران در مورد قیمت و مشخصات دوربین این گوشی‌ها اطلاعاتی را منتشر کرده است.

او می‌گوید میت ۴۰ پرو با قیمت حدود ۱۱۰۰ یورو (۱۲۹۵ دلار) و پرو پلاس با قیمت ۱۴۰۰ یورو (۱۶۴۸ دلار) راهی بازار خواهند شد. همچنین برای مدل RS هم باید انتظار قیمت ۲۵۰۰ یورو (۲۹۴۳ دلار) را داشته باشیم. همانطور که می‌بینید، ظاهرا این گوشی‌ها قرار است با قیمت بسیار بالایی معرفی شوند. با توجه به اینکه هواوی دیگر امکان تولید یا خرید تراشه‌های پرچم‌دار را ندارد، این گوشی‌ها تا اطلاع ثانوی آخرین گوشی‌های پرچم‌دار هواوی خواهند بود.

همچنین این افشاگر مدعی شده تعداد محدودی از این گوشی‌های جدید، به‌خصوص مدل‌های میت ۴۰ پرو پلاس و RS، راهی بازار می‌شوند که این موضوع به تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا برمی‌گردد. همچنین عرضه‌ی مدل استاندارد هواوی میت ۴۰ هم به نظر می‌رسد در تاریخ مقرر انجام نخواهد شد.

مشخصات دوربین خانواده‌ی هواوی میت ۴۰

گفته می‌شود مدل استاندارد هواوی میت ۴۰ با دوربین سه‌گانه به دست کاربران می‌رسد. برای مدل پرو هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابری و سیستم فوکوس خودکار لیزری را داشته باشیم. همچنین در این ماژول دوربین یک سنسور برای تشخیص دقیق‌تر رنگ‌ها تعبیه شده است.

میت ۴۰ پرو پلاس هم با دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی، دو دوربین ۸ مگاپیکسلی، سیستم فوکوس خودکار لیزری و سنسور تشخیص رنگ به دست کاربران می‌رسد. انتظار می‌رود ماژول دوربین مدل RS مشابه مدل پرو پلاس باشد با این تفاوت که به جای سیستم فوکوس خودکار لیزری، سنسور ToF تعبیه شده است.

به دلیل تحریم‌های آمریکا، این گوشی‌ها همراه با اندروید ۱۰ راهی بازار می‌شوند و ظاهرا مدل‌های پرو و RS از نمایشگر ۹۰ هرتز بهره می‌برند. همانطور که گفتیم این گوشی‌ها دو روز دیگر معرفی می‌شوند و از تاریخ ۳۰ اکتبر (۹ آبان) به دست کاربران چینی می‌شوند. در مورد عرضه‌ی جهانی این گوشی‌ها هنوز گزارش موثقی منتشر نشده ولی به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۱ در برخی کشورها راهی بازار خواهند شد.

