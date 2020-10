ششمین دوره رویداد Ultra-Broadband Forum یا UBBF توسط هواوی و با همکاری کمیته شبکه باند ‌عریض سازمان ملل در «شانگهای» چین و با شعار «ارتباط هوشمند، ارزشی جدید» به صورت آنلاین برگزار شد. مهمترین مباحث طرح شده در این رویداد بررسی روند پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و چالش پیش‌رو این صنعت بود.

در جریان این رویداد «رایان دینگ» (Ryan Ding) مدیر بخش مخابرات و مدیر عامل فعلی هوآوی سخنرانی ویژه‌ای‌ با عنوان تجربه هوشمند، یک ارزش جدید ارائه کرد. او اعلام کرد که امکان ندارد دو عامل مهم شکوفایی کسب‌و‌کار و پیشرفت فناوری بدون وجود دیگری اتفاق بیافتد و این دو لازم و ملزول یکدیگر هستند. مبحث ارتباط هوشمند شامل سه نوآوری کلیدی است که شامل ساختار شبکه هوشمند، ساختار ابری هوشمند و ارتباط موثر بین پردازش کامپیوتری و شبکه‌ها است.

شبکه هوشمند

سیاست اصلی هواوی در این زمینه ایجاد دسترسی به شبکه هوشمند در هر مکان و زمان ممکن است. در این راه هواوی ارتباط نزدیک با مشتریان خود را در دستور کار قرار داده تا بتواند برای خانه و شرکت‌های آنها ارزش بیشتری را بیافریند. به کمک این شیوه امکان دگرگونی و بهبود صنایع مختلف و سبک زندگی افراد مختلف به وجود می‌آید، یک دگرگونی دیجیتال که تریلیون‌ها دلار سود برای اقتصاد کشورهای مختلف به همراه خواهد داشت.

خدمات خانگی

در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۰۰ میلیون دانش‌آموز چینی مشغول تحصیل به صورت آنلاین بوده‌اند. حدود ۷ میلیون کشاورز روند ارسال محصولات خود به مشتری را به صورت آنلاین انجام داده‌اند و این تنها بخشی از دستاوردهای شبکه هوشمند فراگیر است.

برای خانه‌ها نیز هواوی برنامه‌های خاصی دارد. سرعت بالای اتصال به اینترنت با کمک پهنای‌باند زیاد، شبکه خانگی اختصاصی و سرویس‌های دیگر که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ایجاد تجربه‌ای باکیفیت از استفاده‌ی اینترنت در خانه‌ها به دلیل حجم بالای کاربران یک چالش بسیار مهم به حساب می‌آید. در اولین گام، هواوی با کمک تولید سخت‌افزار مناسب امکان پایش وضعیت اینترنت‌های خانگی را فراهم کرده که با استفاده از آن، مشکلات شناسایی شده و راه‌حل‌های مناسب برای هر خانه اتخاذ می‌شود. همچنین هواوی در همکاری با خدمات‌دهندگان اینترنت خانگی همکاری را شروع کرده تا فناوری به‌روز اینترنت مبتنی بر فیبر نوری را در تعداد زیادی از خانه‌ها راه‌اندازی کند.

خدمات تجاری

در بحث شبکه‌های تجاری راهکار هواوی ایجاد امکانی برای اتصال واحدهای مختلف به یکدیگر از طریق شبکه، ارتباط فرد به فرد تمامی کارکنان، امکان اشتراک‌گذاری محتوا، منابع، اطلاعات و حتی قوانین جاری شرکت از طریق شبکه و بر بستری امن است.

نیاز کسب‌و‌کارها به بستر امن و قدرتمند شبکه اینترنت هنوز یکی از چالش‌های پیش‌رو خدمات‌دهندگان اینترنت است. اما ایجاد ارتباط هوشمند در سازمان‌ها می‌تواند این مشکل را بر طرف کرده و در کل سه دستاورد ارزشمند داشته باشد، دسترسی با کیفیت و همه‌گیر به اینترنت، معماری ساختاری کارا و یکپارچه‌سازی امور سه خاصیت مهم هستند که باعث تبدیل سازمان به یک سازمان دیجیتال کارآمد خواهند شد.

مثال ساده سازمانی که به کمک هوشمند‌سازی شبکه خود به دستاوردهای فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرده، بورس هنگ‌کنگ است. در یک روز کاری شلوغ در هر میلی‌ثانیه ۳۰۰ معامله در این بورس اتفاق می‌افتد. پس در چنین شرایطی داشتن شبکه‌ای که به کاربر امکان خرید سریع‌تر را بدهد معنی پیدا می‌کند، جایی‌که واحد کوچکی از زمان مانند میلی‌ثانیه نیز اهمیت بالایی دارد.

موانع و مشکلات

بخش دیگری از رویداد Ultra-Broadband به بررسی موانع پیش‌رو شبکه‌های هوشمند پرداخت. به صورت کلی متخصصان امر و کارشناسان این رویداد چند مانع اصلی بر سر راه گسترش شبکه‌های هوشمند شناسایی کرده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

اولین چالش بر سر ایجاد شبکه هوشمند فراگیر، افزایش تعداد دستگاه‌هایی است که می‌توانند به اینترنت متصل شوند. براساس تعریف قبلی برای داشتن شبکه‌ای فراگیر تنها کافی بود تمامی خانه‌ها به اینترنت متصل می‌شدند. اما با گسترش هرچه بیشتر اینترنت اشیا، حالا در هر خانه چندین دستگاه با قابلیت اتصال به اینترنت وجود داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۵ یک تریلیون دستگاه با امکان اتصال به اینترنت در دنیا وجود داشته باشد. بنابراین ساخت شبکه‌ای هوشمند و فراگیر برای این تعداد اتصال، بزرگترین چالش شبکه‌های هوشمند در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

در سناریوی جدید کسب‌و‌کارها، علاوه بر ساختار اداری، ساختار تولید محصول نیز توسط شبکه هوشمند نظارت و مدیریت می‌شود. نیاز کسب‌و‌کارها به شبکه هوشمند بسیار قدرتمند و کارا یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در رسیدن به شبکه فراگیر هوشمند است.

بر اساس استانداردهای جدید دریافت اطلاعات در شبکه‌های هوشمند جدید، دیگر نرخ تبادل اطلاعات بر واحد مگابایت بر ثانیه نخواهد بود و باید با رشدی هزار برابری سرعتی با واحد گیگابایت بر ثانیه را ارائه کند. فناوری‌های کنونی شبکه شامل شبکه وای‌فای مبتنی بر تلفن ثابت، شبکه اینترنت همراه ۴G و ۵G و فیبر نوری تا سال‌ها کنار هم در عرصه خدمات‌رسانی باقی خواهند ماند تا با ترکیبی از همه آنها نیازهای گسترده به شبکه هوشمند مرتفع شود. نحوه ترکیب این شبکه‌ها و استفاده بهینه از آنها کنار یکدیگر یکی از چالش‌های دیگر شبکه هوشمند فراگیر خواهد بود.

در نهایت عصر پیش‌رو، عصر شبکه‌های هوشمند خواهد بود که در آن همه چیز به یکدیگر متصل خواهد بود. شرکت‌های پیشرفته در زمینه شبکه‌های هوشمند مانند هواوی نیز از پیشگامان فناوری فردا خواهند بود و هوآوی در تلاش است با راهکارهای زیرساختی خود یکی از پیشگامان عرصه شبکه‌های هوشمند باشد.

