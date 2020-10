نقد و بررسی تبلت هواوی مدیاپد T5

جدیدترین تبلت هواوی برای بازار کشورمان، محصولی است که دو سالی از تاریخ عرضه آن می‌گذرد. این تبلت که هواوی مدیاپد T5 نام دارد، همان دو سال پیش هم جزو تبلت‌های میان‌رده به حساب می‌آمد و محصولی اقتصادی بود. اگر می‌پرسید چرا باید حالا سراغ تبلتی اقتصادی با مشخصات قدیمی برویم، باید بگویم فعلا در شرایطی زندگی می‌کنیم که دانش‌آموزان و حتی دانشجوها می‌توانند از چنین محصولی استفاده‌های کاربردی داشته باشند.

پاندمی ویروس کرونا باعث خانه‌نشینی بسیاری از دانش‌آموزان کشورمان شده و تبلتی مثل Huawei MediaPad T5 می‌تواند گزینه‌ای عالی برای شرکت کردن در کلاس‌های درس باشد. قطعا از این محصول نباید انتظار اجرای بازی‌های سنگین یا استفاده از چند اپلیکیشن به صورت همزمان (که امکان‌پذیر است اما سرعت اجرای اپلیکیشن‌ها پایین است) و انجام کارهای مهم را داشت اما همزمان مدیاپد T5 آنقدری توانمند هست که از پس بسیاری کارهای پایه‌ای برآید. بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید بررسی این تبلت ۱۰.۱ اینچی را با صحبت درباره طراحی آن آغاز کنیم.

طراحی

بخش جلویی این تبلت را نمایشگر ۱۰.۱ اینچی با حاشیه‌هایی نسبتا زیاد فراگرفته که البته اگر سال ۲۰۱۸ که این تبلت در آن عرضه شده را در نظر بگیریم، این میزان از حاشیه‌های نمایشگر قابل توجیه است. محل قرار گیری دوربین سلفی به گونه‌ای است که گویا هواوی می‌خواهد از این تبلت در حالت افقی استفاده کنید و حتی لوگوی خودش را هم برای استفاده در این حالت روی بدنه ثبت کرده.

با استفاده افقی از تبلت، دکمه‌های کم و زیاد کردن صدا هم در سمت راست قرار می‌گیرند و پیدا کردن آن‌ها کار ساده‌ای است اما تشخیص دکمه پاور از دکمه یکپارچه کم و زیاد کردن صدا، کار نسبتا سختی است چراکه شکل ظاهری این دکمه‌ها مثل همدیگر است و فاصله کمی هم بین آن‌ها وجود دارد.

پورت‌های اتصالی به دستگاه هم اگر دوباره در همان حالت افقی از تبلت استفاده کنید، در سمت چپ بدنه تعبیه شده‌اند. اولین خروجی، پورت ۳.۵ میلی‌متری برای هدفون است که در بالا‌ترین بخش لبه سمت چپ قرار گرفته تا اگر هدفون خود را به کمک این پورت به تبلت متصل کردید، احتمال برخورد دست‌ها با این پورت به حداقل برسد.

در زیر پورت هدفون، محل قرار‌گیری سیم‌کارت و کارت حافظه microSD دیده می‌شود و در زیر آن، متاسفانه شاهد پورت micro USB هستیم. شاید عدم استفاده از USB-C برای بسیاری از کاربران این تبلت یک نقطه ضعف نباشد اما حتی در سال ۲۰۱۸ که همه گجت‌ها به سمت USB-C کوچ کرده بودند هم نمی‌شد از پورت micro USB دفاع کرد.

در نهایت در لبه پایینی تبلت هم دو شیار برای بلندگوهای استریو قرار گرفته‌اند. از کناره‌ها و جلوی تبلت که گذر کنیم، به بخش پشتی می‌رسیم که یک صفحه بزرگ آلومینیومی آن را فرا گرفته است. البته در بالای این بخش شاهد نواری پلاستیکی هستیم که اگر دقت کنید، این نوار پلاستیکی در دور تا دور بدنه قرار گرفته تا بتواند پوشش مناسبی برای آنتن‌های این تبلت باشد.

