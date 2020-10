اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد «ایرتگز» (AirTags) اپل به‌زودی و در دو اندازه‌ی متفاوت عرضه خواهد شد. این اطلاعات جدید توسط یکی از افشاکنندگان قابل اعتماد در توییتر منتشر شده‌اند.

امروز صبح این افشاکننده با منتشر توییتی مدعی شده است، اپل قصد دارد ایرتگز خود را که وسیله برای پیدا کردن وسایل مختلفی مانند کیف پول، دسته کلیده و غیره است را در دو اندازه‌ی متفاوت عرضه کند.

این اولین‌باری است که ادعایی در رابطه با دو اندازه‌ی متفاوت ایرتگز مطرح می‌شود. با توجه به این موضوع هنوز نمی‌دانیم که هدف اپل از ارائه‌ی این محصول در دو اندازه‌ی متفاوت چیست. البته این اطلاعات جدید توسط یکی از افشاگرانی منتشر شده‌اند که پیش‌تر هم اطلاعات دقیقی را در رابطه با دیگر محصولات اپل پیش از رونمایی رسمی از آن‌ها، منتشر کرده بود.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با ایرتگز اپل نشان می‌دهند که هدف اپل از توسعه‌ی این محصول این است که کاربران با متصل کردن آن به وسایل مختلف، در صورت گم شدن آن وسیله با استفاده از ارتباط بلوتوث یا دیگر فناوری‌های ارتباطی و اپ Find My بتوانند که از محل وسیله‌ی گم شده مطلع شوند.

براساس عکس‌هایی که از این وسیله در سیستم عامل iOS 13 منتشر شد، می‌توان گفت که این وسیله دارای شکلی دایره‌ای و با اندازه‌ی کوچک است که لوگوی اپل در قسمت جلویی آن قرار گرفته است. ایرتگز اپل احتمالا توسط حالتی چسبناک یا با استفاده از حلقه به وسایل مختلف متصل می‌شود. البته ممکن است که این ایرتگز به گونه‌ای طراحی شود که بتوان آن را به صورت‌های مختلف با وسایل گوناگونی متصل کرد.

یکی دیگر از افشاکننده به نام Jon Prosser که در گذشته اطلاعات مختلفی را در رابطه با محصولات اپل افشا کرده است، در ماه گذشته رندر‌هایی را از ایرتگز اپل منتشر کرده بود. او در رابطه با این رندرهایی منتشر شده ادعا کرده بود که آن‌ها بر اساس طرح واقعی ایرتگز ساخته شده‌اند.

در رندرهای منتشر شده توسط این افشاکننده، با دستگاهی با طراحی دایره‌ای شکل رو‌به‌رو هستیم که در قسمت جلویی آن از لوگوی اپل استفاده نشده است. در این رندرها تنها لوگوی اپل در قسمت پشتی دستگاه که دارای جنسی فلزی استفاده شده است. Prosser در رابطه با اندازه‌ی ایرتگز گفته است که اندازه‌ی آن تنها مقدار اندکی از درب بطری بزرگ‌تر است.

اطلاعات دیگری که در رابطه با ایرتگز منتشر شده‌اند نشان می‌دهند به احتمال زیاد اپل در ایرتگز از باتری قابل تعویضی مانند CR2032 استفاده کرده است. البته شایعه‌های دیگری وجود دارند که می‌گویند این وسیله به احتمال زیاد دارای باتری قابل شارژ خواهد بود که به احتمال زیاد با شارژ‌های MagSafe می‌توان آن را شارژ کرد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با این وسیله حدس و گمان‌های مختلفی منتشر شده است، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا اپل در حال کار کردن بر روی نمونه‌های مختلفی از ایرتگز و با اندازه‌های متفاوت است.

اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که ایرتگز اپل در مقایسه با وسایل مشابهی که با استفاده از ارتباط بلوتوث جای وسایل مختلف را نشان می‌دهند، دقیق‌تر است. به احتمال زیاد این افزایش دقت در ایرتگز ناشی از این موضوع است که اپل در ساخت این وسیله از فناوری ارتباطی Ultra-Wideband استفاده کرده است که باعث می‌شود پیدا کردن وسایل گم شده در محیط‌های داخلی مانند خانه با دقت بیشتری انجام شود.

تحلیل‌گر با سابقه‌ی اپل یعنی مینگ‌ چی‌ کو اعتقاد دارد که استفاده از فناوری Ultra-Wideband در ایرتگز باعث بهبود تجربه‌ی کاربری و قابلیت Find My در سیستم عامل iOS خواهد شد. او در ادامه می‌گوید که اپل از قابلیت واقعیت افزوده‌ی خودش جهت آگاه شدن از محل وسیله‌ی گم شده در فاصله‌های نزدیک استفاده خواهد کرد.

با وجود منتشر شدن این اطلاعات جدید، اما جزیئات بسیار زیادی در رابطه با ایرتگز هنوز به صورت مخفی باقی مانده‌اند. در نتیجه برای آگاهی از تمامی اطلاعات این محصول و نحوه‌ی عملکرد آن مجبور هستیم که تا زمان رونمایی از آن صبر کنیم.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل به احتمال زیاد قصد دارد رویدادی را در ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) برگزار کند. با اینکه پیش‌بینی می‌شود تمرکز اصلی این رویداد بر روی رونمایی از مک با پردازنده‌ی اپل سیلیکون باشد ولی این احتمال هم وجود دارد که اپل بلاخره از ایرتگز در این رویداد رونمایی کند.

