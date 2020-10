کانن به‌تازگی سنسور جدیدی را برای دوربین‌های خودش طراحی کرده که دارای قابلیت‌هایی است که آن را به سنسوری مناسب برای دوربین‌های حرفه‌ای عکاسی ورزشی تبدیل می‌کند. اطلاعات منتشر شده درباره‌ی دوربین کانن EOS R1 نشان می‌دهند که این دوربین به احتمال زیاد دارای سیستم فوکوس نوآورانه‌ و سنسور جدیدی خواهد بود.

در چند روز گذشته اطلاعاتی درباره‌ی طراحی این سنسور جدید در اینترنت منتشر شده‌اند. بر اساس این اطلاعات منتشر شده، کانن سنسوری را طراحی کرده است که دارای سیستم فوکوس با پیکسل‌های چهارگانه و شاتر «گلوبال» (Global) است.

اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، به نظر می‌رسد که دوربین کانن EOS R1 دارای سیستم فوکوس جدیدی است که کارایی آن از سیستم فوکوس استفاده شده در دوربین‌های کانن EOS R5 و کانن EOS R6 بهتر است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این دوربین جدید به احتمال زیاد سنسوری ۲۱ مگاپیکسلی خواهد داشت و در این دوربین از سیستم شاتر «رولینگ» (Rolling) استفاده نشده است.

Canon EOS R5 دوربین شگفت‌انگیز کانن برای عکاسی حیات وحش است

در اینجا می‌خواهیم به این موضوع اشاره کنیم که چرا شاتر‌های گلوبال در مقایسه با شاتر‌های عادی بهتر هستند. در دوربین‌های مرسوم زمانی که شما در هنگام عکاسی دکمه‌ی ثبت عکس را فشار می‌دهید، شاتر دوربین به گونه‌ای حرکت می‌کند که ابتدا پیکسل‌های قرار گرفته در قسمت بالایی سنسور در معرض نور قرار می‌گیرند. با ادامه‌ی حرکت شاتر سپس نور به پیکسل‌های قرار گرفته در ردیف زیرین پیکسل‌های اول می‌خورد و در نهایت تمامی پیکسل‌های قرار گرفته در سنسور به‌ترتیب از بالا به پایین نور را دریافت می‌کنند و عکس نهایی ثبت می‌شود.

این حرکت شاتر از بالا به پایین و در نتیجه رسیدن نور به سنسور دوربین به همین ترتیب، باعث می‌شود که زمان رسیدن نور به پیکسل‌های قرار گرفته در بالای سنسور با زمان رسیدن نور به پیکسل‌های قرار گرفته در پایین سنسور متفاوت باشد. در واقع پیکسل‌های قرار گرفته در پایین سنسور در مقایسه با پیکسل‌های قرار گرفته در قسمت بالایی سنسور، دیر‌تر در معرض نور قرار می‌گیرند.

یکی از معایب اصلی این شاتر‌های مرسوم این است که اگر شما قصد داشته باشید از یک جسم متحرک عکس بگیرد، به‌دلیل حرکت جسم مورد نظر، موقعیت مکانی جسم که توسط پیکسل‌های قرار گرفته در قسمت بالایی سنسور ثبت شده است با موقعیت مکانی آن که توسط پیکسل‌های قرار گرفته در مرکز یا پایین سنسور ثبت شده‌اند، متفاوت است. اتفاق افتادن این موضوع باعث می‌شود که عکس نهایی به درستی ثبت نشود.

اما زمانی که با دوربین دارای شاتر گلوبال اقدام به عکاسی کنید، در زمان فشردن دکمه‌ی ثبت عکس، شاتر به گونه‌ای عمل می‌کند که تمامی پیکسل‌های موجود در سنسور به یکباره و در یک زمان در معرض نور قرار می‌گیرند و عکس نهایی ثبت می‌شود. با توجه به این موضوع، زمانی که با این دوربین‌ها از اجسام در حال حرکت عکس بگیرید، عکس به‌درستی ثبت می‌شود.