دوربین اصلی این تبلت هم در درون همین نوار پلاستیکی قرار گرفته است. یک نقدی که می‌توانم به بخش پشتی تبلت داشته باشم این است که سطح آلومینیومی این تبلت مگنتی برای اثر انگشت‌های کاربر است و تنها پس از مدت کوتاهی از استفاده، لکه‌های اثر انگشت در پشت بدنه قابل مشاهده خواهند بود.

روی بدنه خبری از سنسور اثر انگشت هم نیست و به طور کل تنها راه قفل کردن تبلت، استفاده از رمز یا پین است. به طور کل ظاهر و البته متریال استفاده شده برای ساخت هواوی مدیاپد T5 قابل قبول هستند. تنها ایرادی که می‌توانم در این بخش به این تبلت وارد کنم و آن وزن زیاد محصول است که باعث می‌شود در استفاده طولانی مدت متوجه آن شوید.

نمایشگر

شما را نمی‌دانم اما برای من، صفحه نمایش خوب می‌تواند تجربه استفاده از یک تبلت یا گوشی را چند پله بهتر کند. اولین چیزی که در روشن کردن این تبلت توجهم را جلب کرد، رنگ‌های پویا و میزان مناسب شارپنس بود. نمایشگر ۱۰.۱ اینچی این تبلت که نسبت نمایش تصویر در آن ۱۶:۱۰ انتخاب شده، رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل دارد.

نوع پنل نمایشگر هم IPS LCD است اما متاسفانه با نگاه از زوایای مختلف، رنگ‌ها کمی تغییر پیدا می‌کنند. اما خب این تغییر رنگ‌ها آنقدری نیست که اذیت کننده باشد. کانتراست تصاویر در حال نمایش در سطح قابل قبولی است اما وقت‌هایی که صرفا رنگ مشکی نمایش داده می‌شود، یا وقت‌هایی که در حال تماشای فیلم و سریال هستید و نوارهای مشکی رنگ در بالای تصاویر ظاهر می‌شوند، کم بودن کانتراست رنگ مشکی حس می‌شود.

یک نکته مثبت درباره این تبلت که حتی نسخه معمولی آیپد هم فاقد آن است، این است که شیشه گوریلا گلس روی تبلت، به پنل نمایشگر کاملا چسبیده و هیچ فاصله‌ای بین آن‌ها وجود ندارد. همین موضوع به تنهایی باعث می‌شود تا تصویری گیراتر و جذاب‌تر را در این نمایشگر ببینیم.

دوربین و بلندگو

برای اینکه یک تبلت مقرون به‌صرفه بسازید و به بازار عرضه کنید، طبیعتا باید در برخی موارد صرفه‌جویی کنید تا هزینه تمام شده محصول کاهش پیدا کند و گجتی اقتصادی به بازار عرضه کنید. هواوی برای این تبلت در این دو بخش یعنی بلندگو و دوربین‌ها، حسابی صرفه‌جویی کرده است.

دوربین سلفی مدیاپد T5 نهایتا برای تماس‌های ویدیویی کاربردی است

در ابتدای بررسی گفتم که این تبلت می‌تواند گزینه‌ای خیلی خوب برای دانش‌آموزان کشور باشد که این روزها کلاس‌هایشان به صورت آنلاین برگزار می‌شود. دوربین سلفی این تبلت هم نهایتا برای چنین مواردی یعنی برقراری تماس‌های ویدویی می‌تواند کاربردی باشد. زیرا با رزولوشن ۲ مگاپیکسلی که دارد، نباید انتظار داشته باشید تا سلفی‌هایی جذاب با این تبلت بگیرید و تنها به وجود آن برای برقراری تماس‌های ویدیویی بسنده کنید.

دوربین پشتی که رزولوشن ۵ مگاپیکسلی دارد نیز قرار نیست عکاس درون شما را خوشحال کند. این دوربین هم می‌تواند برای اسکن کردن مدارک و موارد این چنینی کاربردی باشد و عکاسی و فیلم‌برداری کردن با آن، نتایج جذابی را به همراه نخواهد داشت.

در بخش بلندگو اما هواوی می‌توانست کمی بهتر عمل کند اما متاسفانه اینطور نیست. صدایی که از این بلندگوها خارج می‌شود، حجم بالایی دارد اما جهت قرار گیری دو بلندگو به گونه‌ای است که تحت هر شرایطی، احساس می‌کنید صدا به یک سمت دیگر پخش می‌شود و به سمت شما نیست.

در حالت افقی که بلندگوها در زیر قرار می‌گیرند، صدا به سمت پایین است و دور بودن آن را حس می‌کنید. در حالت‌های دیگر هم دوباره همین موضوع به شکلی دیگر صادق است و تجربه صوتی خوبی نمی‌توان از این بلندگوها داشت. سوراخ‌هایی که برای این بلندگو در نظر گرفته شده نیز زیادی هستند! یعنی دو سوراخ از سمت چپ هر دو بلندگو کاملا کیپ است و به نظر ایراد در طراحی به حساب می‌آید و ظاهر جذابی ندارد. اما خب برای داشتن صدایی بهتر، این گزینه که هدفون سیمی یا بلوتوث به این تبلت متصل کنید نیز وجود دارد.

سخت‌افزار و نرم‌افزار

هواوی از پردازنده Kirin 659 در این تبلت استفاده کرده است که لیتوگرافی ۱۶ نانومتری دارد. بگذارید همین ابتدا شما را با این واقعیت روبرو کنم که این پردازنده قدیمی است؛ آنقدر قدیمی که سه سال از زمانی که اولین بار معرفی شد می‌گذرد و سه سال در دنیای پردازنده‌ها، می‌تواند حداقل یک دهه تفاوت را رقم بزند. هواوی مدیاپد T5 در دو مدل با رم ۲ یا ۳ گیگابایتی عرضه می‌شود که به ترتیب ۱۶ و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی دارند. مدلی که در اختیار ما قرار گرفته بود، رم ۳ گیگابایتی و حافظه ۳۲ گیگابایتی داشت.

اپلیکیشن بنچمارک Geekbench که اسکرین شات آن در مشاهده می‌کنید هم قدرت پردازشی این تبلت را به خوبی نشان می‌دهد و اگر با این اعداد آشنایی ندارید، بگذارید بگویم که ارزان‌ترین آیپدی که همین حالا اپل می‌فروشد، در بخش تک هسته‌ای امتیازی در حدود ۷۵۰ و در بخش چند هسته‌ای، امتیازی در حدود ۱۴۰۰ دارد. حالا می‌دانید که چقدر این پردازنده قدیمی است.

اما خب با گفتن این واقعیت‌ها، حالا وقت آن رسیده که بگویم اینطور نیست که این تبلت غیر قابل استفاده باشد. کارهای ساده مثل مرور کردن صفحات وب یا گشت زدن در شبکه‌های اجتماعی، اجرای بازی‌های سبک و یا حتی کارهایی مثل فیلم و سریال دیدن با این تبلت به خوبی قابل انجام است. بله گاهی ممکن است شاهد لگ یا تاخیر در عملکرد دستگاه و به خصوص در هنگام استفاده از دو اپلیکیشن به صورت دو پنجره در کنار هم باشید اما خب فراموش نکنید با یکی از اقتصادی‌ترین تبلت‌های بازار گران‌قیمت کشورمان روبرو هستیم.

در زمینه نرم‌افزاری، اندروید ۸ سیستم عاملی است که روی هواوی مدیاپد T5 نصب شده و رابط کاربری دستگاه هم EMUI 8.0 است. متاسفانه خبری از اندروید ۹، ۱۰ و یا حتی ۱۱ برای این تبلت نخواهد بود اما حداقل هواوی بروزرسانی‌های امنیتی این تبلت را همچنان عرضه می‌کند.

قدیمی بودن سیستم عامل و رابط کاربری به این معنی است که ویژگی‌های جدید EMUI را روی این تبلت شاهد نیستیم. مثلا خبری از ویژگی نایت مود در این تبلت نیست؛ یا امکان فعال کردن ژست‌های حرکتی اندروید وجود ندارد و باید با سه دکمه نرم‌افزاری اندروید کار کنید.

