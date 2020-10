کاربران هندی برای دسترسی به گوشی‌های ارزان‌قیمت می‌توانند از چندین برند مختلف دست به انتخاب بزنند و در این زمینه رقابت زیادی بین شرکت‌ها وجود دارد. اگرچه هنوز زیرساخت‌های ۵G در هند آماده نشده، ولی به نظر می‌رسد به‌زودی ارزان‌ترین گوشی ۵G جهان راهی بازار این کشور خواهد شد.

به گزارش Economic Times، بزرگ‌ترین اپراتور هند به نام Jio قصد دارد یک گوشی ۵G با قیمت اولیه ۵۰۰۰ روپیه (۶۸ دلار) راهی بازار این کشور کند. اگرچه با این رقم گوشی موردنظر ارزان‌ترین گوشی ۵G جهان خواهد بود، ولی یکی از منابع آگاه به این روزنامه گفته که با افزایش آمار فروش و تولید این گوشی، قیمت آن می‌تواند به ۲۵۰۰ روپیه (۳۴ دلار) برسد.

در همین رابطه مدتی قبل گزارشی منتشر شد که این اپراتور مخابراتی مشغول ساخت یک گوشی هوشمند بسیار ارزان‌قیمت است. شرکت Jio در این زمینه ید طولایی دارد و به‌عنوان مثال چند سال قبل یک گوشی ۴G را با قیمت ۲۰ دلار راهی بازار کرد و باعث شد میلیون‌ها نفر به اینترنت ۴G دسترسی پیدا کنند.

همچنین این گوشی ۵G بسیار ارزان‌قیمت هم می‌تواند شمار قابل توجهی از کاربران هندی را با اینترنت ۵G آشنا کند. با این حال، گفتنی است در حال حاضر بسیاری از بخش‌های کشور هند هنوز به اینترنت ۴G پرسرعت دسترسی ندارند و اگر پیاده‌سازی ۵G هم به همین ترتیب باشد، پس در نهایت جمعیت محدودی از هندی‌ها می‌توانند از مزایای ۵G بهره‌مند شوند.

در هر صورت این گوشی با داشتن قیمت بین ۳۴ تا ۶۸ دلار، بسیار ارزان‌تر از ارزان‌ترین گوشی‌های ۵G فعلی خواهد بود. از بین آن‌ها می‌توانیم به گوشی‌های ردمی ۱۰X و ریلمی V3 اشاره کنیم که به ترتیب ۲۴۰ و ۲۱۰ دلار قیمت دارند و البته مختص بازار چین هستند.

