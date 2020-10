ردمی در حال کار روی یک گوشی جدید مشابه آیفون ۱۲ مینی است

آیفون ۱۲ مینی را می‌توان کوچک‌ترین پرچم‌دار مجهز به اینترنت ۵G دانست که کاربران زیادی منتظر رونمایی از آن بودند. در واقع می‌توان گفت امسال، اپل بار دیگر، خاطره‌ی گوشی‌های کوچک چندین سال قبل را با این گوشی و آیفون SE زنده کرد و جالب اینجاست که استقبال خوبی نیز از آن‌ها شده. در همین راستا، ردمی که زیر مجموعه‌ی موفق شیائومی به حساب می‌آید هم تصمیم گرفته گوشی جدید و کوچکی را برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی راهی بازار کند.

آیفون ۱۲ مینی، پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی کوپرتینویی‌ها است که با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ دلار رونمایی شد. قلب تپنده‌ی این محصول را پردازنده‌ی قدرتمند A14 تشکیل می‌دهد و ۴ گیگابایت رم نیز برای آن در نظر گرفته شده. به همین خاطر برخلاف اندازه‌ای که دارد، در باطن خود یک گوشی همه فن حریف است.

اپل به خوبی توانسته در دورانی که گوشی‌های کوچک‌تر از ۶ اینچ، طرفداران زیادی ندارند، با نماینده‌های کوچک خود توجه عده‌ی زیادی را به خود جلب کند. در همین راستا، ردمی هم تصمیم گرفته یک گوشی با ابعاد کوچک تولید کند. این شرکت تاکنون روند موفقیت آمیزی را در بازار گوشی‌های هوشمند طی کرده و کاربران زیادی هم دارد. بنابراین اگر بتواند محصول قدرتمندی را تولید کند، بعید نیست شاهد رقابت تنگاتنگ آن با آیفون ۱۲ مینی باشیم.

این خبر توسط لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی، در شبکه‌ی اجتماعی ویبو به اشتراک گذاشته شد. البته پستی که ویبینگ منتشر کرد بیشتر شبیه به یک تیزر است، نه اینکه قطعا به‌زودی شاهد رونمایی از این محصول خواهیم بود. او گفت: «ردمی قصد دارد گوشی کوچکی تولید کند، اما طول عمر باتری آن بسیار کم خواهد بود…».

با توجه به گفته‌های ویبینگ، به نظر می‌رسد ردمی سخت در تلاش است گوشی هوشمند کوچکی را تولید کند که از لحاظ طول عمر باتری مشکلی نداشته باشد. همانطور که می‌دانید، اپل آیفون SE را با باتری ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعتی و طول عمر بسیار کم راهی بازار کرد. آیفون ۱۲ مینی هم از باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد اما خب از عملکرد دقیق آن فعلا بی‌خبریم. جز اینکه پیش‌تر خبری در رابطه با عملکرد باتری این گوشی و برادران بزرگ‌ترش در استریم ویدیو، پخش موسیقی و فیلم منتشر شد که پیشرفتی را به نسبت سری آیفون ۱۱ شاهد نبودیم.

بنابراین اگر ردمی بخواهد رقیب شایسته‌ای را برای رقابت با نماینده‌ی اپل راهی بازار کند، باید تا جایی که ممکن است ضعف‌ها را بپوشاند. به همین خاطر هم هست که احتمالا تاکنون شاهد رونمایی از گوشی جدید ردمی نبودیم. چرا که ساخت یک گوشی کوچک با باتری قدرتمند بسیار سخت است. در این گوشی‌ها از دوربین گرفته تا بلندگوها باید در اندازه‌ی کوچک‌تری تولید شوند و همین موضوع باعث می‌شود باتری نیز بسیار کوچک‌تر از حد معمول باشد.

اپل این موضوع را تا حدودی با پردازنده‌ی فوق‌العاده کم مصرف و نمایشگر OLED حل کرده. بنابراین ردمی اگر بخواهد با این شرکت رقابت کند، یا باید یک پرچم‌دار کوچک راهی بازار کند، یا از پردازنده‌های میان‌رده، قدرتمند و کم‌مصرف نظیر اسنپدراگون ۷۷۵G و اگزینوس ۱۰۸۰ که به‌زودی شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود استفاده کند.

