چندی پیش رابط کاربری EMUI 11 پس از مدت‌ها انتظار به صورت رسمی معرفی شد. یکی از قابلیت‌های جدید این رابط‌‌‌کاربری روش‌های جدید تعامل کاربر با گوشی است که کار با آن را بسیار آسان کرده است. همانطور که «مائو یومین» (Mao Yumin)، نایب‌رئیس بخش نرم‌‌افزار هوآوی می‌گوید: «یک طراحی خوب، ترکیبی از علم و هنر است». در طراحی رابط‌کاربری EMUI 11 از عوامل انسان‌گرایانه استفاده شده است یعنی هدف اصلی آن راحتی کاربر و در نظر گرفتن احساسات او در طراحی است. این امر از سه طریق به دست آمده که عبارت‌اند از ایجاد حس هنرمندانه در کاربر، تلاش برای ایجاد موقعیت‌های لذت‌بخش هر روزه برای کاربر و طراحی کلی با محوریت انسان.

بارزترین نکته در طراحی رابط‌کاربری EMUI 11 طراحی مبتنی بر نیاز کاربر (User Friendly) است که باعث می‌شود کاربر بتواند کارها را سریع‌تر و آسان‌تر انجام دهد. یک حس هنری عالی در دستان کاربر یکی از قابلیت‌های بصری جذاب این رابط‌کاربری که در گوشی‌های مجهز به صفحه‌نمایش LED فعال می‌شود، صفحه‌نمایش همیشه روشن است.

در فناوری LED به دلیل اینکه هر سلول تصویری می‌تواند به صورت جداگانه روشن یا خاموش شود، امکان روشن بودن قسمتی از تصویر برای همیشه فراهم است. نکته مهم اینکه قابلیت AOD یا Always on Display بدون استفاده زیاد از شارژ دستگاه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. المان‌های پایه‌ای طراحی عبارتند از فضا، شکل و رنگ که در طراحی قابلیت صفحه‌نمایش همیشه روشن (AOD) این المان‌ها به خوبی رعایت شده است.

در حالت پیش‌فرض در این قابلیت از سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد استفاده شده، اما امکان انتخاب هر رنگی توسط کاربران وجود دارد. حتی می‌توانید ظاهر و رنگ گوشی خود را با لباس‌های هر روزتان هماهنگ کنید. یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب، انتخاب رنگ‌های موجود در محیط از طریق قابلیت AOD Color Catcher است که در این شیوه به کمک دوربین گوشی رنگ‌های موجود در یک صحنه استخراج شده و می‌توانید از آن رنگ‌ها استفاده کنید.

وقتی عوامل انسان‌گرایانه روی طراحی تاثیر می‌گذارند استفاده از طراحی انسان‌گرایانه و به صورت کلی یک علم است. این علم کمک می‌کند تا توسعه‌دهندگان متوجه شوند چه عواملی باعث بهتر شدن تجربه کاربر شده و چگونه می‌توان رفتار کاربر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به شناخت آن پرداخت.

برای مثال بر اساس تحقیقات، مشخص شده که کاربر در زمان تغییر صفحه تمایلی به جابه‌جایی زیاد چشم خود ندارد. بر اساس همین داده، افکت‌های تغییر صفحه در EMUI 11 به‌گونه‌ای طراحی شده که میزان زیادی از محتوای صفحه‌بعد را نیز هنگام جابه‌جایی به نمایش می‌گذارد. در این شیوه کاربر بدون جابه‌جایی زیاد چشم، از اطلاعات صفحه بعد نیز مطلع می‌شود. از منظری دیگر به کمک علم شناخت عوامل انسانی، مشخص شده که استفاده از افکت تغییر صفحه بلند‌مدت کمک شایانی به افزایش تمرکز کاربر می‌کند و به همین دلیل افکت‌های جابه‌جایی در رابط‌کاربری EMUI 11 طولانی‌تر از قبل هستند.

این افکت‌ها علاوه بر جابه‌جایی در صفحات در بسیاری از قسمت‌های دیگر مانند تقویم گوشی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بخش دیگری که عوامل انسان‌گرایانه در آن رعایت شده، بخش صداهای سیستم و «رینگتون» (Ringtone) است. بر اساس تحقیقات تیم هوآوی لرزش تماس‌هایی در حدود ۲۳ تا ۴۶ میلی‌ثانیه پس از پخش شدن صدا کمترین تنش را در کاربر ایجاد خواهد کرد که بر همین اساس تمامی صداها و لرزش‌های گوشی با تنظیمی خاص فعال می‌شوند.

تعامل خلاق به کمک قابلیت چند پنجره‌ای لحظات بسیاری در زندگی وجود دارند که افراد، درگیر تعامل با چند مسئله و عوامل بیرونی می‌شوند. در استفاده از گوشی نیز همین اتفاق می‌افتد، در حال تماشای فیلم هستید که پیغامی جدید ظاهر می‌شود، در یک جلسه آنلاین حضور دارید که به نوشتن نکاتی نیاز پیدا می‌کنید، مثال‌های این‌چنینی در استفاده از گوشی هوشمند بسیار است.

در رابط کاربری EMUI 11 استفاده از چند پنجره به صورت همزمان و استفاده از پنجره شناور بر روی برنامه‌های دیگر به راحتی امکان کار با چند برنامه به صورت هم‌زمان را برای کاربر فراهم می‌کند. در سالیان اخیر، رابط‌کاربری EMUI به صورت بی‌وقفه رشد کرده و تبدیل به پلتفرمی بسیار کارآمد برای کاربران شده، پلتفرمی که سعی در ایجاد تجربه بهتر برای کاربر و آسان‌تر کردن زندگی او هنگام کار با گوشی داشته است. آخرین نسخه این رابط کاربری به زودی برای گوشی‌های هوآوی عرضه خواهد شد.

The post رابط کاربری EMUI 11 هواوی، طراحی تعاملی جدید برای یک زندگی آسان‌تر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala