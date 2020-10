دوربین فیلمبرداری DJI Pocket 2 با قیمت ۳۴۹ دلار معرفی شد

ساعاتی قبل DJI Pocket 2 معرفی شد که یک دوربین فیلمبرداری قرار گرفته بر روی گیمبال محسوب می‌شود. این محصول از تاریخ ۱ نوامبر (۱ آبان) با قیمت پایه ۳۴۹ دلار راهی بازار می‌شود و برای بهره‌گیری از لوازم جانبی متنوع می‌توانید مبلغ ۴۹۹ دلار بپردازید.

اگرچه DJI Pocket 2 شباهت زیادی به نسل قبلی یعنی Osmo Pocket دارد، اما روی هم رفته شاهد بهره‌گیری از قطعات داخلی بهتری هستیم. به‌عنوان مثال، این دوربین حالا از سنسور بزرگ‌تر با اندازه‌ی ۱/۱.۷ اینچی بهره می‌برد و در ضمن باید به فاصله کانونی ۲۰ میلی‌متری لنز و دیافراگم F/1.8 هم اشاره کنیم. کاربران برای فیلمبرداری می‌توانند از حداکثر رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه استفاده کنند ولی DJI گفته این دوربین به‌زودی از فیلمبرداری HDR هم پشتیبانی خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین ارتقاهای صورت گرفته مربوط به ضبط صدا است که همین موضوع یکی از ضعف‌های نسل قبلی محسوب می‌شد. دوربین DJI Pocket 2 برخلاف نسل قبلی که مجهز به دو میکروفون بود، از ۴ میکروفون بهره می‌برد. افزایش تعداد میکروفون منجر به بهبود کیفیت صدای ضبط شده می‌شود و همچنین زمانی که با دوربین زوم می‌کنید، به طور خودکار محدوده‌ی مربوط به صدا محدود می‌شود؛ گفتنی است تعدادی از گوشی‌ها از جمله گوشی‌های سامسونگ قابلیت مشابهی را ارائه می‌دهند.

حالا که صحبت از زوم شد، باید بگوییم برای عکاسی در حالت ۶۴ مگاپیکسلی می‌توانید تا ۸ برابر بر روی سوژه زوم کنید اما در حالت ۱۶ مگاپیکسلی یا ۱۰۸۰p میزان زوم به ۴ برابر محدود می‌شود. DJI اعلام کرده که سیستم فوکوس این دوربین بهتر شده و به لطف قابلیت‌های جدید نرم‌افزاری سریع‌تر از گذشته می‌تواند روشن شود.

با توجه به طراحی ماژولار، بخش پایینی گیمبال به راحتی تعویض می‌شود و از این قسمت می‌توانید انواع وسایل جانبی را به گیمبال وصل کنید. در ادامه می‌توانید تصویر لوازم جانبی این دوربین را مشاهده کنید.

