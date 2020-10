اپل در کنار گوشی‌های سری آیفون ۱۲، از شارژر مغناطیسی مگ‌سیف (MagSafe) نیز رونمایی کرد. لوازم جانبی جدیدی که از خاصیت مغناطیسی بهره می‌برد و با چسبیدن به بدنه‌ی آیفون‌ها، آن‌ها را شارژ می‌کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شارژر مگ‌سیف اپل منحصرا برای آیفون‌ها ساخته نشده و ظاهرا با دیگر گوشی‌ها نظیر گلکسی زد فولد ۲ نیز سازگاری دارد.

مکس وینبچ که به عنوان یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری شناخته می‌شود، روز گذشته توییتی را منتشر کرد مبنی براینکه امکان شارژ گلکسی زد فولد ۲ سامسونگ با شارژر مغناطیسی جدید اپل وجود دارد. ظاهرا برای اینکه این شارژر بتواند محصولی را شارژ کند، باید اتصال مغناطیسی بین آن‌ها برقرار شود که خوشبختانه در قسمت لولاها و اطراف گلکسی زد فولد ۲ هم از مغناطیس استفاده شده و به همین خاطر مگ‌سیف می‌تواند به آن متصل شده و آن را شارژ ‌کند.

این شارژر می‌تواند گوشی‌های آیفون ۱۲ را با سرعت خوب ۱۵ وات شارژ کند. اما به نظر می‌رسد در گلکسی زد فولد ۲، این سرعت در نهایت به ۵-۷.۵ وات محدود شد در حالی که نماینده‌ی سامسونگ از فناوری شارژ بی‌سیم ۱۱ وات پشتیبانی می‌کند. اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده مشخص نیست اما به نظر می‌رسد شارژر مگ‌سیف در گوشی‌های دیگر نمی‌تواند از تمام پتانسیل‌ خود بهره‌مند شود.

لازم به ذکر است شارژر مگ‌سیف اپل به همراه گوشی‌های این شرکت عرضه نمی‌شود و کاربر می‌بایستی آن را به صورت مجزا و با قیمت ۳۹ دلار خریداری کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که گوشی‌های سری آیفون ۱۳ از پورت شارژر بهره نمی‌برند و باید به صورت مغناطیسی شارژ شوند. (در واقع هیچ ورودی در آن‌ها تعبیه نخواهد شد) بنابراین به نظر می‌رسد این اقدامات اپل در راستای تحقق بخشیدن به هدفی باشد که این شرکت برای سال آینده در سر دارد و مگ‌سیف هم می‌تواند بهترین گزینه برای دریافت بازخورد از کاربران باشد.