راستی از آن‌جایی که با محصولی با پردازنده قدیمی هواوی روبرو هستیم، خوشبختانه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل هم روی این تبلت حاضر هستند و به سادگی می‌توانید از فروشگاه نرم‌افزاری پلی استور استفاده کنید.

خوشبختانه اینبار سرویس‌های گوگل حاضر هستند

در کل این تبلت برای دسته مشخصی از کاربران کاربردی است؛ برای دانش‌آموزان یا حتی پدر و مادرها که صرفا دستگاهی برای چرخ زدن در گوگل و سایت‌های خبری می‌گردند و یا اینکه تبلتی می‌خواهید تا بتوانید در تخت خواب خود فیلم و سریال تماشا کنید. برای این استفاده‌ها، این تبلت و مخصوصا نمایشگر جذاب آن می‌تواند تجربه‌ای خوب باشد و قدیمی بودن پردازنده‌ آن، کم اهمیت.

باتری

درون هواوی مدیاپد T5 یک باتری ۵۱۰۰ میلی‌آمپری قرار گرفته که چندان باتری پرظرفیتی برای یک تبلت ۱۰ اینچی نیست. اما خب خوشبختانه پردازنده این تبلت مصرف انرژی کمتری دارد و همین باعث می‌شود تا بتوان بین ۶ تا ۷ ساعت با این تبلت محتوای ویدویی پخش کرد.

مرور کردن وب‌سایت‌های مختلف و سر زدن به شبکه‌های اجتماعی در حالتی که روشنایی نمایشگر هم از نیمه بالاتر باشد، باعث می‌شود به سرعت شاهد خالی شدن باتری این تبلت باشید. اما خب ماهیت تبلت‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از کاربران قرار نیست مثلا پنج یا شش ساعت مداوم تبلت را در دست خود بگیرند و با آن کار کنند. برای همین شارژ کردن تبلت در طول روز را با این محصول خواهید داشت اما این وسط یک مشکل وجود دارد.

شارژری که در بسته‌بندی این محصول قرار گرفته، سرعت ۵ واتی دارد. برای همین شارژ کردن این تبلت می‌تواند بیشتر از دو یا سه ساعت زمان ببرد که اصلا خبر خوشحال‌کننده‌ای نیست. شارژدهی متوسط و زمان زیاد برای شارژ شدن، خلاصه‌ای از باتری در هواوی مدیاپد T5 است.

سخن پایانی

تبلت‌ها را معمولا به عنوان گجت‌هایی همه کاره می‌شناسیم و در این سال‌ها انقدر پیشرفت کرده‌اند که اپل و مایکروسافت رسما بهترین تبلت‌های خود را جایگزینی برای کامپیوتر معرفی می‌کنند. اما خب همانطور که در قسمت پایانی عملکرد هواوی مدیاپد T5 گفتم، این محصول کاربردهای مشخص و کاربران به‌خصوصی هم دارد.

MediaPad T5 از آن دسته تبلت‌های همه‌کاره نیست بلکه گجتی است اقتصادی که در بخش‌هایی مثل نمایشگر و طراحی و کیفیت ساخت واقعا محصولی خوب به شمار می‌آید اما در بخش‌های دیگر کمی ضعیف‌تر است تا بتواند قیمت رقابتی‌تری داشته باشد.

قطعا اگر پردازنده‌ میان‌رده‌ای از سال ۲۰۲۰ در این تبلت قرار می‌گرفت، با محصولی چند برابر بهتر مواجه بودیم اما خب از آن طرف چون با شرکت هواوی طرف هستیم، پردازنده جدید هم به معنی نبود سرویس‌های گوگل معنی می‌شد. اگر انتظارات زیادی از یک تبلت ندارید یا به دنبال گجتی برای دانش‌آموزان اطراف خود برای شرکت در کلاس‌هایشان می‌گردید، هواوی مدیاپد T5 می‌تواند گزینه خوبی باشد.

طراحی و کیفیت ساخت خوب

نمایشگر شارپ با رنگ‌های پویا

امکان برقراری تماس و ارسال پیامک ‌ شارژر ۵ واتی و شارژدهی متوسط

پردازنده قدیمی Kirin 659

