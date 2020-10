با توجه به پتنت جدید سامسونگ ظاهرا این شرکت در تلاش است گوشی هوشمندی با نمایشگر پاپ آپ تولید کند که جهت تقویت صدای بلندگوها، کمی از فریم گوشی بیرون می‌‌آید.

تصاویری که از گوشی مشاهده می‌کنید، توسط وب‌سایت LetsGoDigital طراحی شده. این وب‌سایت معمولا با توجه به اطلاعات منتشر شده از پتنت‌ها، شکل نزدیک به آن را طراحی می‌کند. بنابراین این تصاویر رسمی نیستند.

با توجه به پتنت جدید سامسونگ که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) نیز منتشر شده، بخش بالایی نمایشگر این محصول احتمالا به صورت خودکار بلند می‌شود. بلندگوها و دوربین سلفی هم دقیقا روی همین نمایشگر پاپ آپ تعبیه شده‌اند. اینطور که به نظر می‌رسد، هدف سامسونگ از چنین طراحی، افزایش قدرت صدا بوده. بدین صورت که وقتی نمایشگر بلند می‌شود، فضای بیشتری جهت بازپژواک یا در واقع رزونانس صدای بلندگوها ایجاد شده و همین موضوع باعث بهبود کیفیت و بلندی صدا می‌شود.

البته این طراحی مشکلاتی را هم به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به عدم مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار اشاره کرد. علاوه بر این‌ها، احتمالا مقاومت کلی دستگاه نیز کمتر از انتظار خواهد بود چون این نمایشگر باید به نوعی تاشو و از جنس پلیمر (با توجه به پتنت) یا شیشه‌ی UTG باشد و این نمایشگر‌ها هم فعلا از لحاظ مقاومت به درجه‌ی کافی نرسیده‌اند. همچنین در توضیحات پتنت آمده که گوشی جدید از قلم نیز پشتیبانی می‌کند.

با این اوصاف این تنها یک پتنت است و مشخص نیست اصلا ایده‌ی ساخت آن عملی شود یا خیر. معمولا پتنت‌های عجیب اینچنینی به واقعیت تبدیل نمی‌شوند اما شرکتی که آن را به ثبت رسانده سامسونگ است. شرکتی که طی سال‌های اخیر به وضوح ثابت کرده حتی اگر فراتر رفتن از محدوده‌ی فناوری باعث شکست شود، باز هم آن را امتحان می‌کند تا بالاخره راه چاره‌ای پیدا کند. برای مثال شکست در طراحی سری اول گلکسی فولد و موفقیت در ساخت گلکسی زد فولد ۲ که محصول بسیار بهتری به نسبت قبل بود.

فعلا غول کره‌ای اکثر تمرکز خود را روی ساخت گوشی‌های تاشو منعطف کرده و به خوبی می‌داند شرکت‌هایی نظیر اپل، شیائومی و هواوی در این مسیر آن را تعقیب می‌کنند. بنابراین کوچک‌ترین لغزشی می‌تواند باعث شود سامسونگ از رقابت باز بماند. اگر قرار باشد گوشی جدید سامسونگ با نمایشگر پاپ آپ تولید شود، قطعا طی روز‌های آینده خبرهای بیشتری در رابطه با آن خواهیم شنید.