کانن در گذشته از این نوع شاتر در دوربین‌های سینمایی خودش استفاده کرده است. به عنوان نمونه دوربین ۲۵۰۰۰ دلاری EOS C700 که یک دوربین پرچمدار برای ضبط فیلم‌های سینمایی است، دارای شاتر گلوبال است. اما اگر این اتفاق بیفتد اولین‌باری خواهد بود که شاهد استفاده از این نوع شاتر در دوربین‌های عکاسی خواهیم بود. به طور حتم عکاسان ورزشی و افرادی که از دوربین‌ خود برای ثبت عکس و ضبط فیلم به‌صورت همزمان استفاده می‌کنند، می‌توانند که حداکثر استفاده را از این سیستم شاتر جدید ببرند.

البته استفاده از این سیستم شاتر جدید احتمالا تنها نوآوری به کار رفته در این دوربین جدید نخواهد بود. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که کانن در این دوربین از سیستم فوکوس جدیدی با پیکسل‌های چهارگانه استفاده خواهد کرد. البته این اولین‌باری نیست که کانن از این سیستم فوکوس جدید استفاده می‌کند.

کانن از دوربین EOS M50 Mark II با سنسور ۲۴٫۱ مگاپیکسلی رونمایی کرد

در سال گذشته این شرکت ژاپنی سنسوری با رزولوشن ۲۰٫۷ مگاپیکسل با این سیستم فوکوس جدید طراحی کرده بود که دارای ۸۳ میلیون نقطه‌ی فوکوس بود که رقم شگفت انگیزی است. کانن در رابطه با قدرت این سیستم فوکوس جدید در مقایسه با سیستم فوکوس به‌شدت دقیق قبلی یعنی نسل دوم سیستم فوکوس با استفاده از پیکسل دو گانه می‌گوید:

«زمانی که شما بخواهید با استفاده از یک سنسور دارای سیستم فوکوس با استفاده از پیکسل‌های دو‌گانه فوکوس کنید، تنها در حالتی دوربین به راحتی فوکوس خواهد کرد که دوربین شما به صورت افقی قرار داشته و سوژه‌ی مورد نظر شما لبه‌هایی دارای تضادی داشته باشد که نسبت به دوربین در حالت عمودی قرار گرفته‌اند.»

آن‌ها ادامه می‌دهند که اما اگر خطوط دارای تضاد سوژه به صورت موازی با سنسور دوربین باشد، سیستم فوکوس در تشخیص سوژه و فوکوس کردن بر روی آن به مشکل خواهد خورد. علت رخ دادن این مشکل این است که در سیستم فوکوس با استفاده از پیکسل‌های دوگانه، پیکسل‌های انجام دهنده‌ی فوکوس تنها در یک جهت مشخص قرار گرفته‌اند. اما در سیستم فوکوس با استفاده از پیکسل‌های چهار گانه، یک پیکسل‌ انجام دهنده‌ی فوکوس با دو بار تقسیم شدن به چهار پیکسل تقسیم می‌شود، درنتیجه می‌تواند در تمامی حالت‌های قرارگیری سوژه به‌راحتی عملیات فوکوس را انجام دهد.

به طور حتم، قرار دادن این ویژگی‌های جدید در دوربین جدید کانن EOS R1 آن را به دوربین بدون آینه و پرچمدار برای عکاسان ورزشی تبدیل خواهد کرد. اطلاعات منتشر شده در رابطه با این دوربین نشان می‌دهند که سنسور به کار رفته در این دوربین می‌تواند که به‌صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند و دارای گستره‌ی دینامیکی ۱۲۰ دسیبل است.

دوربین کانن EOS R1 احتمالا سنسور ۲۱ مگاپیکسلی خواهد داشت

منبع: Digital Camera World

The post دوربین کانن EOS R1 احتمالا با سیستم فوکوس جدید و شاتر گلوبال عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala