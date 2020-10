شرکت کره‌ای SK Hynix ساعاتی قبل از توافق ۹ میلیارد دلاری با شرکت اینتل خبر داد. بر اساس این قرارداد در کنار بخش حافظه NAND، کسب‌وکار فضای ذخیره‌سازی شامل NAND SSD، بخش مربوط به قطعات NAND و ویفر و همچنین کارخانه‌های تولید حافظه‌های Dalian NAND در چین به این شرکت کره‌ای واگذار می‌شود.

البته باید خاطرنشان کنیم بخش مربوط به تولید حافظه Optane همچنان تحت کنترل اینتل باقی می‌ماند. این نوع حافظه به طور مشترک توسط اینتل و شرکت میکرون توسعه پیدا می‌کند و تولید آن توسط میکرون صورت می‌گیرد.

اینتل با این کار قصد دارد از صنعت تراشه‌های حافظه‌ی NAND فاصله بگیرد و در این زمینه فقط بر روی حافظه‌های Optane تمرکز کند زیرا این بخش علی‌رغم اینکه قسمت کوچکی از کسب‌وکار حافظه اینتل را تشکیل می‌دهد، به لطف تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته‌تر سود قابل توجهی برای این شرکت به ارمغان می‌آورد.

باید خاطرنشان کنیم این بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری شرکت کره‌ای SK Hynix محسوب می‌شود و در رتبه‌ی دوم، سرمایه‌گذاری ۳.۷ میلیارد دلاری بر روی شرکت رقیب ژاپنی به نام Kioxia قرار دارد. در هر صورت این شرکت کره‌ای قصد دارد با این سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد دلاری به یک بازیگر بسیار مهم در صنعت تراشه‌های NAND تبدیل شود.

در حال حاضر در این صنعت سامسونگ با داشتن سهم بازار ۳۱.۴ درصدی حرف اول را می‌زند و SK Hynix در رتبه‌ی چهارم قرار گرفته است. اما به لطف این قرارداد، سهم بازار تراشه‌های حافظه این شرکت به ۲۳.۲ درصد می‌رسد و در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت.

البته این قرارداد باید از طرف نهادهای دولتی تایید شود که انتظار می‌رود فرایندهای قانونی تا اواخر سال آینده به اتمام برسد. در همین رابطه می‌توانیم به خرید کسب‌وکار مودم‌های موبایل اینتل توسط اپل هم اشاره کنیم که این قرارداد سال گذشته امضا شد. مدیرعامل اینتل، باب سوان، اعلام کرده که چنین قراردادی به این شرکت اجازه می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خود را برای تکنولوژی‌های متنوعی اولویت‌بندی کند.

