دولت آمریکا از گوگل به اتهام انحصارطلبی شکایت کرد

وزارت دادگستری آمریکا با اشاره به انحصارطلبی گوگل در بخش جستجو و تبلیغات درون آن از این غول تکنولوژی شکایت کرده است. سخنگوی این وزارت‌خانه اعلام کرده که فعلا این شکواییه بر روی رفتار ضد رقابتی گوگل در زمینه‌ی جستجو و تبلیغات مربوط به این حوزه تمرکز دارد اما این احتمال وجود دارد که در آینده اتهامت دیگری علیه این شرکت مطرح شود.

در این شکایت‌نامه آمده که گوگل برای اینکه بتواند موتور جستجوی خود را به‌عنوان گزینه‌ی پیشفرض پلتفرم‌های مختلف ارائه کند، میلیاردها دلار به شرکت‌های گوناگون پرداخت می‌کند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا به اجبار گوگل برای نصب اپلیکیشن‌های خود در گوشی‌های اندرویدی هم اشاره کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا و ۱۱ ایالت آمریکا شاکی این پرونده هستند و شاید دیگر ایالت‌ها هم به طور جداگانه از شرکت گوگل شکایت کنند. در بخشی از این شکواییه آمده: «بدون حکم دادگاه، گوگل به انحصارطلبی خود ادامه خواهد داد، فرایند رقابت را فلج می‌کند، انتخاب مشتری را کاهش می‌دهد و نوآوری را خفه می‌کند. به دلیل این انحصارطلبی، کاربران آمریکایی مجبور به پذیرش سیاست‌های گوگل هستند و شرکت‌های جدید با کسب‌وکارهای نوآورانه نمی‌توانند از زیر سایه‌ی گوگل خارج شوند. به خاطر کاربران آمریکایی، تبلیغ‌کنندگان و همه‌ی شرکت‌هایی که به اقتصاد اینترنتی متکی هستند، زمان آن رسیده که رفتار ضدرقابتی گوگل متوقف شود.»

گوگل هم مخالفت خود را با این شکایت مطرح کرده است. این شرکت در بیانیه‌ی رسمی خود این شکایت را بسیار ناقص خوانده که نمی‌تواند هیچ کمکی به مصرف‌کنندگان کند. گوگل در بخش دیگری از این بیانیه نوشته: «مردم از گوگل استفاده می‌کنند زیرا خواستار بهره‌گیری از آن هستند نه اینکه به ناچار چنین کاری را انجام می‌دهند یا اینکه نمی‌توانند گزینه‌ی جایگزین پیدا کنند.»

گوگل تنها شرکتی نیست که برای عرضه‌ی محصولات خود در پلتفرم‌های گوناگون به آن‌ها پول پرداخت می‌کند. در این بیانیه به یاهو و بینگ اشاره شده که برای قرارگیری موتور جستجو آن‌ها در مرورگر سافاری هزینه‌ای را به اپل می‌پردازند. همچنین گوگل از مایکروسافت اج نام برده که در ویندوز ۱۰ قرار دارد و درون آن بینگ به‌عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض انجام وظیفه می‌کند. گوگل مدعی است که در این زمینه تنها متهم نیست اما در هر صورت چنین ادعایی، این واقعیت که گوگل متهم محسوب می‌شود را از بین نمی‌برد.

وزارت دادگستری آمریکا از بیش از یک سال قبل درگیر تحقیقات این پرونده است اما در این میان برای برخی این سوال مطرح شده که چرا فقط چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری چنین دادخواستی تنظیم شده است؟ سخنگوی این وزارت‌خانه در جواب این سوال گفته که با توجه به سرعت بالای تحولات دنیای فناوری، باید آن‌ها هم عملکرد سریعی داشته باشند و در ضمن به جمع‌آوری مدارک کافی برای تنظیم این شکایت‌نامه هم اشاره شده است.

